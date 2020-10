Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Für die Schüler wird es nicht eng. Es ist schon eng. Auf dem Schulhof müssen sie Abstand halten, im Bus treffen sich alle wieder – auf engstem Raum. Ein Umstand, den die Mosbacher Gesamtelternbeiratsvorsitzende Tanja Bayer erst vor Kurzem bemängelte. Trotz Verstärkerbussen sei die Situation im Busverkehr angespannt. Vor allem, wenn jetzt im Herbst und Winter noch mehr Schüler vom Fahrrad auf den Bus umsteigen, so ihr Bedenken.

Mit dem Start des neuen Schuljahres hatte das Verkehrsministerium Baden-Württemberg ein Sonderprogramm zur Förderung zusätzlicher Schulbusse aufgelegt. Es soll zunächst bis Ende des Jahres die Kommunen dabei unterstützen, zusätzliche Schulbusse unbürokratisch finanziert zu bekommen. Zusammen mit den Stadt- und Landkreisen hat das Verkehrsministerium Baden-Württembergs die Eckpunkte zur Förderung von Verstärkerbussen erarbeitet. Bei einer Überschreitung von 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der zulässigen Stehplätze bekommen die Landkreise Geld für zusätzliche Schulbusse. "Dieser Schwellenwert wurde nach intensiven Erörterungen zwischen der kommunalen Seite und dem Ministerium für Verkehr so festgelegt", heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Das Land trägt 80 Prozent der zusätzlichen Kosten.

Kritik kam von Landrat Dr. Achim Brötel zur Ankündigung am Donnerstag vor Ferienende und der kurzen Zeit, die Verstärkerbusse dann tatsächlich einzusetzen. Bei der Vereidigung von Elztals Bürgermeister Marco Eckl sagte Brötel: "Donnerstags vor Schulbeginn wurden vom Land Verstärkerfahrten im Schülerverkehr angekündigt. Die Schlagzeile steht. Wie das montags umgesetzt werden soll, weiß hingegen keiner, auch das zuständige Verkehrsministerium nicht."

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich nun Dr. Uwe Lahl, Ministerialdirektor im baden-württembergischen Verkehrsministerium. Für den Schulbusverkehr sei allein der Landkreis zuständig. "Das ist deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Busverkehr läuft", sagte Lahl im Gespräch mit der RNZ. Das Förderprogramm für die Verstärkerbusse sei lediglich eine "Freundlichkeit des Landes". Jeder Landkreis dürfe so viele Busse einsetzen, wie er möchte – auch ohne Förderprogramm. "Und auch wenn das Land keinen Cent dazu gegeben hätte, hätte das Landratsamt sich auf den Schulstart vorbereiten müssen", so Lahl weiter. Die Belegungsquote von 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze hätte der Landkreistag vorgeschlagen. "Wir hätten auch andere Quoten akzeptiert, sofern diese vernünftig gewesen wären", erklärte Lahl. Die Kritik, das Land habe Versprechungen gemacht, die die Kreise nicht halten konnten, weist Lahl entschieden zurück. "Es ist die Aufgabe des Landkreises, für ausreichend Schulbusse zu sorgen. Auch ohne Landesförderung", betonte er nochmals.

Das kann und will man von Landkreisseite aber nicht so stehen lassen: "Wir sind eben nicht in der Lage, auch ohne Fördermittel einfach einmal 19 Verstärkerbusse laufen zu lassen, weil wir das schlicht und ergreifend nicht bezahlen können", erklärt Landrat Achim Brötel. Daher müsse man miteinander reden "und das nicht nahezu ausschließlich nur noch über die Medien tun." Die Kommunikationspolitik des Landes ist es, die dem Landrat aufstößt. Die Initiative des Landes, Verstärkerfahrten finanziell zu bezuschussen, sei "natürlich ausdrücklich zu begrüßen". Ausdrücklich nicht zu begrüßen sei allerdings die Tatsache, wie das Land diese Förderung kommuniziert habe, so Brötel weiter. Dass man inzwischen 19 Verstärkerbusse in Betrieb habe, sei ein "echter Kraftakt", verfügbare Busse und Fahrer zu finden sei nun mal sehr schwierig.

Unabhängig von den Entwicklungen und Diskussionen haben die ersten Eltern Konsequenzen aus den aus ihrer Sicht überfüllten Bussen gezogen. "Ich habe das Maxx-Ticket meines Sohne zurück gegeben", berichtet Christine Ganz. Die Haßmersheimerin fährt ihren Sohn, der das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach besucht, zur Schule und holt ihn dort auch wieder ab. "Ich tue das zum Schutz meines Sohnes", sagt die Mutter. Denn auch vor der Coronakrise sei der Bus mehr als voll gewesen. Inzwischen würden die Kinder aus dem Ort sogar zur ersten Haßmersheimer Haltestelle gebracht, um noch einen Sitzplatz im Bus zu bekommen. "Da ist einfach kein Abstand möglich."

Bedingt durch die Berichterstattung zum Förderprogramm sei die Erwartungshaltung der Eltern hoch, sagt das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises. "Man muss deshalb betonen, dass es nicht möglich sein wird, dass jedes Kind mit 1,5 Meter Abstand mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Schule kommen kann. Das wäre möglicherweise wünschenswert, ist aber aufgrund der verfügbaren Busse und Fahrer sowie natürlich endlicher finanzieller Mittel auf Landes- und Kreisebene nicht möglich", so Pressesprecher Jan Egenberger.

Die Tochter von Carmen Knoll-Baur ist auf den Bus angewiesen. Die Schüler aus Allfeld haben dabei keine Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Bussen. "Besonders schlimm ist es zur ersten und zur siebten Stunde", berichtet Knoll-Bauer. Mit "schlimm" meint die Grundschulrektorin "voll". Knoll-Baur: "Was mich dabei beschäftigt, ist, dass man nie weiß, wer sonst noch alles im Bus ist."

Ganz wichtig sei es deshalb, dass sich alle, die öffentliche Verkehrsmittel nutze, an die Maskenpflicht halten, meint das Landratsamt. "Der Kreis appelliert deshalb an die Vernunft der Schülerinnen und Schüler, die Maskenpflicht in den Bussen einzuhalten und die Alltagsmasken vor allem korrekt und während der ganzen Fahrt zu tragen. Das Tragen der Masken ist eine der wesentlichen Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren", erklärt Egenberger.

"Auf 19 Linien sind jetzt zusätzliche Busse im Einsatz, 22 weitere Linien werden geprüft", fasst Jan Egenberger noch einmal die Verbesserungen zusammen. Wobei offenbar noch nicht jeder die zusätzlichen Busse auch wahrnimmt. Heißt: Die regulären Fahrzeuge sind nach wie vor sehr voll, die kurz davor oder danach verkehrenden Busse teilweise (noch) ziemlich leer. "Ich denke, das wird sich noch einpendeln", hofft Landrat Achim Brötel.