Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gras steht höher, Mensch und Tier zieht es raus in die freie Natur, und schnell lagern sich unliebsame Mitreisende an – es ist Zeckenzeit. Wobei das nur halb richtig ist, wie Jörg Puchta, der Leitende Forstbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, weiß: "Zecken sind immer und überall aktiv. Auch bei Regen, auch im Winter, im Wald und im Garten. Nur kommen sie im Sommer vermehrt vor." Ab etwa acht Grad Außentemperatur werden Zecken aktiv, konkretisiert die Mosbacher Kinderärztin Susanne Herberg.

Zecken sind nicht nur lästige Zeitgenossen, sie können auch Krankheiten übertragen. Die bekanntesten Infektionen nach einem Stich sind die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Während man eine Borreliose, wenn sie frühzeitig erkannt wird, gut mit Antibiotika behandeln kann, ist das bei der FSME anders. "Die Borreliose wird von Bakterien ausgelöst, die FSME von Viren", erklärt Dr. Gunther Leibfried, Hausarzt in Mosbach. "Das Virus ist nicht behandelbar, lediglich die Symptome können therapiert werden. Den besten Schutz gegen die FSME bietet die Impfung." Doch was macht dieses Virus so gefährlich? "Schwere Verläufe einer FSME-Erkrankung können zu einer Hirnhautentzündung führen, und bei etwa einem Prozent der Infizierten führt die Erkrankung zum Tod", erläutert das Gesundheitsamt.

Der Neckar-Odenwald-Kreis wird vom Robert-Koch-Institut (wie fast ganz Baden-Württemberg) als FSME-Risikogebiet eingestuft. Jedoch sind die Infektionen – auch dank der Impfungen – stark zurückgegangen. "Die Fallzahlen waren in den letzten fünf Jahren glücklicherweise sehr niedrig, und es gab seit 2018 keine nachgewiesene FSME-Erkrankung mehr. Um diese positive Entwicklung zu unterstützen, ist es umso wichtiger, dass die Menschen sich weiter gegen das FSME-Virus impfen lassen und bereits geimpfte Personen ihre Impfung rechtzeitig auffrischen. Seit Monaten sprechen wir über Impfungen fast ausschließlich im Corona-Kontext. Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Menschen nicht vergessen, dass es auch andere wichtige Impfungen gibt, die schwere Krankheiten und Todesfälle verhindern können", heißt es vonseiten des Landratsamts.

Auch die praktizierenden Ärzte Leibfried und Herberg raten ihren Patientinnen und Patienten, zur Impfung – besonders, wenn diese sich viel in der Natur aufhalten. "Schon nach sechs Wochen ist der volle Schutz gegeben", erläutert Herberg. Je nach Jahreszeit und Infektionsrisiko bietet sie die Impfung schon für Kinder ab etwa eineinhalb Jahren an. "Wenn die Grundimpfungen abgeschlossen sind."

Bis vor Kurzem musste der Schutz noch alle drei Jahre aufgefrischt werden. "Aber die Forschung entwickelt sich weiter. Neue Studien liegen vor, und aktuell wird geraten, die FSME-Impfung alle fünf Jahre aufzufrischen", erklärt Leibfried. Insgesamt drei Spritzen brauche man für eine dauerhafte Immunisierung: zwei im Abstand von vier Wochen, einen sogenannten "Booster" nach einem Jahr für den dauerhaften Schutz. Bei Kindern verhält es sich etwas anders. "Nach dem Booster brauchen Kinder nach drei Jahren eine Auffrischung, danach wie die Erwachsenen auch nur alle fünf Jahre", ergänzt Herberg.

Gegen die Borreliose kann man nicht impfen. Im vergangenen Monat hat Herberg bereits drei Fälle diagnostiziert. "Nach einem Zeckenstich sollte man die Stelle über mehrere Wochen im Auge behalten. Ein eindeutiges Indiz für eine Infektion ist die sogenannte ,Wanderröte’. Dass ein Stich zunächst etwas rot drumherum ist, ist ganz normal. Wenn sich die Röte aber nach mehreren Tagen oder Wochen ausbreitet und einen Durchmesser von mehreren Zentimetern annimmt, sollte man unbedingt zum Arzt. Oft verblasst sie in der Mitte und bildet dann einen roten Ring."

Ein probates Mittel ist laut Leibfried und Herberg, die rote Stelle mit einem Kugelschreiber zu umranden und so zu beobachten, ob sie sich weiter ausdehnt. "Wird sie früh erkannt, ist die Borreliose gut behandelbar. Darauf testen kann man jedoch erst etwa vier bis sechs Wochen nach dem Stich. Nachweisbar sind nämlich nur die Antikörper, die der Körper bis dahin gebildet hat. Daher warten wir bei der Wanderröte den Test auch gar nicht ab, sondern verabreichen bei diesem sehr eindeutigen Anzeichen direkt über knapp drei Wochen ein Antibiotikum", so Leibfried. Bei Kindern seien es zehn bis vierzehn Tage, fügt Herberg hinzu.

Oberstes Gebot, um einer Infektion vorzubeugen, ist es, eine Zecke möglichst rasch zu entfernen. "Je kürzer die Zecke in der Haut ist, desto geringer ist das Infektionsrisiko. Die Bakterien sitzen im Magen der Zecke und müssen von diesem erst einmal in den Körper gelangen. Für die FSME gilt das nicht. Die Viren sitzen in der Speicheldrüse und gelangen beim Stich in den Körper. Daher rate ich Eltern, ihre Kinder gründlich abzusuchen, wenn sie vom Spielen im Wald oder Garten wieder ins Haus kommen", erläutert Herberg. Entfernen lassen sich die Parasiten einfach mit einer Pinzette oder "Zeckenkarte". Dabei sollte der Sauger so weit vorne wie möglich gegriffen werden. Zum einen, um möglichst alles (auch den Kopf) zu entfernen, zum anderen, um keinen Druck auf den Körper auszuüben und so möglicherweise den Bakterien ihren Weg aus dem Magen der Zecke in den Körper des Menschen zu erleichtern.

Am besten ist es, wenn sich der kleine Blutsauger erst gar nicht festbeißen kann. "Wer aus dem Wald kommt, sollte unter die Dusche gehen, sich direkt absuchen oder das (noch besser) von einem Partner tun lassen und alle Zecken entfernen", rät Jörg Puchta. Für den Forstbeamten gehören die Spinnentiere zum Alltag. "Besonders gerne gehen sie an Stellen, an denen die Haut dünner ist, wie die Kniekehlen, Achselhöhlen oder in die Leistengegend", verrät er.

Schützen könne man sich auch mit langer, heller Kleidung, auf der man die Tiere besser sehen und entfernen könne. Auch gebe es Sprays. Die würden aber nur ein paar Stunden wirken. "Zecken sind kein Grund zur Panik, aber etwas Vorsicht sollte man doch walten lassen", rät er. Vor den kleinen Zecken, die man "Nymphen" nennt, hat er übrigens etwas mehr Respekt als vor den ausgewachsenen: "Die sieht man schlechter, dafür jucken sie aber mehr."