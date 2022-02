Neckar-Odenwald-Kreis. (teb) Liebevolles Betreuen, Bilden und Erziehen sind der Dreiklang im Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung. Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es derzeit 116 Tageseinrichtungen, die diese Aufgabe erfüllen sollen – angefangen bei den Krippen für Kleinkinder bis hin zu Schülerhorten für 14-jährige Teenager, 6192 Plätze stehen dabei zur Verfügung. Im Vorjahr lag die Zahl bei 113 Kitas und Co., mit insgesamt 6038 Plätzen. Und natürlich geht es auch darum, Arbeitskraftressourcen für die Wirtschaft zu erschließen, ein betreutes Kind ist Voraussetzung dafür, dass sich Papa und Mama einen Job suchen bzw. haben können.

Mehr Kitas, mehr genehmigte Plätze, mehr Betreuungspersonal – auf diesen Nenner lässt sich die bundesweite Entwicklung bringen. Der Startschuss für diese Entwicklung ist am 1. August 2013 gefallen. Seitdem gilt für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein bundesweiter Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. Das hat die Entwicklung vorangetrieben. Jeden März wird der aktuelle Stand erfasst. Letzter Stichtag, zu dem Daten vorhanden sind, ist der 1. März 2021. In Baden-Württemberg gab es an diesem Tag 9482 Tageseinrichtungen (darunter 763 speziell für unter Dreijährige). 2013 hatte es landesweit erst 8401 Kitas gegeben (548 für U3).

Für den Neckar-Odenwald-Kreis meldete die amtliche Statistik für den gleichen Zeitpunkt insgesamt 116 Tageseinrichtungen für Kinder. Genehmigte Plätze gibt es in den hiesigen Krippen, Kindergärten und (Schüler-)Horten mittlerweile 6192 für Mädchen und Jungen aller Altersgruppen. 1201 Erzieherinnen und Erzieher, Praktikantinnen, Praktikanten und sonstige tätige Personen kümmern sich um den Nachwuchs, pädagogisch geschult waren davon 996 Kräfte. Geht man fünf Jahre zurück, sieht man, dass es 2017 – bei gleichem Rechtsanspruch – 5601 genehmigte Betreuungsplätze und 1018 Personalstellen gab. Damit hat die Ausweitung des Platzangebots in den Kitas auch bei uns stattgefunden. Der Betreuungsschlüssel lag 2017 bei 5,5 Kindern pro Betreuungskraft. 2021 waren es 5,2 Kinder pro Betreuendem.

Nimmt man das Angebot genauer unter die Lupe, sieht man im Neckar-Odenwald-Kreis sieben spezielle Krippen für unter Dreijährige sowie 45 Kitas für Zwei- bis Achtjährige (ohne Schulkinder). Des Weiteren gibt es eine Einrichtung für die Fünf- bis 14-Jährigen. Und dazu gibt es noch 63 Tageseinrichtungen für Kinder aller Altersgruppen. Unter allen 116 Einrichtungen boten zudem 47 eine integrative Betreuung.

Die 58.500 Tageseinrichtungen, die 2021 bundesweit erreicht wurden (Vorjahr: 57.594 Kitas), gehen immer mit der Forderung der Kommunen einher, als Träger entlastet zu werden. Denn die Boombranche Kita hat auch ihre Schattenseiten. Der vorgeschriebene Ausbau bringt viele Kommunen finanziell in die Bredouille, der laufende Betrieb verschlingt jährlich immer höhere Summen und fähige, liebevolle Erzieherinnen wachsen auch nicht auf den Bäumen.

Corona macht das Ganze auch nicht leichter. Bis 2022 hat der Bund deswegen 5,5 Milliarden Euro über das "Gute-Kita-Gesetz" verteilt. Die Höhe der Mittel, die jedem Bundesland zur Verfügung stehen, bemisst sich dabei nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes, steht in den Erläuterungen zum Gesetz. Warum nicht nach der Kinderzahl?