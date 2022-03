Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Nicht nur Ekkehard Büchi aus Waldbrunn hatte zahlreiche Fragen, als sein Corona-Schnelltest plötzlich zwei rote Linien aufwies. Sowohl beim Bürgertelefon des Landrats, als auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), das für diese Anfragen eigentlich nicht zuständig ist, gehen auch nach zwei Jahren der Pandemie täglich noch massenhaft Anrufe ein.

"Seit die Kontaktpersonennachverfolgung mit den Anrufen bei jedem Infizierten nicht mehr stattfindet, drehen sich rund 90 Prozent der Anrufe um die Quarantäneregelungen", teilt das Landratsamt auf RNZ-Anfrage mit. In der Regel könne hier inzwischen auf die Sieben-Tage-Regelung mit anschließender Möglichkeit zum Freitesten mittels Antigen-Schnelltest verwiesen werden.

"Die Anrufer fragen die Informationen jedoch meist bezogen auf ihre individuelle Situation an, die dann jeweils von den Kolleginnen und Kollegen besprochen wird. Generell wird aber auch auf die Webseiten des Landratsamts und des Landes verwiesen", heißt es weiter vom Landratsamt, das nach eigenen Angaben gerade seine Corona-Webseite überarbeitet hat, "sodass dort jetzt die Informationen noch umfassender aufbereitet sind". Einige der häufigsten bislang aufgelaufenen Fragen hat die RNZ gemeinsam mit DRK und Landratsamt zu einer kurzen Übersicht zusammengetragen:

Gibt es im Kreis PCR-Testmöglichkeiten am Wochenende?

Ja, diese werden vom DRK-Kreisverband Buchen, dem Testexpress Auerbach und der Bahnhofapotheke in Eberbach angeboten.

Wo kann ich einen Schnelltest machen?

Schnelltestzentren gibt es an über 70 Stellen im Landkreis. Das Landratsamt wird hierzu zeitnah eine Übersicht zur Verfügung stellen.

Mein Schnelltest ist positiv. Was soll ich tun?

Hier verweist das Landratsamt auf die Merkblätter des Sozialministeriums. In aller Regel sollte zunächst der Hausarzt kontaktiert werden. Das positive Ergebnis des Schnelltests muss durch das Ergebnis eines PCR-Tests bestätigt werden.

Ich bin Kontaktperson zu einem Covid-positiv-Getesteten. Was muss ich tun?

Kontaktpersonen, die nicht Haushaltsangehörige sind, sollen auf Symptome achten und bei Krankheitsverdacht einen Schnelltest – und falls dieser positiv ist, einen PCR-Test – machen lassen. Empfehlung: Soziale Kontakte für die nächsten zehn Tage einschränken.

Ich bin Kontaktperson zweiten oder dritten Grades. Was muss ich tun?

Kontaktpersonen zweiten oder dritten Grades gibt es tatsächlich nicht mehr. Es gilt, wie bei jedem anderen auch: achtsam verhalten, auf Symptome achten.

Ich befinde mich in Quarantäne und habe Fieber. Wer kann mir helfen?

Bei besorgniserregenden Krankheitszeichen in der Quarantäne ist der erste Ansprechpartner der Hausarzt. Ansonsten kann man sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116.117 wenden.

Wo finde ich Impfangebote?

Impfangebote machen Hausärzte, manche Corona-Schwerpunktpraxen und die Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bödigheim. Dort erfolgt die Terminvergabe online über die Seite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die Terminfreischaltungen für das Onlineportal erfolgen grundsätzlich montags um 10 Uhr für Impftermine am darauf folgenden Donnerstag bzw. Freitag, mittwochs um 15 Uhr für Impftermine am darauf folgenden Samstag, Sonntag bzw. Montag und freitags um 10 Uhr für Impftermine am darauf folgenden Dienstag bzw. Mittwoch. Falls keine Möglichkeit besteht, zu den Impfstützpunkten zu gelangen, bietet das DRK einen mobilen Impfservice unter Telefon 0 62 61/92 08 80 an.

Wer hilft bei Impfnebenwirkungen?

Bei Impfnebenwirkungen oder Impfreaktionen immer zuerst den Hausarzt kontaktieren und gegebenenfalls beim Paul-Ehrlich-Institut über dessen Webseite melden. Ansonsten kann man sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Tel.: 116.117 wenden. Bei lebensbedrohlichen Zuständen wird umgehend ein Rettungswagen geschickt.

Was tun bei unspezifischen Covid-Symptomen, wie z. B. Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Durchfall?

Bei Erkältungssymptomen und/oder Magen-Darm-Problemen sollte zur ersten Abklärung bei einer Teststation ein Schnelltest gemacht werden. Des Weiteren wird zu einem Anruf beim Hausarzt geraten.