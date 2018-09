Von Alexander Rechner

Mosbach/Walldürn. Zwei Jahrzehnte haben sie an der Spitze die CDU im Landkreis geprägt - und damit auch die Politik des Neckar-Odenwald-Kreises. Ehrenfried Scheuermann und Dr. Thomas Ulmer treten beim kommenden Kreisparteitag am Freitag, 28. September, in Zimmern nicht mehr an.

Ehrenfried Scheuermann übernahm 1998 das Ruder von Hans Rückert und leitete in den vergangenen 20 Jahren mit seinem Stellvertreter Dr. Thomas Ulmer, Stimmenkönig der Mosbacher Christdemokraten und ehemaliger Europaabgeordnete, die Geschicke des Verbandes. Gleichzeitig hat Ines Tungl (seit 2000 stellvertretende Kreisvorsitzende) ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Die Christdemokraten im Landkreis stehen damit vor einem Generationswechsel. Markus Haas, Bürgermeister von Waldbrunn, hat seinen Hut in den Ring geworfen, kündigte bereits seine Bewerbung um den Kreisvorsitz an.

Ehrenfried Scheuermann, der im August seinen 67. Geburtstag feierte, nannte am Montag gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung auch gesundheitliche Gründe, die bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt hätten. Der Walldürner sieht aber auch den idealen Zeitpunkt gekommen, das Steuer in jüngere Hände zu legen. "Im kommenden Jahr kommen mit der Kommunal- und Europawahl Herausforderungen auf die CDU zu, daher erachte ich es als sinnvoll, die Verantwortung an Jüngere weiter zu geben", erklärte Ehrenfried Scheuermann, der in der CDU als Parteisoldat gilt. Er übernahm schon früh Verantwortung u. a. in der Jungen Union. Dieser stand er von 1979 bis 1987 als Kreisvorsitzender vor. Aus dieser Zeit kennen sich die beiden Protagonisten Thomas Ulmer und Ehrenfried Scheuermann. Auch der Mosbacher engagierte sich tatkräftig auf vielen Parteiebenen der CDU-Nachwuchsorganisation. "Ich habe mich entschieden, nicht mehr als stellvertretender Kreisvorsitzender zu kandidieren", sagte CDU-Landesvorstandsmitglied Thomas Ulmer am Montag der RNZ. Er wolle damit der Jugend in der Partei den Weg frei machen, so Dr. Ulmer weiter.

"Mit viel Freude und Herzblut habe ich das Amt des Kreisvorsitzenden bekleidet, freue mich nun auf die Zeit mit der Familie", erklärte Ehrenfried Scheuermann. Langweilig wird ihm ganz sicher nicht, sein Enkel wird ihn schon beschäftigen, sagte er schmunzelnd. Der Partei, seiner Partei, wünscht er einen "geschlossenen Kreisparteitag" und damit einen "guten Start in das anstehende Wahljahr".

Der Kreisvorstand kam am vergangenen Donnerstagabend in Dallau zusammen, um über die neue Situation zu beraten. Aus dem Teilnehmerkreis war zu erfahren, dass man Ehrenfried Scheuermann und Dr. Thomas Ulmer für ihre Verdienste um die Partei würdigen will. Der Vorstand möchte dem Parteitag daher vorschlagen, die beiden zu Kreisehrenvorsitzenden zu ernennen. Kreisgeschäftsführer Jan Inhoff wollte sich gestern gegenüber der RNZ nicht äußern und verwies lediglich auf den Parteitag.

In einem Schreiben an die Mitglieder des Kreisvorstandes und die Ortsvorsitzenden warb Markus Haas um Unterstützung. Der 36-jährige Kandidat möchte, wie er selbst darin formulierte, "die CDU Neckar-Odenwald zum politischen Motor der kommenden Jahre entwickeln und die inhaltliche Arbeit des Kreisverbands stärken".

Gleichzeitig ist es sein Bestreben, die Mitgliederentwicklung stärker in den Fokus zu rücken. Der Waldbrunner fühlt sich von dem Zuspruch, den er von verschiedenen Seiten erfahren habe, bestärkt, ins Rennen zu gehen.

Aus gut informierten Kreisen war ferner zu erfahren, dass Torsten Noe aus Buchen und Martina Fischer aus Elztal neu als stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende kandidieren werden. Nun hat die Basis der christdemokratischen Partei im Kreis das Wort.