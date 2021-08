Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Überall steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten wieder. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis wurden innerhalb einer Woche 86 neue Infektionen gemeldet. Auch im Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises spürt man, dass die vierte Welle anrollt.

"Zuletzt konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt ein bisschen durchatmen und sich den Kernaufgaben widmen. Dabei war uns aber stets bewusst, dass es sich nur um die Ruhe vor dem Sturm handelt. Denn mit Beginn der Ferienzeit ist auch klar, dass wieder mehr Infektionen aus dem Ausland mitgebracht werden. Das Gesundheitsamt wird mit der vierten Corona-Welle wieder mehr Helferinnen und Helfer benötigen als zuletzt", beantwortet das Gesundheitsamt eine entsprechende Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Die seit einigen Tagen steigenden Infektionszahlen seien auch auf Reiserückkehrer zurückzuführen. "Wir sehen Infektionen aus allen beliebten Urlaubsländern."

Dabei fallen die Infektionen sowohl durch die Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland als auch durch Tests, die aufgrund von Symptomen vorgenommen werden, auf. Es sei von entscheidender Bedeutung für das Infektionsgeschehen im Kreis, dass gemäß den Vorschriften getestet werde.

Für das Gesundheitsamt bedeuten die infizierten Reiserückkehrer etwas mehr Arbeit als die reine Kontaktnachverfolgung. "Die Mitarbeiter nehmen die Daten der infizierten Reiserückkehrer auf. Bei einem positiven Testergebnis müssen – nach wie vor – die Kontaktpersonennachverfolgung gewährleistet und Quarantäneauflagen erteilt werden. Ebenso müssen die positiv Getesteten weiter begleitet werden. Die Einreisekarten und die Unterlagen der Reiserückkehrer müssen geprüft und an die Ortspolizeibehörden weitergeleitet werden, die für die weitere Bearbeitung zuständig sind", gibt das Gesundheitsamt weiter Auskunft.

Das alles sei ein enormer Arbeitsaufwand, der mit zunehmender Anzahl der Infizierten schnell wieder dazu führen werde, dass das Gesundheitsamt an die Belastungsgrenze kommt. Bereits im vergangenen Jahr versprach das Bundesgesundheitsministerium, 5000 Stellen in den Gesundheitsämtern Deutschlands zu schaffen. Auch das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat zusätzliche Stellen vom Land zugewiesen bekommen – nach Auskunft des Amts sei der Umfang allerdings "nicht ausreichend". Aktuell könne man die Aufgaben noch bewältigen.

Aber es sei absehbar, dass bei der sich abzeichnenden Entwicklung der Inzidenzen die Kontaktpersonennachverfolgung wie bisher nicht mehr leistbar ist. "Der Verlauf der Pandemie konnte eineinhalb Jahre herausgezögert werden, bis ein Impfangebot gemacht werden konnte. Das ist eine große Leistung, trotzdem erreichen wir die Herdenimmunität nicht. Wie sich die vierte Welle unter diesen Bedingungen entwickelt und wie vor allem die Kinder und Jugendlichen betroffen sein werden, bleibt abzuwarten", heißt es aus dem Gesundheitsamt weiter.

Inzwischen gebe es auch mehr Infektionen bei bereits geimpften Personen. "Impfdurchbrüche waren zu erwarten", meinen die Verantwortlichen im Gesundheitsamt. Je mehr Menschen geimpft seien, umso mehr Impfdurchbrüche werde es geben. Aber darauf komme es gar nicht an.

"Viel wichtiger ist doch, dass Geimpfte, die sich trotzdem infizieren, in der Regel einen wesentlich milderen Krankheitsverlauf aufweisen als Nichtgeimpfte. Sie belasten das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser nicht in dem Maß wie Nicht-Geimpfte", meint das Gesundheitsamt zu den Vorteilen der Impfung. Übrigens: In den Nachbarkreisen liegt die Inzidenz zum Teil jetzt schon (deutlich) über der des Neckar-Odenwald-Kreises.