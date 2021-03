Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Allein die Zahl der Anmeldungen zeigte, wie sehr das Thema interessiert und bewegt: Mehr als 70 Menschen wollten mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, dem Landtagsabgeordneten Peter Hauk und dem Europaabgeordneten Norbert Lins über die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union und das neue Insektenschutzpaket der deutschen Bundesregierung diskutieren. Mit dabei waren Landwirte, Vertreter von Interessensverbänden, Waldbesitzer und viele mehr. "Es ist nicht möglich, alle Wünsche zu befrieden. Aber es ist wichtig, miteinander zu reden", schickte Alois Gerig sozusagen das Motto des Abends vorneweg.

Der Bundestagsabgeordnete, der auch Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft ist, betonte ebenfalls: "Was die Landwirte leisten, ist der Garant dafür, dass unsere Verbraucher die besten Lebensmittel weltweit erhalten." Gerig zeigte sich überzeugt: "Wir brauchen keine Agrarwende." Vielmehr brauche es immer wieder kleine Korrekturen, die die Landwirte auch mittragen könnten.

Auch aus diesem Grund habe er sich klar gegen das Insektenschutzgesetz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) positioniert. "Das ist so unnötig wie ein Kropf. Wir hätten es gerne verhindert. Das haben wir nicht geschafft. Aber wir haben es abgeschwächt." Denn in den Verhandlungen, in die auch die Kanzlerin eingebunden war, habe vor allem die CDU darauf gedrängt, dass die Kompromisse, die in manchen Bundesländern schon gefunden wurden, unangetastet bleiben. Wie zum Beispiel auch das Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg. "Das war eine kooperative Vereinbarung. Und das ist genau das, was die Kanzlerin sehr unterstützt", betonte Gerig. Nicht nur das Insektenschutzgesetz im Bund, auch der "Green Deal" auf europäischer Ebene werde eine kräftige Ökologisierung von der Landwirtschaft erfordern.

Peter Hauk, baden-württembergischer Agrarminister, betonte: "Die neue gemeinsame Agrarpolitik kann uns auch entlasten." Dann nämlich, wenn bestimmte Leistungen aus der zweiten in die erste Säule der gemeinsamen Agrarpolitik wandern. "Dann könnten wir in der zweiten Säule mehr machen", schilderte er die Chancen, die der neue Haushalt der EU-Agrarpolitik bietet.

"Was ab 2024 verboten sein wird, ist der Einsatz von Glyphosat. Das ist schmerzlich", sagte der konservative Politiker Hauk. Man habe aber auf Ausnahmen gedrängt. Die forderte ein Landwirt aus dem Main-Tauber-Kreis. Wie er auf den Böden dort ohne Glyphosat wirtschaftlich arbeiten solle, wisse er nicht. "Das Verbot ist auf Sonderstandorten nicht so leicht zu verschmerzen." Der Beschluss sei "weit weg von der fachlichen Praxis". Er frage sich zudem, warum erst die Landwirte mit ihrem massiven Protest in Berlin Bewegung in die Verhandlungen um das Insektenschutzgesetz gebracht haben. "Zugesehen hat keiner", verteidigte sich Alois Gerig. Als der Vorschlag von Svenja Schulze vorgelegen habe, hätten er und andere Fraktionsmitglieder "gekämpft wie die Löwen".

Ein anderer Teilnehmer sprach das Verhältnis der Landwirte zur CDU an. Das sei "nicht gut". Es gebe Ferkelbetriebe, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. "Der Frust in der Landwirtschaft ist sehr hoch." Denn durch die neuen Regelungen gebe man Marktanteile ins Ausland ab – und dort habe man keinerlei Kontrolle über die Haltungsbedingungen von Tieren oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Ein Beispiel dafür sei das Verbot der Käfighaltung von Legehennen: Mittlerweile seien alle Eier in deutschen Nudeln aus Polen – dort würden sie in eben jenen Käfigen gehalten, die in Deutschland verboten wurden. "Man muss dem Verbraucher endlich klar machen, wie wichtig es ist, dass wir hier unsere Lebensmittel erzeugen."

Ein Diskussionspunkt, an dem Peter Hauk gut einhaken konnte. Im vergangenen Spätsommer hat er die Kampagne "Wir versorgen unser Land" gestartet. Einzigartig in Deutschland, wie der Minister betonte. "Aber ich sage es ehrlich: Die Beteiligung der Landwirte war mir zu gering", sagte Hauk. "Heuchelei" warf der Parlamentarier den Grünen und deren Spitzenkandidatin im Landkreis vor. "Man kann gerne auf die Grünen schimpfen. Aber die Taten der CDU heben sich nur geringfügig ab", bemerkte ein Diskussionsteilnehmer. "Für mich ist es nicht ersichtlich, wie mit den geplanten Maßnahmen kurzfristig das fehlende Geld auf die Höfe kommen soll – und wie enttäuschte Landwirte wieder die CDU wählen könnten ..." Dem widersprach Alois Gerig heftig: "Schauen Sie sich doch mal um, wo Sie Ähnliches geboten bekommen. Und den Rand zu stärken, würde den Untergang der Landwirtschaft bedeuten."

Was auffiel in der Diskussion: Die Landwirte wünschen sich Ehrlichkeit: "Die Frustration steigt, wenn alles schöngeredet wird", sagte einer. Und sie wünschen sich Hilfe und Wertschätzung – nicht nur von der Politik, sondern auch vom Verbraucher. "Es braucht den Dialog mit den Menschen", ist auch Gerig überzeugt. "Ich bin oft mit Verbrauchern unterwegs, die wollen, dass die Lebensmittel, die sie verzehren, hier produziert werden. Dann gehen sie ins Restaurant und essen argentinisches Rind und trinken chilenischen Wein. Dort müssen wir debattieren", so Gerig. "Und nicht unsere Freunde verklopfen", setzte er noch hinzu.