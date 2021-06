Neckar-Odenwald-Kreis So sehenswert ist die Neckarschleife bei Binau und Mörtelstein Ein kleine "Anlehnung" an Deutschlands vermeintlich schönste Flussschleife und ein Unesco-Weltkulturerbe. Das Besondere ist manchmal ganz nahe liegend. Noch 10 Gratis-Artikel diesen Monat. RNZonline Angebote Original oder Kopie? Oder Duplikat von der Kopie? Die Neckarschleife bei Binau und Mörtelstein. Foto: Kottal Von Heiko Schattauer Region Mosbach. Ja, Sie haben völlig Recht: Das ist einfach kopiert – eine Doktorarbeit sollten wir damit nicht anstreben. Im Grunde ist es sogar die Kopie von der Kopie, ob es das nun besser oder schlechter macht, sei mal dahin gestellt. Andererseits: Wer bestimmt eigentlich, was Original und Kopie ist? Vielleicht nennen wir es einfach "Anlehnung", dann sind wir aus allem raus. Wie auch immer man es sehen mag, sehenswert ist die Neckarschleife mit Binau auf der einen und Mörtelstein auf der anderen Seite des Flussufers allemal. Ähnlich sehenswert wie das vermeintliche Original, die Saarschleife bei Orscholz. Die wiederum könnte auch schon die Kopie sein – von der sogenannten Adlerkehre des Geirangerfjords in Norwegen, der seit 2015 immerhin als Unesco-Weltkulturerbe geführt wird. Neckarschleife und Saarschleife im Vergleich

Auf diesen Status können weder Saar- noch Neckarschleife verweisen. Den imposanten Wasserbogen der Saar preist die Tourismusseite des Saarlands aber zumindest als "Deutschlands schönste Flussschleife" an. Ein gesundes Selbstbewusstsein hat noch niemandem geschadet. Und um die schöne Schleife auch schön zu präsentieren, hat man inzwischen einen Baumwipfelpfad mitsamt 42 Meter hohem Aussichtsturm gebaut.

Den gibt es im Mörtelsteiner Wald, von dem aus man auf die Odenwälder Ausgabe der deutschen Flussschleifen blicken kann, nicht. Ein bisschen Mühe und Orientierung braucht es da schon, um den richtigen Platz für den perfekten Blick zu finden. RNZ-Fotograf Thomas Kottal ist geübt darin, derlei Plätze zu finden. Den in Mörtelstein kennt er schon lange: "Ich kann mich noch erinnern, dass es in meiner Jugendzeit auf dem Wanderweg von Mörtelstein nach Guttenbach einen Aussichtspunkt gab, von dem aus man die Neckarschleife überblicken konnte", erklärt der Florist im Ruhestand. Seines Wissens sei dieser Aussichtsplatz allerdings inzwischen durch Bäume verdeckt.

Seine Anregung: Den Aussichtspunkt wiederherstellen und zum Pilgerpunkt für Instagramer machen. Das Motiv hat er schon klar vor Augen: "Menschen mit bunter Jacke und ausgebreiteten Armen vor der Neckarschleife", so Kottal schmunzelnd. Wenngleich man sich im so herrlich ruhigen Wald über dem Neckar so gar keine Heerscharen von Instagram-Touristen vorstellen will.

Die Saarschleife bei Orscholz. Foto: Kottal

Für weniger aufdringliche Gäste und die hiesige Bevölkerung wäre es dennoch schön, die Neckarschleife nicht nur in der RNZ zu sehen, sondern auch mit den eigenen Augen, findet der passionierte Fotograf. Dass die überaus sehenswert sei, verdeutliche schon die Tatsache, dass sie selbst die Titelseite der Webseite des Neckar-Odenwal-Kreises ziert. "Den Blick wie auf den Drohnenfotos gäbe es allerdings nur von einem Aussichtsturm aus", relativiert Kottal. Und schon wären wir wieder beim Schleifen-Original an der Saar.

Dreist kopiert ist übrigens auch die Idee von Original und Duplikat. Der in München lebende Jens van Rooij hat in seinem Bildband "Hiergeblieben" das Außergewöhnliche mit dem zum Teil überraschend Naheliegenden verbunden. Und zu weit entfernten Reisezielen – wie etwa dem Geirangerfjord (etwa 200 Kilometer Luftlinie nordöstlich der Stadt Bergen gelegen) – bedeutend einfacher erreichbare Pendants in Deutschland gefunden.

Die Adlerkehre des als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichneten Geirangerfjords in Norwegen. Foto: Imago

Und wenn man nun genau hinschaut, dann findet man mitunter noch näher liegend ganz ähnliche Sehenswürdigkeiten. Wie eben die Neckarschleife. Die Entfernung zum Geirangerfjord beträgt von Mosbach aus knapp 1900 Kilometer. Nach Orscholz und zur Saarschleife muss man gut 250 Kilometer zurücklegen. Bis in den Mörtelsteiner Wald sind es von der Mosbacher Stadtmitte aus gerechnet gerade mal acht Kilometer, zu Fuß braucht man etwa 90 Minuten, mit dem Rad eine halbe Stunde.

Vielleicht schauen Sie ja mal selbst vorbei und werfen einen Blick auf die schönste Neckarschleife, die wir Ihnen in der Rhein-Neckar-Zeitung je vorgestellt haben. Auf diesen "Titel" können wir uns – bei aller Bescheidenheit – auf jeden Fall verständigen, oder?! Fortsetzung folgt – vielleicht ...

> Weitere Inspirationen für nahe liegende Sehenswürdigkeiten und Plädoyers für das Reisen vor der eigenen Haustüre liefert "Hiergeblieben" von Jens van Rooij, das im Holiday-Verlag erschienen ist, auf rund 238 Seiten.