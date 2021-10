Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Stadt Mosbach hat am Montag ihr kommunales Testzentrum geschlossen – der DRK-Kreisverband Mosbach betreibt das Zentrum in der ehemaligen Abfüllhalle (Alte Bergsteige) aber weiter. "Im Oktober soll es erst mal so weitergeführt werden wie bisher, ab November könnte es dann Veränderungen geben", sagt auf Nachfrage Frank Heuß, Sprecher des DRK-Kreisverbands.

Da seit Montag Corona-Schnelltests in der Regel nicht mehr umsonst sind, hat die Stadt den Betrieb am Testzentrum eingestellt. "Die Aufrechterhaltung eines kostenpflichtigen Testangebots löst steuerliche Konsequenzen aus und im Hinblick auf die Kassensicherheit und den ordnungsgemäßen Geldeinzug aus kommunalrechtlicher Sicht würde der Betrieb umfangreiche organisatorische Maßnahmen nach sich ziehen – was allenfalls bei einem dauerhaften Betrieb zu rechtfertigen wäre", hieß es zur Begründung schon in einer Vorlage für die Gemeinderatssitzung am 23. September.

Wer nicht geimpft oder genesen ist und bei Veranstaltungen mit 3G-Regel teilnehmen will, muss den Corona-Schnelltest von nun an selbst zahlen. Das legt eine Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn fest, die einen Bund-Länder-Beschluss umsetzt. Die Impfung hingegen bleibt kostenlos. Für alle, die sich nicht impfen lassen können, werden die Kosten weiterhin übernommen. Dazu zählen Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Oder deren zwölfter Geburtstag noch keine drei Monate her ist. Außerdem haben Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, ebenfalls einen Anspruch auf die Gratistests. Zudem sind Übergangsregelungen für einzelne Personengruppen vorgesehen. Für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren sowie Schwangere ändert sich bis zum 31. Dezember ebenfalls nichts. Erst zum neuen Jahr werden die Tests auch für sie kostenpflichtig. Wer einen Test braucht, um eine angeordnete Quarantäne zu beenden, muss ihn ebenfalls nicht selbst zahlen.

Die Kosten für Schnelltests sind dabei unterschiedlich, das DRK möchte in seinem Testzentrum zwölf Euro dafür, es gibt aber auch Anbieter, die schon für knapp neun Euro testen. Das DRK muss wegen der Änderungen auch seinen Betrieb etwas umstellen: Getestet wird nun von hauptamtlichen Mitarbeitern, die Ehrenamtlichen werden damit nach sieben Monaten auch etwas entlastet. "Die Beratungen zur Weiterführung des Betriebs laufen schon eine Weile. Das DRK ist dabei zum Schluss gekommen, dass es immer noch einen Bedarf an Schnelltests gibt – die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Zudem ist der Standort uns wichtig, da er schon etabliert ist", benennt Heuß Gründe für die Übernahme des Testzentrums. Anders verhält es sich bei den vom DRK betreuten Test-Einrichtungen in Aglasterhausen und Schefflenz. Deren Betrieb ist seit Montag eingestellt.

Die Gastronomen der Innenstadt befürchten hingegen, dass kostenpflichtige Tests ein Hindernis für den Restaurantbesuch sein könnten. "Ich weiß nicht, ob die Gäste bereit sind, für die Tests zu bezahlen", sagt etwa Petra Bieler-Anderer, Geschäftsführerin des Restaurants Ludwig in Mosbach. Ganz generell seien die Gäste sehr entspannt, wenn es um die Kontrolle der 3G-Nachweise gehe. "Viele wissen es natürlich auch, aber es gibt immer wieder mal jemanden, der über die Regelung nicht Bescheid weiß oder seine Nachweise zu Hause vergessen hat." Den müssen die Mitarbeiter des Restaurants dann ansprechen und um den entsprechenden Nachweis bitten. "Wir als Unternehmer müssen den Menschen die Regeln erklären und manche sogar abweisen – dabei möchten wir sie doch viel lieber willkommen heißen", sagt Bieler-Anderer. Die Kontrolle der Nachweise könne nicht Aufgabe der Unternehmenden sein, diejenigen, die Gesetze erlassen, müssten sich auch um die Durchsetzung kümmern.

Im Angesicht einer zu erwartenden neuen Corona-Verordnung ab Freitag betont Bieler-Anderer: "2 G, das wäre eine Katastrophe für die Gastronomie." Sie selbst unterstütze die Impfkampagne, aber sie respektiert auch all jene, die sich gegen eine Impfung entscheiden. "Wer ungeimpft ist, ist mir doch ein genauso lieber Gast." Ihr und ihren Kollegen und Mitarbeitenden sei jeder Gast willkommen. "Unsere Aufgabe ist willkommen heißen und Gutes tun", meint die Gastronomin.

Was viele Menschen verunsichere, seien auch die sich ständig ändernden Vorschriften. Stand heute gilt Folgendes: Wer ein Restaurant oder eine Veranstaltung besuchen will, muss einen Nachweis über vollständigen Impfschutz, einen Genesenennachweis oder einen Nachweis über einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen können. Schülerinnen und Schüler gelten als getestet, da sie ja dreimal in der Woche in der Schule getestet werden. Es reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der Schule. Am Freitag könnten die Karten allerdings neu gemischt werden, dann will das Land Baden-Württemberg eine aktualisierte Corona-Verordnung herausgeben.

Info: Termine fürs DRK-Testzentrum können hier vereinbart werden.