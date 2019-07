Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Aus alt mach neu. Das klingt zwar ein wenig flapsig, ist aber durchaus zutreffend, wenn man den Mitgliederwechsel am Beginn einer neuen Wahlperiode des Kreistags beschreiben möchte. Im Fahrenbacher Bürgerzentrum saßen (zunächst noch auf den Besucherstühlen) 21 der insgesamt 50 Mandatsträger neu im Gremium. Mit 50 Kreisrätinnen und -räten hat das Neckar-Odenwälder Gremium zugleich seine gesetzliche Maximalgröße erreicht.

"Das ist ein deutlich stärkerer personeller Umbruch als vor fünf Jahren, für uns aber natürlich auch eine Chance", freute sich Landrat Dr. Achim Brötel und bot Zusammenarbeit mit allen - auch seitens der Verwaltung - ausdrücklich an.

Zuvor jedoch blickte er im Zeitraffer auf die wesentlichen Themen und Aufgabenfelder der letzten fünf Jahre zurück. "Eine gewaltige Leistung, die der Kreis da unter Ihrer Verantwortung erbracht hat." Für die Neuen, so Brötel, sei dass vielleicht ein interessanter Einstieg in das, was sie hier erwartet…

Neben Landrat Brötel blickte auch der ausscheidende "Allzeitrekord-Kreisrat" Karl Heinz Neser (am Pult) noch einmal auf die vergangene Legislaturperiode zurück.

Chronologisch von 2014 bis 2019 berichtend, setzte der Landrat Akzente. Schon im ersten Jahr der neuen Periode zeichnete sich ab, was sich 2015 zu "einer der größten ehrenamtlichen Hilfsaktionen, die es im Kreis jemals gegeben hat" auswuchs. "2014 zogen am Horizont die ersten Vorboten eines größeren Flüchtlingszustroms auf." Doch der kleine Neckar-Odenwald-Kreis habe wirklich Herz gezeigt, war und ist Brötel von der "beispiellosen Welle der Hilfsbereitschaft und der mitmenschlichen Solidarität" beeindruckt. "Letztlich ist das aber nur gegangen, weil so viele auf bewundernswerte Weise mitgezogen haben und auch weiterhin mitziehen - im Hauptamt und im Ehrenamt." Er vergaß aber nicht zu erwähnen und war damit in der Gegenwart angelangt, dass die eigentliche Herausforderung noch vor uns liege.

Schon 2014 ging es - wie nun wieder am Beginn der Wahlperiode - bei den Neckar-Odenwald-Kliniken um "wahrlich desaströse Jahresergebnisse", erinnerte der Landrat an das Sorgenkind Kreiskliniken mit Kreisaltersheim. Seine Betrachtungen dazu, warum es so ist, wie es ist und das Defizit bei sieben Millionen Euro liegt, nahmen breiten Raum ein.

Auch schon 2015 machte das Ganztagsgymnasium in Osterburken Schlag᠆zeilen - positive als 50-jähriger Jubilar mit "pädagogischer Erfolgsgeschichte, (…) die uns künftig ebenfalls noch intensiv beschäftigen wird", beamte Brötel ans andere Ende des Zeitstrahls. Seit 2019 ist klar, dass die kreiseigene Schule nicht saniert, sondern nur neu gebaut werden kann. "Wir werden alles dafür tun, dass es Ihnen nicht langweilig wird" konnte Brötel den neuen Kolleginnen und Kollegen mit sarkastischem Unterton versprechen.

Ein weiteres Megathema ist in seinen Augen die Mobilität auf dem Land (gewesen), insbesondere auf der Schiene. 2017 wurde das gleichnamige Positionspapier ebenso auf den Weg gebracht wie der Nahverkehrsplan fortgeschrieben. "Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu deutlichen Angebotsverbesserungen im gesamten Kreisgebiet." Eine andere "Schiene" ist der Breitbandausbau, dessen Abschluss man Anfang 2018 feiern konnte.

Noch vieles rief der Landrat in Erinnerung - von (mittlerweile drei) Bioenergiedörfern und der Bio-Musterregion bis zur (letztlich gescheiterten) restmüllarmen Abfallwirtschaft - und befand am Ende doch, dass der Anspruch auf Vollständigkeit noch nicht einmal ansatzweise erreicht sei. Mehr zählt für den Kreischef, dass "Sie alle daran entscheidend mitgewirkt haben". Das konnte er "stolz" an die Adresse der alten wie der neuen Kreisräte sagen.

Zu den wichtigsten Angelegenheiten eines Kreistags zählt der Haushalt(splan) - sowohl für alte wie für neue Kreisrätinnen und -räte. Auch wie das Haushaltsjahr verläuft, ist kaum weniger wichtig zu wissen, weshalb der Kämmerer dem Kreistag mit einem Haushaltszwischenbericht Auskunft darüber gibt, was aus den Planungen im Laufe von sechs Monaten geworden ist. Für manchen (Neuling) im Fahrenbacher Bürgerzentrum wurden Michael Schorks Ausführungen zu einer kleinen Haushaltskunde.

An deren Anfang konnte der Kämmerer als vorläufiges Rechnungsergebnis des Jahres 2018 "melden", dass sowohl Erträge als auch Aufwendungen in der Summe höher ausfielen als vorgesehen, Erstere mehr als Letztere, sodass unter dem Strich voraussichtlich ein ordentliches Ergebnis von 2,6 Mio. Euro bleibt. Die rund 2,5 Mio., die man überplanmäßig für den Verlustausgleich der Neckar-Odenwald-Kliniken aufbringen muss (wir berichteten), sind da schon eingerechnet.

Für das erste Halbjahr ist die entsprechende Zahl rot. Das Ergebnis hat sich um mehr als eine halbe Million Euro verschlechtert, die (höheren) Aufwendungen übersteigen die (ebenfalls höheren) Erträge. "Die gravierendsten Abweichungen ergeben sich in den Teilhaushalten ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ (plus 1,1 Mio. Euro), bei ‚Soziales und Jugend‘ (plus 980.000 Euro) und ‚Gesundheit und Sport‘ (minus 2,5 Mio. Euro)", so Schork.

In seiner Präsentation signalisierten einige grüne Balken an den Schaubildern, wo es besser lief als angesetzt: mehr Grunderwerbssteuer (plus 400.000 Euro), Einnahmen bei Sachkostenbeiträgen für die gewerblichen Schulen (plus 676.000 Euro), Personalaufwendungen (minus 683.000 Euro), Mehreinnahmen (vom Bund) für Grundsicherung (823.000 Euro) und fast eine Million Euro weniger an Aufwendungen für Soziales und Jugend.

Ob das - deutlich gestiegene - Defizit der Kreiskliniken vor diesem im Großen und Ganzen guten Verlauf weniger schmerzt, darüber sagte Michael Schork nichts. War man doch von einem Verlustausgleich in Höhe von 4,6 Mio. Euro ausgegangen und wird nun mindestens sieben Millionen Euro geben müssen. Da man aber schon 2018 Rückstellungen gebildet habe, belastet die Nachfinanzierung den laufenden Haushalt nicht zusätzlich. "Wir haben die rote Linie nicht unterschritten", fasste der Finanzfachmann zusammen, "brauchen daher auch keinen Nachtragshaushalt."

Bei der zweite Säule des doppischen Haushaltsplans, im Finanzhaushalt, ergibt sich bei den Einzahlungen zwar eine Verschlechterung um 3,4 Mio. Euro und bei den Auszahlungen eine Verbesserung um 5,4 Mio. Euro, doch seien diese Planabweichungen zeitlichen Verschiebungen geschuldet, so Kämmerer Schork, der anschließend kurz auf die Schuldenentwicklung des Neckar-Odenwald-Kreises einging. Diese haben sich im Zeitraum 2008 bis 2019 halbiert, von 32,7 Mio. Euro auf prognostizierte 16,2 Mio. Euro im Jahr 2019.

Doch in der Pro-Kopf-Verschuldung - 2017 betrug sie im Kreis 181 Euro - zeigt der Landesvergleich, dass der NOK deutlich über dem Schnitt liegt (134 Euro Schulden je Einwohner). Jüngere Vergleichszahlen lagen noch nicht vor. Aber man nähere sich an, geht man es im Fachbereich Finanzen im Landratsamt sportlich an, "vielleicht unterbieten wir den Schnitt einmal."

Soll und Ist ist - auch das zeigt diese Zwischenbilanz - sind oftmals nicht das Gleiche. Zumal, damit hatte der Kämmerer seinen Bericht begonnen, das Planen wegen vieler provisorischer Zahlen aufwendig gewesen sei. Gleichwohl zeige sich im Rückblick auf die Planung, dass der Verlauf "sehr, sehr positiv ist", befand Michael Schork.

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden stiegen im Neckar-Odenwald-Kreis um 16,8 Prozent; im Landesdurchschnitt wurden hier nur sechs Prozent erreicht. Und während der Landesdurchschnitt der Kreisumlage bei mehr als 30 Prozent liegt, mussten die 27 Gemeinden dem Landkreis "historisch tiefe" 28 Prozent abgeben.