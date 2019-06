Der "Enforcement Trailer" ermöglicht eine automatische Tempokontrolle an Stellen, an denen eine Messung aufgrund fehlender Infrastruktur oder durch Gefährdung des Personals bisher nicht möglich war. Ab heute ist er im Testeinsatz im Kreis. Foto: Vetro Verkehrselektronik GmbH

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erprobt ab heute einen sogenannten "Enforcement Trailer" zur Geschwindigkeitsüberwachung an besonderen Punkten des Straßennetzes. Dabei handelt es sich um einen Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung. In einigen Städten und Landkreisen ist dieser bereits dauerhaft im Einsatz. Der Anhänger wird am Einsatzort abgestellt und gewährleistet einen mehrtägigen autonomen Messbetrieb ohne Personaleinsatz. Die Daten aus den lasergestützten Geschwindigkeitsmessungen werden per Mobilfunk verschlüsselt, an die Bußgeldstelle übertragen.

Dieser Blitzer ermöglicht eine automatische Geschwindigkeitskontrolle an Stellen, an denen eine Messung aufgrund fehlender Infrastruktur oder durch Gefährdung des Personals bisher nicht möglich war. Die Erprobung erfolgt im Echtbetrieb, das bedeutet: Die festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen werden geahndet. Der Anhänger ist außerdem durch eine Reihe von Vorkehrungen gegen Vandalismus geschützt.