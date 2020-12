Mit dem Spatenstich starteten am Montag offiziell die Arbeiten für einen Neubau neben dem Walldürner Feuerwehrgerätehaus. Das Gebäude soll die zentrale Atemschutzübungsanlage des Landkreises beherbergen, in der alle Atemschutzgeräteträger der hiesigen Feuerwehren einmal im Jahr trainieren müssen. Foto: Bernd Stieglmeier

Neckar-Odenwald-Kreis. (sti) Mit dem symbolischen Spatenstich haben am Montag in Walldürn die Arbeiten an einem Neubau für die zentrale Atemschutzübungsanlage der Feuerwehren des Neckar-Odenwald-Kreises begonnen. In dem Gebäude sollen die Feuerwehrleute des Kreises später ihre Fitness und ihre Fertigkeiten im Ernstfall üben können.

Von einer guten Ausbildung der Einsatzkräfte, das betonte der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih bei einer kurzen Ansprache, profitieren alle Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis. Er zeigte sich dankbar für das "riesige Engagement, das man in den freiwilligen Feuerwehren sieht", und sicherte zu, dass Landkreis und Gemeinden die Einsatzkräfte dabei unterstützen, ihre wichtige Aufgabe professionell und unter Minimierung von Risiken erfüllen zu können. "Ein wichtiger Baustein dazu ist die Atemschutzübungsanlage, die traditionell bei der Stadt Walldürn angesiedelt ist, aber allen Feuerwehren im Landkreis offensteht", so Kleih. Jeder Atemschutzgeräteträger müsse sie einmal jährlich durchlaufen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis trägt 90 Prozent der Kosten, die derzeit mit rund 1,1 Millionen Euro beziffert werden. "Viel Geld für einen Landkreis, der gerade mehrere Großprojekte zu stemmen hat", betonte der Erste Landesbeamte. Jedoch sei man dies den Feuerwehrleuten im Landkreis schuldig.

Jeder Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr muss einmal im Jahr die Übungsanlage durchlaufen. Symbolfoto: dpa

Bürgermeister Markus Günther hatte zuvor die Historie der Atemschutzübungsanlage Revue passieren lassen. Die Stadt betreibt sie seit 1989. In den 31 Jahren ihres Bestehens habe es rund 25.000 Übungsdurchgänge gegeben. Allein 2019 waren es 109 Termine mit 902 Teilnehmern. Doch der Zahn der Zeit nagt an der Anlage, sie entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, der Betriebsablauf litt darunter. Weil eine Sanierung nicht in Frage kam, müsse nun ein Neubau her. Die ersten Planungen entstanden im Jahr 2017. Im Zusammenwirken mit dem Büro Link-Architekten, den Verantwortlichen der Feuerwehr und dem Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr sei es nun dank der finanziellen Mittel des Neckar-Odenwald-Kreises möglich, am Standort Walldürn die zentrale Atemschutzübungsanlage neu zu schaffen, freute sich der Bürgermeister bei dem Vor-Ort-Termin am Montag.

Geplant ist ein rechtwinkliger Anbau in einer monolithischen Massivbauweise auf einer Bodenplatte, der sich an den alten Bestandsbau des Feuerwehrgerätehauses anschließt. Die Räumlichkeiten der neuen zentralen Atemschutzübungsanlage bestehen unter anderem aus der Übungsstrecke, einem Schulungsraum sowie dem Leitstand. Das Dach wird extensiv begrünt, eine effiziente Luft-Wasser-Pumpe beheizt das Gebäude. Zur Entlüftung zählen eine Wärmerückgewinnung und eine Außenluftversorgung.

Mit den bisherigen Ausschreibungen liege man im geschätzten Kostenrahmen, so Günther. "Wir können nur hoffen, dass der vom Landratsamt vorgegebene Kostenrahmen von ca. 1,1 Millionen Euro bei einer 90-prozentigen Förderung eingehalten werden kann." Für die dringend notwendigen Fördermittel dankte er dem Kreistag und dem Land.

Beim offiziellen Spatenstich waren neben dem Bürgermeister und dem Ersten Landesbeamten unter anderem der Landtagsabgeordnete Uwe Wanke, Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, zahlreiche Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Walldürn, Hauptamtsleiter Helmut Hotzy sowie das Planungsteam des Büros Link-Architekten zugegen.