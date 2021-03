Von Karl Heinz Neser

Neckar-Odenwald-Kreis. In seine heiße Phase geht allmählich der Landtagswahlkampf für die Wahl am 14. März. Karl Heinz Neser, Autor des Buches "Politisches Leben im Neckar-Odenwald-Kreis – gestern und heute", hat für die RNZ zurück geblickt – und die bisherigen Landtagswahlen beziehungsweise deren Ergebnisse in der Region analysiert.

Der Wahlkreis Neckar-Odenwald zeigte sich dabei stets als eine sichere CDU-Bastion. Dabei gelang es den Christdemokraten, ihre schon zu Beginn starke Stellung auszubauen, indem sie in den 1960er-Jahren von der Auflösung der Vertriebenenpartei BHE und dem Rückgang der FDP profitierte. In der Zeit der sozialliberalen Koalition (1969-1982) nahm sie der FDP weitere Stimmen ab, insbesondere nachdem ihr früherer Kreisvorsitzender Dr. Hans Heidler mit weiteren FDP-Mitgliedern 1970 zur CDU gewechselt war und als Kandidat 1972 und 1976 für die CDU die bislang höchsten Stimmenergebnisse eingefahren hatte. Bei der wegen der Asylthematik als Protestwahl geltenden Landtagswahl von 1992, als die Republikaner auf fast zehn Prozent der Stimmen kamen, musste die CDU deutliche Einbußen hinnehmen. Ähnlich war es bei der Wahl 2016, als die AfD von der Flüchtlingsthematik profitierte und die CDU in der Region nur noch auf 34 Prozent kam.

Parteien näher beieinander

Mit deutlichem Abstand folgte lange Zeit die SPD an zweiter Stelle: Sie konnte dabei von der Regierungsbeteiligung in der Zeit der sozialliberalen Koalition in Bonn (1969-1982) profitieren und ihren Stimmenanteil auf um die 30 Prozent steigern und stabilisieren. In den 1990er-Jahren nahm dieser Wert – trotz Regierungsbeteiligung im Land (Große Koalition 1992-1996) – wieder ab, während die SPD in der Region dann von der ersten Kanzlerschaft Gerhard Schröders 2001 profitierte. Die Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl 2006 waren wohl eine Folge des kurz zuvor stattgefundenen Regierungswechsels (CDU/FDP) im Bund. Bei der Wahl 2016 kamen die Sozialdemokraten im Neckar-Odenwald-Kreis trotz Regierungsbeteiligung nur noch auf 15 Prozent der Stimmen, von den Grünen und der AfD wurde man auf Platz vier verwiesen.

Die Grünen, die zuvor lange um die fünf Prozent gependelt waren, kamen unter dem Einfluss von Stuttgart 21 und der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 auf 15 Prozent. Nachdem sie den Ministerpräsidenten in einer grün-roten Landesregierung stellten, kamen sie im Wahljahr 2016 in der Region auf 20 Prozent.

Die Alternative für Deutschland (AfD) erreichte bei der Wahl 2016 überraschend aus dem Stand 18 Prozent, überholte damit die SPD.

Die FDP, die in den 1950er- und 60er-Jahren im Kreis eine starke Position hatte, pendelte sich später auf Ergebnisse um die fünf Prozent ein – und konkurrierte damit lange mit den Grünen um den dritten Platz. Bei der Wahl 2016 kam sie auf sieben Prozent – Platz fünf in der Region.

Wahlbeteiligung gestiegen

Erfreulich: Bei den beiden Wahlen 2011 und 2016 nahm die Wahlbeteiligung im Kreis deutlich zu: Sie stieg von 52 % (2006) über 63 % auf zuletzt 69 Prozent. Die Grünen konnten offenbar neue Wähler durch Umweltthemen, die AfD durch die Flüchtlingsthematik gewinnen.

Nur eine Stimme

Bei der Landtagswahl hat der Wähler im Übrigen nur eine Stimme – es gibt also nicht die Möglichkeit des Stimmensplittings wie bei der Bundestagswahl. Gewählt ist zunächst der Kandidat mit den meisten Stimmen. Die CDU gewann bei allen Wahlen seit 1952 das Direktmandat, das CDU-Abgeordneter Peter Hauk seit 1992 jeweils mit landesweiten Spitzenergebnissen innehat. Die Landtagssitze werden aber in einem mehrstufigen Verfahren nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Lague/Schepers zugeteilt, so dass es auch zu Zweitmandaten für unterlegene Bewerber kommen kann. Spielten bis 2001 die Wahlkreisgröße und die absolute Stimmenzahl eines Kandidaten für die Verteilung der Zweitmandate im Regierungsbezirk eine entscheidende Rolle, so gibt nach der Parlamentsreform seit der Wahl 2006 der Prozentwert im Wahlkreis den Ausschlag.

Für die SPD, die seit 1984 das Zweitmandat erhielt, war die Zuteilung zuvor und danach meist eine "Zitterpartie", da nur wenige Stimmen zu Bewerbern anderer Wahlkreise den Ausschlag gaben. Angesichts derzeitiger Wahlprognosen ist ziemlich offen, an wen diesmal ein Zweitmandat fällt. Das Wahlergebnis könnte diesmal auch vom Verlauf der Pandemie oder möglichen Lockerungen beeinflusst werden.