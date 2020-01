Von Heiko Schattauer

Mosbach/Buchen. Auf manche Fortsetzungen könnte man wirklich verzichten: Nachdem etliche schlimme Ereignisse mit zahlreichen Schwerverletzten und gleich neun Todesopfern die Unfallstatistik für den Bereich des Neckar-Odenwald-Kreises im abgelaufenen Jahr nachhaltig negativ prägten, waren auch zu Jahresbeginn bereits wieder mehrfach schwere Unfälle in der Region zu beklagen. Die RNZ hat beim zuständigen Polizeipräsidium in Heilbronn nachgefragt, sich mit Pressesprecher Carsten Diemer auf Ursachenforschung begeben. Wenngleich die recht schwerfällt.

Im Jahr 2019 waren auffällig viele schwere Unfälle zu beklagen, mit vielen Schwerverletzten und leider auch neun Toten. Hat man bei der Polizei eine Erklärung für diese Entwicklung?

Die Unfallzahlen im Neckar-Odenwald-Kreis dürften im Jahr 2019 in etwa wie die Vorjahreszahlen ausfallen. Die Auswertungen laufen derzeit und eine detaillierte Aussage ist nach Veröffentlichung der Unfallstatistik im Frühjahr möglich. Wir gehen davon aus, dass auch die Unfallursachen ähnlich wie 2018 sind. Beispielsweise hat Witterung oft einen großen Einfluss, gerade beim Thema Zweiräder. Wegen des langen und trockenen Sommers waren 2019 viele Motorradfahrer unterwegs.

Auch wenn die Zahlen 2018 und 2019 ähnlich (schlecht) sind. Noch 2016 mussten "nur" vier Menschen auf den Straßen im Kreis ihr Leben lassen ...

Die aktuellen Zahlen gefallen uns überhaupt nicht, jeder Fall macht uns betroffen. Zumal wir wissen, welche Schicksale dahinter stehen. Wir versuchen, die Maßnahmen hochzuhalten, werden dadurch aber nicht verhindern können, dass es zu Fehlverhalten kommt.

Ist Ablenkung (Handy etc.) ein Problem? Oder vielleicht auch zunehmend leistungsstärkere Autos?

Die Ergebnisse unserer Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, etwa bei "Handykontrollen" und Geschwindigkeitsüberprüfungen, zeigen, dass es viele Verstöße gibt. Im Jahr 2018 wurden im Kreis 794 Autofahrerinnen und -fahrer angezeigt, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten und sich dadurch ablenken ließen. Es ist oft schwer, konkret nachzuweisen oder festzustellen, ob jemand bei einem Unfall telefoniert hat. Fest steht aber, dass Verkehrsteilnehmer, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzen, dem Straßenverkehr nicht die volle Aufmerksamkeit schenken.

Und die PS-starken Autos?

Eine spezielle Auswertung hinsichtlich leistungsstärkerer Fahrzeuge gibt es nicht, alle Verkehrsregeln, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen, gelten jedoch für alle Verkehrsteilnehmer – unabhängig von deren Motorisierung.

Schwere Unfälle sind auch immer mit Leid und Schmerz für Beteiligte wie Angehörige verbunden. Wie wird diesen Menschen konkret geholfen? Kommt man sich da – als Polizist und Mensch – nicht oft sehr hilflos vor?

Im Neckar-Odenwald-Kreis haben wir, wie auch im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, eine gut organisierte psychosoziale Notfallversorgung. Als Polizei sind wir darüber sehr froh, da durch den professionellen und engagierten Einsatz der Notfallseelsorge und dem Notfallnachsorgedienst eine umfassende Betreuung von Unfallopfern und Angehörigen möglich ist. Für die bei schweren Unfällen eingesetzten Beamtinnen und Beamten gibt es bei und nach belastenden Einsatzsituationen interne Hilfsangebote.

Auch im neuen Jahr sind bereits wieder mehrere schwere Unfälle zu beklagen. Und das, obwohl die Straßenverhältnisse für die Jahreszeit aktuell sehr gut sind …

Es ist zutreffend, dass sich im Neckar-Odenwald-Kreis, beispielsweise am 4. Januar bei Diedesheim, am 9. Januar bei Rittersbach und am 13. Januar bei Osterburken, gleich zu Beginn des neuen Jahres schwere Unfälle ereignet haben. Wir beobachten diese Entwicklung genau, es ist aber zu früh um daraus jetzt schon eine Aussage beziehungsweise eine Tendenz für die Unfallzahlen im Jahr 2020 abzuleiten.

Der Polizei können Entwicklungen wie zuletzt nicht gefallen. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um dem entgegenzusteuern?

Von der Polizei werden Verkehrsüberwachungs- und Präventionsmaßnahmen durchgeführt. Zudem ist die Polizei Teil der Unfall-/Verkehrskommission und somit an der Verkehrssicherheitsarbeit der Straßenverkehrsbehörden beteiligt (z.B. Straßenraumplanung und Straßenraumgestaltung, Verkehrsbeschränkungen usw.). Die Polizei wertet alle Unfälle aus und meldet die Häufungsstellen an die entsprechenden Behörden, damit zielgerichtete Maßnahmen getroffen werden können. Bis diese wirken, kann es manchmal aber dauern.

Gutes Stichwort: Sind derlei zielgerichtete Maßnahmen aufgrund der Häufung schwerer Unfälle in der jüngeren Vergangenheit konkret geplant?

Die Ursachen der jüngsten drei schweren Unfälle kennen wir. An den Unfallorten gibt es jeweils ausreichende Verkehrsregeln, es waren Fehlverhalten im Sekundenbereich. Da ist es dann einfach schwer, (weitere) Maßnahmen zu ergreifen.