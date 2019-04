Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, der Neckar-Odenwald-Kreis liefert irgendwie immer schöne Fotomotive. Umso besser, wenn diese Eindrücke dann auch festgehalten werden. Daher freut sich die RNZ-Redaktion, dass einige Leser ihre privaten Fotos mit uns und dem gemeinen Zeitungsnutzer teilen wollen.

Schon bei den alten Römern begann mit dem April das neue landwirtschaftliche Jahr. Der Winter war vorbei, die Knospen öffneten sich. Möglicherweise kommt daher auch der Name des bei uns unsteten, launigen Monats. Heißt "öffnen" im Lateinischen doch "aperire"- geklärt ist das jedoch nicht.

Auch in Mudau haben sich die Kirschblüten im Garten von Alexandra Mechler bereits geöffnet. Und so sorgte der "Wandelmonat" - zumindest am frostigen Wochenende - für eine zarte Komposition aus Rosa und Weiß, indem er noch einmal Frau Holle die Kissen ausschütteln ließ.

Dass der Frühling aber nun vehement versucht, sich endlich durchzusetzen, bezeugt die kleine Schwanzmeise, die Norbert Lindenmaier in Neckarburken vor die Linse flatterte. Diese Vogelart überwintert zwar bei uns, aber so langsam sind auch alle anderen Vöglein wieder da. Während diese zurückkommen, genießt die 20 Jahre alte Freilandkamelie im Garten von Karin Gramlich den Frühling schon in voller Blütenpracht. In einem kleinen Töpfchen kam sie damals von England nach Zwingenberg an den Neckar, um lange bevor der Brexit Thema wurde hier Wurzeln zu schlagen.

Ob mit dem Handy oder der Profi-Kamera aufgenommen, das sind Impressionen, die man nur zu gerne teilt. Ist die Natur und ihre alljährliche Erneuerung doch bei aller Technik und allen Filtern heutzutage immer noch das schönste, einmaligste und farbenprächtigste Fotomodell.