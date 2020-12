Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/stk) "Wir brauchen Weihnachten zum Durchschnaufen und zur Ermutigung", hört man von vielen. Angesichts der stark gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen sehen sich die Kirchen dabei vor Herausforderungen gestellt. Während in anderen Regionen mit niedrigeren Inzidenzwerten an Präsenzveranstaltungen zu Heiligabend festgehalten wird, findet im Kirchenbezirk Mosbach gerade eine Umorientierung zu alternativen Angeboten statt.

Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr bewiesen die Kirchengemeinden in der Region, wie erfinderisch sie sein können: Es gab Gottesdienste in Form von "Sonntagspäckchen" für zu Hause oder Video-Aufzeichnungen. Weitere Angebote sollten nicht nur die üblichen Kirchgänger erreichen, sondern alle von der Krise persönlich Betroffenen. Frühzeitig wurde auch für Weihnachten geplant.

"Aus den Gemeinden haben wir zuletzt unterschiedliche Stimmen gehört", berichtet Fritjof Ziegler, Pfarrer für die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk Mosbach. Klar war, dass Weihnachten nicht ausfallen dürfe. Einerseits hörte man lebhafte Plädoyers für Weihnachtsfeiern in der geschützten Gemeinschaft der Kirchen, andererseits waren die Anmeldezahlen für geplante Präsenzgottesdienste teilweise überschaubar. Viele hatten sich auf eine Weihnachtsfeier in den eigenen vier Wänden eingestellt.

Nachdem die Infektionszahlen mit dem leichten Lockdown der vergangenen sieben Wochen nicht eingedämmt werden konnten, sahen sich die Ältestenkreise auch rings um Mosbach nun vor die Frage der Verantwortbarkeit gestellt. Am Dienstag kam die Leitlinie der Landeskirche, die sich für Angebote auf Distanz stark machte, gleichzeitig aber einen Entscheidungsspielraum vor Ort anbot: Präsenzgottesdienste waren bei einer Inzidenz zwischen 200 und 300 in die Verantwortung der einzelnen Gemeinden gestellt. "Bei den Entscheidungen der letzten Tage haben offensichtlich vermehrt persönliche Erfahrungen eine Rolle gespielt", so Ziegler. In vielen Gemeinden wurden geplante Gottesdienste in Kirchen oder im Freien schweren Herzens abgesagt. "Dass wir nicht unmittelbar mit vielen Menschen zusammenkommen können, ist eine große Enttäuschung. Gerne hätten wir ihnen persönlich und mit spürbarer Nähe die Weihnachtsfreude weitergegeben", betont Dekan Folkhard Krall. Gleichzeitig war man sich einig, dass genug Kräfte vorhanden sind, um zusätzliche Angebote für alle einzurichten.

Während einzelne Gemeinden weiterhin auf sinkende Infektionszahlen hoffen und an ihren teils aufwendig geplanten Gottesdiensten noch festhalten, treten inzwischen vielerorts andere Optionen in den Mittelpunkt. In der Gemeinde der Johannes-Diakonie war seit langem eine "mobile Krippe" geplant: Ein kleines Krippenspiel, das an wechselnden Orten in der nächsten Woche insgesamt zehnmal für Wohngruppen aufgeführt werden soll. Dieses Angebot wird nun auch für weitere Interessierte online zur Verfügung stehen. Mehrere Ortsgemeinden der Region werden Krippenspiele mit Kindern als Online-Video anbieten. Sowohl die Webseiten des Kirchenbezirks als auch der einzelnen Gemeinden werden entsprechende Hinweise bereithalten.

Natürlich weisen die Kirchen auch auf ihre traditionellen Fernseh- und Rundfunk-Gottesdienste hin. Die Möglichkeiten der neuen Medien werden zugleich für kürzere Grußbotschaften oder ganze Live-Gottesdienste genutzt. Damit alle Altersgruppen erreicht werden können, gibt es mancherorts Haus-Andachten als Lieferung nach Hause oder zum Mitnehmen in den örtlichen Geschäften. Auch einen Live-Telefon-Gottesdienst soll es geben.

Während das Posaunenchor-Blasen in der Öffentlichkeit nun doch nicht zulässig sein wird, lädt Dekan Krall alle Menschen in der Region ein, am Heiligabend um 17 Uhr die Fenster aufzumachen und nach dem Glockenläuten gemeinsam ein "O du fröhliche" anzustimmen. Vereinzelt wurden dafür andere Uhrzeiten mitgeteilt.

Während die evangelischen Kirchengemeinden in der Region die Entscheidung zur Absage getroffen haben, geht Stefan Rencsik, Leiter der katholischen Kirchengemeinde Mose, davon aus, alle Weihnachtsgottesdienste wie geplant feiern zu können. Davon ausgenommen sind allerdings die ökumenischen Angebote. "Ich möchte das, was bis jetzt angekündigt ist, nicht absagen. Denjenigen, die den Mut haben, in die Kirche zu kommen, möchte ich das nicht verbieten", sagt Rencsik. Er sei aber natürlich vorsichtig und beobachte das Infektionsgeschehen genau. "Die Seele und den Glauben an Gott schieben wir in dieser Pandemie viel zu oft in eine Ecke", ist der Pfarrer überzeugt. "Wir müssen uns auch an Gott wenden." Er bittet für diesen Schritt um Verständnis: "Ich möchte allen, die das möchten, die Gelegenheit geben, die Geburt Jesu in der Kirche zu feiern. Bitte verurteilen Sie uns nicht dafür, dass wir Gottesdienste feiern möchten", sagt Rencsik.

"Selbstverständlich sind über Weihnachten auch alle Pfarrer als Seelsorger ansprechbar", hebt Dekan Krall hervor. Grüße aus den Gemeinden gingen bereits in viele Seniorenheime. "Die Botschaft der Liebe steht im Mittelpunkt unseres Festes. Deshalb passt es auch zu Weihnachten, dass wir die Menschen in den Krankenhäusern im Blick behalten, die vielen Patientinnen und Patienten, die gegen eine heimtückische Krankheit ankämpfen", fügt Krall hinzu. Und hebt die die Motivation für den spürbaren Verzicht hervor: "Unseren Ärzten, den Pflegekräften in den Heimen und Kliniken können wir nicht noch mehr zumuten. Wenn wir ein wenig mittragen können an der Last der Pandemiebekämpfung, dann ist unser Gottesdienstverzicht auch ein Zeichen dafür, dass das Kind in der Krippe etwas verändert hat in dieser Welt."

Die anfänglich noch heißen Debatten über die Frage, ob Nächstenliebe eher für oder gegen Präsenzgottesdienste spricht, sind angesichts der Entwicklungen der vergangenen Tage auch bei den hiesigen Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinden einer neuen Zuversicht gewichen: Weihnachten 2020 wird anders, aber gut tun.

Info: www.kirchenbezirk-mosbach.de/weihnachten2020