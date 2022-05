Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im April ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 9572 gesunken. Das sind 329 Arbeitslose oder 3,3 Prozent weniger als im März und 2496 bzw. 20,7 Prozent weniger als im April 2021. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 auf 2,8 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent. Im März waren es 3,4 Prozent. "Erfreulich ist, dass alle Personengruppen vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit ist um knapp 13 Prozent innerhalb eines Jahres zurückgegangen", so der operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Stefan Schubert.

Im April wurden im Agenturbezirk 1232 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das sind zwar 85 (6,5 Prozent) weniger als im März, aber 198 (bzw. 19,1 Prozent) mehr als im April 2021. Insgesamt waren 7989 Stellen gemeldet, 103 mehr als im März und 2808 (54,2 Prozent) mehr als im April 2021.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent (März: 3,2). Im April waren hier 2518 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 96 (3,7 Prozent) weniger als im März und 640 (20,3 Prozent) weniger als im April 2021. 543 meldeten sich arbeitslos, 636 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 175 Stellenangebote gemeldet, 16 (8,4 Prozent) weniger als im März. Der Bestand an Stellenangeboten lag insgesamt bei 1195, das sind 49,9 Prozent mehr als im April 2021.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,6 Prozent (März: 2,8). 2042 Arbeitslose waren gemeldet, das sind 90 (4,2 Prozent) weniger als im März und 734 (26,4 Prozent) weniger als im April 2021. 547 meldeten sich arbeitslos, 642 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 431 Stellen gemeldet, 48 (zehn Prozent) weniger als im März und 38,1 Prozent mehr als im April 2021. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2646, das sind 65,7 Prozent mehr als im April 2021.

Im Bereich der Grundsicherung waren im Agenturbezirk 4441 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5131. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am betrug 46,4 Prozent.

Von den 2518 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden im April 1213 vom Jobcenter betreut (Vorjahr: 1417). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Kreis betreuten 1305 Arbeitslose (April 2021: 1741). Von den 2042 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 850 vom Jobcenter betreut (April 2021: 1104). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur betreuten 1192 Arbeitslose (April 21: 1672).

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt spitzt sich aus Sicht der Unternehmen zu. Das Angebot an Ausbildungsstellen übersteigt deutlich die Nachfrage. Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kommen rechnerisch nur 43 Bewerber. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober wurden 4902 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 6,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. 2121 Bewerber haben sich gemeldet, das sind 6,2 Prozent weniger als vor einem Jahr.

"In den letzten beiden Jahren kam die Berufsorientierung für Jugendliche pandemiebedingt deutlich zu kurz. So waren Praktika oft nicht möglich. Ich rate allen Ausbildungsbetrieben, nutzen Sie die Zeit bis zum Herbst und bieten Sie Praktikumsplätze an. So haben die Jugendlichen die Chance, sich beruflich zu orientieren und mit etwas Glück wird aus einem Praktikanten ein neuer Azubi", empfiehlt Stefan Schubert.

Der Gesetzgeber hat die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld bis zum 30. Juni verlängert. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde im Agenturbezirk im April für 458 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Oktober 2021 zur Verfügung. So haben im Oktober im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5177 Beschäftigte in 655 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Neckar-Odenwald-Kreis waren es 1259 Beschäftigte in 163 Betrieben oder Betriebsabteilungen, im Main-Tauber-Kreis 1710 Beschäftigte in 182 Betrieben oder Betriebsabteilungen.