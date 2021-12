Neckar-Odenwald-Kreis.(gin) Mehrfach wurden laut Gastronomen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis am Wochenende des zweiten Advents Reservierungen storniert, da die Gäste nach eigenen Aussagen keine Termine mehr in den Testzentren bekommen hätten. Die RNZ hat daher beim DRK in Mosbach und Buchen nachgefragt.

"Diese Aussage stimmt wie so oft nur in Teilen", bemerkte Frank Heuß, Pressesprecher des DRK-Kreisverbands Mosbach. Tatsächlich seien die Testtermine am Sonntag (5. 12.) ausgebucht gewesen, allerdings habe es auch Testungen ohne Termine am Krankenhaus in Mosbach gegeben. "Nur eben mit einer Wartezeit verbunden", so Heuß. Am Samstag habe das Testzentrum in der Alten Bergsteige zwar geschlossen gehabt, jedoch sei am Krankenhaus getestet worden. "Und da hatten wir zwar sehr wenige, aber dennoch Termine frei", gibt der DRK-Pressesprecher zu Protokoll. Des Weiteren sei auch am Samstag ohne Termin, dafür wiederum mit Wartezeit getestet worden.

In Buchen sah die Lage ähnlich aus. "Wir haben am Samstag mehr als 1400 Testtermine, aber die waren tatsächlich am Vorabend schon ausgebucht", sagt Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Buchen. Dennoch habe man auch hier die Möglichkeit, ohne Termin, dafür mit Wartezeit, für einen Corona-Schnelltest vorbeizukommen. Horvath merkt aber auch an, dass am Samstag rund 15 Prozent der Menschen nicht zu ihren gebuchten Terminen erschienen seien. Er nimmt an, dass die Leute, nachdem verkündet wurde, dass Drittgeimpfte keinen Test bräuchten, vergessen hätten, abzusagen. "Am Sonntag hatten wir dann zwei Teststraßen beim DRK, eine davon ohne Terminvergabe, und eine beim Krankenhaus in Buchen, ebenfalls ohne Termin. Aber oft wollen die Leute auch nicht warten", sagt Horvath. "Am Mittwoch haben wir in Buchen einen Drive-in zur Testung eröffnet, um den Bedarf anpassen zu können."

Zurück in Mosbach ging am Wochenende bei der Stadt eine Beschwerde ein, das Testcenter an der Bachmühle sei zum gebuchten Termin nicht besetzt gewesen. Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, betont an dieser Stelle, dass die Corona-Schnelltest-Zentren allesamt in der Hand privater Betreiber seien und die Stadt lediglich eine Übersicht des Angebots zusammengestellt habe. Dennoch hat sie aufgrund der Beschwerde nachgehakt: "Wie der Betreiber des Testcenters mitgeteilt hat, gab es einen Krankheitsfall und der Mitarbeiter musste um 21.15 Uhr gehen", sei die Aussage gewesen. Wendt hat aber auch gute Neuigkeiten: "Uns wurde die Eröffnung eines neuen Testcenters gemeldet, dessen Inbetriebnahme am gestrigen Freitag am Messplatz geplant war."