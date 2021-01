Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Am Freitag nahm das Kreisimpfzentrum in Mosbach seinen Betrieb auf. Impfen könnte man in sechs Impfstraßen bis zu 750 Menschen am Tag – wegen des fehlenden Impfstoffs werden aber zunächst deutlich weniger Impfungen vorgenommen.

Die ärztliche Leitung des Kreisimpfzentrums hat Dr. Christoph Kaltenmaier übernommen, Betriebsleiter ist Volker Link. Auch das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums hat am gestrigen Freitag seinen Betrieb aufgenommen. Nach dem Stand am gestrigen Freitag waren in 15 von 34 Pflegeheimen im Neckar-Odenwald-Kreis Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Das zentrale Impfzentrum aus Heidelberg hat bereits 884 Menschen geimpft. "Nach den uns vorliegenden Zahlen sind damit 44 Prozent der impfbereiten Bewohner und Mitarbeiter erstgeimpft. Rund 1100 Personen fehlen noch", sagte gestern Landrat Dr. Achim Brötel. Bei drei Heimen ist auch schon die Zweitimpfung abgeschlossen.

"Ab heute fährt zusätzlich auch noch ein weiteres mobiles Impfteam aus dem Kreisimpfzentrum", so Brötel. Erstes Ziel war das Seniorenheim "Glück im Winkel" in Neunkirchen. "Etwas mehr als die Hälfte der uns momentan zur Verfügung stehenden Impfdosen wird ganz bewusst dafür verwendet. Pro Woche können somit etwa 300 weitere Erst- oder Zweitimpfungen in den Heimen vorgenommen werden", führte Brötel weiter aus.

Neun Heime können momentan nicht angefahren werden. "Von zwei Heimen fehlt uns unverständlicherweise immer noch die Rückmeldung der Impfbereitschaft", erklärte Brötel.