Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Viele Schülerinnen und Schüler befinden sich zurzeit im letzten Jahr an ihrer bisherigen Schule, und für viele ist noch unklar, welchen Weg sie anschließend einschlagen wollen. Über mögliche Bildungswege im Neckar-Odenwald-Kreis informieren diese Übersicht, die Internetseiten der sechs beruflichen Schulen und die Sekretariate der jeweiligen Schulen.

Grundsätzlich gilt, dass für alle Jugendlichen unter 18 Jahren, die weder einen Ausbildungsplatz haben noch eine Vollzeitschule besuchen, die Anmeldung für eine Klasse der "Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)" gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Klassen werden an den gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schulen des Neckar-Odenwald-Kreises angeboten.

Wer bereits einen Hauptschulabschluss oder Ausbildungs- bzw. Ausbildungsvorvertrag hat, kann die einjährigen Berufsfachschulen an den verschiedenen Schulzentren besuchen. Ein Hauptschulabschluss oder die Versetzung in die 10. Klasse der Hauptschule/Werkrealschule ist die Voraussetzung zum Eintritt in die zweijährigen Berufsfachschulen, die mit der Fachschulreife (mittlere Reife) abschließen.

Der mittlere Bildungsabschluss ist Voraussetzung zum Besuch der verschiedenen Berufskollegs, deren Ziel die Erlangung der Fachhochschulreife nach zwei Jahren ist. Ein Sonderfall ist das Berufskolleg Fachhochschulreife. Es dauert nur ein Jahr und setzt neben der mittleren Reife auch eine abgeschlossene Berufsausbildung oder den Besuch des einjährigen Dualen Berufskollegs Fachrichtung Soziales voraus, das in Mosbach an der Augusta-Bender-Schule besucht werden kann.

Der mittlere Bildungsabschluss (Notenschnitt von mindestens 3,0 in Deutsch, Englisch und Mathematik) ist auch Voraussetzung für den Besuch eines beruflichen Gymnasiums. Es bereitet innerhalb von drei Jahren auf das Studium an einer Universität oder Hochschule vor. Für Berufserfahrene werden zudem Meister- und Technikerschulen – auch berufsbegleitend – angeboten.

Die kaufmännischen Schulen sind die Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach und die Frankenlandschule in Walldürn. Beide bieten zweijährige Berufsfachschulen Wirtschaft ("Wirtschaftsschulen"), ein- und zweijährige Berufskollegs sowie Wirtschaftsgymnasien an. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Schulen unter www.frankenlandschule.de oder www.les-mosbach.de.

Im gewerblichen Bereich eröffnet sich das breite Angebot der Gewerbeschule Mosbach und der Zentralgewerbeschule Buchen, die neben neben der Klasse "Ausbildungsvorbereitung dual" auch einjährige Berufsfachschulen in verschiedenen Berufsfeldern sowie eine zweijährige Berufsfachschule im Bereich Metall- und Elektrotechnik anbieten. Bei den Berufskollegs werden an diesen beiden Schulen das Technische BK I und II sowie in Buchen das einjährige BK Technik zur Fachhochschulreife angeboten.

Zudem gibt es an beiden Schulen ein Technisches Gymnasium sowie die Qualifikation zum "staatlich geprüften Techniker". Die Gewerbeschule Mosbach bietet für das Maler- und Lackiererhandwerk eine einjährige Fachschule zum Erwerb des Meisterbriefes an. Weitere Infos unter www.zgb-buchen.de und www.gewerbeschule-mosbach.de.

Für die hauswirtschaftliche, sozialpflegerische Richtung stehen in Buchen die Helene-Weber-Schule und in Mosbach die Augusta-Bender-Schule zur Verfügung. Beide bieten das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf, die Berufsfachschule Pädagogische Erprobung und die zweijährige Berufsfachschule an. Für Schüler mit besonderem Förderbedarf gibt es an der Augusta-Bender-Schule die Möglichkeit der Qualifizierung für den allgemeinen Arbeitsmarkt über die berufsvorbereitende Einrichtung und die Kooperative Bildung und Vorbereitung. Auch das Ernährungswissenschaftliche und Biotechnologische Gymnasium können hier besucht werden. Die Helene-Weber-Schule bietet das Sozial- und gesundheitswissenschaftliche Gymnasium sowie die zweijährige Berufsfachschule Kinderpflege an.

In Mosbach wird die dreijährige Berufsfachschule Pflege angeboten, die zum Berufsabschluss "Pflegefachkraft" führt. Weiter besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung in Altenpflegehilfe in der einjährigen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe sowie in der zweijährigen Berufsfachschule Altenpflegehilfe mit besonderer Deutschförderung abzuschließen. Angehende Erzieherinnen und Erzieher können an der Augusta-Bender-Schule das Berufskolleg Sozialpädagogik besuchen. Wer den Beruf hier in der praxisintegrierten Erzieherausbildung erlernt, erhält ein Ausbildungsentgelt. Für "grüne Berufe" besteht die Ausbildungsmöglichkeit in der Landwirtschaftlichen Berufsschule. Außerdem stehen in beiden Schulen Berufskollegs zur Verfügung.

Zum Erwerb von Zusatzqualifikationen findet man an der Helene-Weber-Schule Buchen die zweijährigen Berufsfachschulen mit den jeweiligen Profilen Erziehung, Hauswirtschaft/Ernährung und Pflege. Ebenso gehört die Fachschule für Organisation und Führung zum Programm dieser Schule.

Alle examinierten Pflegekräfte können sich an der Augusta-Bender-Schule Mosbach in zweijährigen Ausbildungsgängen mit verschiedenen Schwerpunkten weiterbilden. Auch eine Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Pflege wird angeboten. Landwirtinnen/Landwirte, die ihren Betrieb im Nebenerwerb führen wollen, haben hier auch die Möglichkeit zu einer zweijährigen Ausbildung. Nähere Informationen finden Sie unter: www.augusta-benderschule.de und www.hws-buchen.de.

Info: Der landeseinheitlich späteste Anmeldetermin für den Besuch von Vollzeitschulen des folgenden Schuljahres ist der 1. März.