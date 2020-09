Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Den baden-württembergischen Kommunen fehlen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr mehr als 4,6 Milliarden Euro. Das zeigt eine Umfrage unter den Städten, Gemeinden und Landkreisen im Land. Wie das Coronavirus und die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht die Finanzen der Kommunen beeinträchtigen, erklären im RNZ-Interview Katrin Weimer und Joachim Gornik. Weimer ist seit 2013 Kämmerin der Gemeinde Schefflenz, Gornik verwaltet seit 1994 die Finanzen in Waldbrunn.

Katrin Weimer und Joachim Gornik sind Kämmerer in Schefflenz und Waldbrunn. Foto: Stephanie Kern

Der 1.1.2020 war der letzte mögliche Termin zur Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht. Nun kam noch das Coronavirus dazu. Was bedeutet das für die Kommunen, die erst im Januar umgestellt haben?

Katrin Weimer: Das bedeutet, dass diese Kommunen keine Ergebnisrücklage haben, von der sie zehren können. Das ist ein richtiges Problem, da der finanzielle Spielraum insbesondere durch Corona nicht nur 2020 einbricht. Wir, also die Gemeinde Schefflenz, haben 2019 umgestellt, also auch recht spät, aber wir haben wenigstens ein bisschen was, mit dem wir Defizite mindern können.

Joachim Gornik: Die Gemeinde Waldbrunn hatte schon im Jahr 2016 ihren Umstellungsprozess begonnen. Vor allem in den Jahren 2017 und 2018 haben wir so viele Einnahmen erzielt wie selten zuvor, das war Rekordniveau. Deshalb konnten wir uns Ergebnisrücklagen schaffen.

Um es einmal zu trennen: Was bedeutete denn das NKHR alleine für die Kommunen?

Weimer: Das NKHR führt in vielen Kommunen zu einem strukturellen Problem – auch ganz ohne die durch Corona verursachten Einbußen. Im neuen Haushaltsrecht muss man den Ergebnishaushalt zwingend mindestens ausgleichen, besser wäre natürlich ein Überschuss – die Ergebnisrücklage. In diesem Ergebnishaushalt werden die laufenden Kosten abgebildet – und dazu zählen auch die Abschreibungen für Investitionen. Das heißt: Alles, was jetzt investiert wird, belastet uns über die Abschreibungen im Ergebnishaushalt – und kann uns Kommunen den Kragen rumdrehen: Ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt bremst natürlich auch anstehende Investitionen.

Gornik: In dieser Situation sind wir schon seit drei Jahren. Die Investition in den Kindercampus von acht Millionen Euro müssen wir über mindestens 40 Jahre abschreiben; gleichzeitig fallen uns in den nächsten Jahren aber kaum Abschreibungen weg. Das sind erhebliche Belastungen. Und trotzdem gilt als Mantra, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft ausgeglichen werden soll.

Was passiert denn, wenn die Kommunen ins Minus rutschen?

Weimer: Es gibt nach der Gemeindeordnung ein mehrstufiges Verfahren, das nacheinander abläuft: Das Minus kann zunächst einmal ins Folgejahr weitergeschoben werden. Danach muss man es aus der Rücklage ausgleichen. Sollte das nicht möglich und auch keine Rücklage aus Sonderergebnissen vorhanden sein, wird der Fehlbetrag über längstens drei Folgejahre im Finanzhaushalt ausgeglichen. Und als fünfte und letzte Möglichkeit gibt es die Verrechnung mit dem Basiskapital.

Das heißt, die Gemeinde veräußert Besitz, um ihre laufenden Kosten zu decken?

Gornik: Genau. Aber das kann man nur eine kurze Zeit machen, denn wer zehrt schon dauerhaft von der Substanz?

Warum reagiert denn die Landespolitik auf die Bedenken der Kämmerer und die Negativ-Beispiele aus Nordrhein-Westfalen nicht?

Weimer: Bemühungen und Verhandlungen sind da, aber natürlich ist es schwer, das Patentrezept zu finden. Vielleicht war auch der Handlungsdruck seither nicht so groß, da wir in den vergangenen Jahren Steuereinnahmen auf Rekordniveau hatten. Aber eines steht fest: Wir werden an die Wand fahren, wenn wir so weitermachen. Es ist gut, den Werteverzehr einer Investition darzustellen und das Vermögen zu bewerten. Aber: Für die Benutzung einer Straße bezahlt doch im Gegenzug niemand.

Gornik: Genau das ist es! Kommunen sind für die Daseinsvorsorge da; es gibt viele Aufgaben, die erledigt werden. Für die gibt es aber keinen Profit, bei denen wird nichts erwirtschaftet. Zum Beispiel im Bereich der Feuerwehr: Da werden in den kommenden Jahren einige Investitionen in die Fahrzeugausstattung unserer Gemeinde fällig. Die belasten unseren Ergebnishaushalt auf Jahre – aber wir haben hier keinen Kostenersatz.

In Bezug auf die Schlüsselzuweisungen des Landes kamen ja aber jetzt positive Nachrichten aus Stuttgart. Erste Frage: Was sind überhaupt die Schlüsselzuweisungen. Und zweitens: Wie wird das nun in diesem Corona-Jahr gehandhabt?

Gornik: Wichtigste Einnahmequelle strukturschwacher Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind die so genannten Schlüsselzuweisungen. Diese Finanzzuweisungen erhalten Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen.

Weimer: Im Juli kam nun die Nachricht, dass wir die ersten drei Raten, die noch aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2019 berechnet wurden, behalten dürfen. Das war eine gute und erleichternde Nachricht. Was nach wie vor unklar ist, ist was mit dem Einkommensteueranteil passiert.

Gornik: Es zeigte sich auch, dass das zweite Quartal 2020 nicht so eklatant schlecht war, wie vielleicht befürchtet. Aber dabei wird es sicher nicht bleiben. Für den September ist nun eine zusätzliche Steuerschätzung geplant. Da soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Bevor diese Zahlen nicht raus sind, ist es auch nicht sinnvoll, einen Nachtragshaushalt zu verfassen, denn wir wissen einfach nicht, mit welchen Zahlen wir rechnen sollen.

Was bedeutet diese finanzielle Ungewissheit für die Arbeit der Kommunen?

Weimer: Wir haben in Schefflenz wirklich gebremst und keine neuen Investitionen begonnen. Wir haben natürlich zu Beginn der Krise nach Sparpotenzial gesucht. Nur: Wir haben schon bei der regulären Aufstellung des Haushaltsplans alles gestrichen, was möglich war. Und das Leben geht weiter, Maschinen gehen kaputt und müssen ersetzt werden, es gibt Dinge, die repariert werden müssen. Das kostet Geld, trotz Corona.

Gornik: Auch wir haben uns Anfang Mai zusammengesetzt. Wir wollten keine Haushaltssperre, aber wir wollten uns auf das Mindeste beschränken.

Die Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis sind auch durch die Steigerung der Kreisumlage stark in Bedrängnis geraten, oder?

Weimer: Die Kreisumlage, das sind die Abgaben, die jede Gemeinde an den Landkreis zahlen muss. Davon wird nicht nur das Defizit der Neckar-Odenwald-Kliniken, sondern auch jede weitere Aufgabe finanziert, die der Kreis für alle Kommunen übernimmt. Aber jede weitere Steigerung der Kreisumlage wäre unser Tod.

Das hört sich drastisch an ...

Gornik: Ich verdeutliche es anhand der Waldbrunner Haushaltszahlen: Bei unserem Minus von 450 000 Euro gehen 200 000 Euro auf das Konto der Erhöhung der Kreisumlage. Es ist keine Frage: Die Krankenhäuser müssen uns etwas wert sein. Aber wir müssen bedenken: Die Kreisumlage musste zu einem Zeitpunkt erhöht werden, als die Steuerkraftsumme der Kommunen als Bemessungsgrundlage auf einem Spitzenniveau war. Dieses Niveau werden wir 2021 voraussichtlich nicht haben.

Weimer: Eine weitere Erhöhung der Kreisumlage ist das, was mir konkret Angst macht – obwohl ich weiß, dass der Landkreis das nicht macht, um uns zu ärgern, sondern aus dem gleichen Grund wie wir: der Aufgabenerfüllung.

Gibt es nicht auch Möglichkeiten, selbst mehr Steuern einzunehmen, etwa durch Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer?

Weimer: Man kann nicht das ganze Defizit über Steuern auf die Bürger abwälzen. Denn das, was das Defizit kompensieren würde, können wir den Bürgern nicht abverlangen. Aber das ist das Fiese, denn das müsste ich tun, um den Haushalt auszugleichen.

Viele Bürger meinten ja, in den Rathäusern sei während des Lockdowns nichts zu tun gewesen. Wie war das?

Gornik: Das stimmt so nicht! Montags war regelmäßig Großkampftag, denn wir mussten immer auf die neuen Corona-Verordnungen vom Wochenende reagieren und die Bestimmungen für unsere Einrichtungen umsetzen. Bei uns kam noch das Thema Schließung der Katzenbuckel-Therme mit allen Facetten belastend hinzu.

Weimer: Ganz grundsätzlich war jeder im Rathaus mit Corona betraut. Teilweise mussten wir sonntags die Corona-Verordnungen durcharbeiten und montags prüfen, wie wir sie umsetzen können. Es gab unheimlich viel zu tun. Was Sie ansprechen, ist ein weit verbreiteter Irrtum.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig sagte vor einigen Wochen im RNZ-Interview, dass die Kommunen ganz unten im Kamin sitzen. Wenn hier kein Feuer angemacht werden kann, fehlt die Wirkung bis ganz oben. Was braucht es, damit die Kommunen weiterhin das Feuer entzünden – sprich: investieren und die Wirtschaft ankurbeln – können?

Weimer: Meiner Meinung nach wäre es gut, zu überdenken, ob man die Abschreibungen für Investitionen wirklich flächendeckend erwirtschaften muss. Diese Regelung wirkt sich auf die Lebensqualität in den kleinen Dörfern aus, die Gemeinden werden an freiwilligen Ausgaben sparen müssen.

Gornik: Wir brauchen trotz Investitionsprogrammen die notwendigen Eigenmittel. Wir haben gerade damit begonnen, den Investitionsstau vieler Jahre aufzulösen; das geht nicht innerhalb von zwei Jahren. Durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen werden wir aber wieder eingeschränkt, und der nächste Investitionsstau könnte entstehen. Das darf nicht passieren.