Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Aufgrund der Osterfeiertage kommt es zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr. In der Karwoche vor Ostern finden die Abfuhren in vielen Gemeinden und Ortsteilen einen Tag früher als üblich statt, in der Woche nach Ostern dagegen oft einen Tag später als sonst.

Besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren werden nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfälle sind bis spätestens um 6 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze bereitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann eine Abfuhr nicht garantiert werden.

In der Kernstadt Mosbach gelten folgende Verschiebungen: In der Karwoche verschiebt sich die Abfuhr der Restmülltonnen für den Bezirk nördlich der B 27 von Montag, 6. April, nach vorne auf Samstag, 4. April, und für den Bezirk südlich der B 27 mit der Innenstadt von Dienstag, 7. April, um einen Tag nach vorne auf Montag, 6. April.

Für die Woche nach Ostern verschiebt sich die Abfuhr der Verpackungstonnen mit dem gelben Deckel für den Bezirk nördlich der B 27 von Montag, 13. April, auf Mittwoch, 15. April. Für den Abfuhrbezirk südlich der B 27 mit der Innenstadt bleibt die Abfuhr regulär am Dienstag, 14. April. Der Teil der Hauptstraße, der in der Fußgängerzone liegt, wird beide Male erst ab neun Uhr abgefahren, so dass die Bereitstellung der Tonnen hier noch am Montagmorgen möglich ist. Alle Bewohner der Innenstadt werden gebeten, die Tonnen erst am Abfuhrtag bereitzustellen.