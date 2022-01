Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Sie dürfen, aber sie können (noch) nicht – und einige wollen auch nicht: Apotheke sollen künftig Corona-Schutzimpfungen vornehmen dürfen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag verständigt. Aber möglich ist das noch gar nicht – aus vielen Gründen.

"Ich werde nicht gegen das Coronavirus impfen, für mich ist das eine ärztliche Tätigkeit", sagt etwa Dr. Andrea Schunk, Inhaberin der Merian-Apotheke in Mosbach. "Ich bin kein Arzt, was soll ich machen, wenn mir jemand umkippt?", fragt sie. "Dann rufe ich ja doch wieder einen Arzt." Die Anfragen seitens der Kunden kommen, sie antworte allen das Gleiche: "Ich sehe mich persönlich nicht in der Position und weiß auch nicht, wie wir das räumlich lösen sollten."

Dass die Gesundheitspolitiker den Weg für impfende Apotheker frei gemacht haben, wertet sie als Aktionismus: "Die Zahl der Impfenden soll erhöht werden, obwohl der Impfstoff ohnehin schon knapp ist." Besonders der Impfstoff von Biontech ist begehrt, die bestellten Mengen werden regelmäßig gekürzt, Arztpraxen erhalten nicht das, was sie in der Apotheke bestellt haben. "Ich finde es eine gute Sache, wenn Kollegen sich dazu befähigt fühlen, zu impfen", sagt Schunk.

Ähnlich sieht es Susanne Vogel von der Bären-Apotheke in Mudau. Auch in ihrer Apotheke wird wohl nicht gegen das Coronavirus geimpft. "Unter anderem habe ich gar kein Personal dafür", berichtet die Eigentümerin. Es gebe aber auch weitere Gründe: Die Versicherungssummen müssten wahrscheinlich angepasst (also: erhöht) werden, und man müsse auch auf eventuelle Impfreaktionen reagieren können.

"Außerdem glaube ich, dass man so etwas mit den Ärzten vor Ort absprechen muss, man muss miteinander agieren. Wenn das Impfangebot der Ärzte ausreicht, muss die Apotheke das nicht auch noch anbieten." Die Bereitschaft, zu unterstützen, wenn das Impfangebot (wieder) knapp würde, die ist aber da. "Das muss gut abgesprochen sein und es muss jemand sein, der gut geschult ist", gibt sie die Marschrichtung vor.

Rudolf Friesenhahn führt die Apotheke am Musterplatz in Buchen. Auch er hat sich über Bedingungen und Voraussetzungen informiert – und dann entschieden, keine Corona-Schutzimpfung anzubieten. "Der Impfstoff, den die Ärzte bestellen, wird jedes Mal gekürzt. Wenn wir dazu jetzt noch in Konkurrenz träten, brächte das nichts. Mehr Impfstoff ist ja trotzdem nicht auf dem Markt." Auch der Arbeitsaufwand, den die Corona-Impfung mit sich bringt, sei gerade schlichtweg nicht leistbar. Denn mit ihr einher geht ein erheblicher Dokumentations- und Meldeaufwand. Allein die Ausstellung der Impfzertifikate sei ein großer Posten, den die Apotheken zusätzlich zu ihrem normalen Geschäft leisten müssen.

Hinzu kommt: Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, weiß aktuell noch nicht einmal die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. "Es fehlen noch Kleinigkeiten", sagt Sprecherin Katina Lindmayer. Es geht etwa um räumliche Voraussetzungen. "Die Apotheker müssen eine Selbstauskunft ausfüllen, aber das können sie gerade noch nicht, weil die Regularien fehlen." Eine Voraussetzung ist auch eine Schulung, die von der Kammer angeboten wird. In drei Tagen haben sich dafür schon mehr als 600 interessierte Apotheker angemeldet. "Das wird rege angenommen", so Lindmayer. Die Fortbildungen für die interessierten Apotheker sollen zeitnah anlaufen, die letzten Regularien erwarte man gerade stündlich.

Auch Wolfgang Pretzsch-Eckhard, Inhaber der Apotheke Billigheim, hat sich für eine solche Schulung angemeldet. "Prinzipiell möchte ich Corona-Schutzimpfungen anbieten." Doch auch er müsse prüfen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. "Ich finde, es ist für die Apotheken eine gute Möglichkeit, sich zu profilieren und auch zu präsentieren", meint Pretzsch-Eckhard. Nachfragen nach der Corona-Schutzimpfung in der Apotheke gebe es schon, vor allem von Menschen, die gerne eine Auffrischungsimpfung erhalten möchten.

Info: In den beiden regionalen Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim können derzeit ausreichend Impftermine angeboten werden. Teilweise werden die eingestellten Termine nur zu einem Drittel gebucht. Die Impfstofflieferungen sind in den Stützpunkten ausreichend und kommen fristgerecht an.