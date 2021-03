Neckar-Odenwald-Kreis. Der Odenwald ist ein klassisches Urlaubsziel, das viel zu bieten hat. Davon ist Landrat Achim Brötel überzeugt. Nur die Urlauber, die wüssten das (noch) nicht. "Es ist uns möglicherweise noch nicht bewusst, weil die Übernachtungszahlen jedes Jahr steigen", sagte Brötel im Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Umwelt. Dieser Anstieg gehe allerdings auf Geschäftsreisende zurück. "Wir müssen uns fragen, ob der Odenwald attraktiv genug sein wird, ob alles da ist, was die Urlauber suchen. Und die Antwort heißt Nein", lautete Brötels hartes Urteil.

Um den Tourismus in der Region anzukurbeln, sollten die Ausschussmitglieder über die Vergabe eines Entwicklungsplans für einen Hotel- und Ferienpark entscheiden. Die Coronakrise habe im vergangenen Jahr eines gezeigt: Immer mehr Urlauber entdecken Deutschland als Ziel, sie erwarten aber auch mehr. "Fast 22 Millionen Deutsche favorisieren nach einer aktuellen Umfrage des Allensbacher Instituts für ihren nächsten Urlaub einen Wellness-Aufenthalt. Für diese Zielgruppe ist der Odenwald aufgrund seiner bislang vorhandenen Angebotsstruktur nicht interessant genug", heißt es in der Vorlage zu der Sitzung. "Im ganzen Kreis gibt es nur ein Hotel, das den Namen ,Wellness-Hotel’ verdient", verdeutlichte Brötel. Die Coronakrise biete aber auch die Möglichkeit und Chance, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

"Wir wollen einen Prozess anstoßen, und da muss man vielleicht auch schneller sein als andere – sonst könnten große Urlauberströme am Odenwald vorbeigehen", so Brötel. Deshalb wolle man, um neue Urlaubsgäste für den Odenwald zu begeistern, mit der Unternehmensberatung von Olaf Volz zusammenarbeiten. "Es gibt niemanden, der im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Tourismus besser vernetzt wäre. Wobei man klar sagen muss: Eine Erfolgsgarantie kann es nicht geben", meinte der Landrat.

Olaf Volz und seine Firma arbeiten seit 33 Jahren in und an der Entwicklung von Hotels und Ferienanlagen im kommunalen Bereich. Beispiele seiner Arbeit sind an der Loreley, am Tegernsee, an der Therme Erding oder in Neumarkt in der Oberpfalz zu finden. "Die meisten Projekte scheitern, weil sie zu klein sind", erläuterte Volz in der Sitzung. Man müsse "klotzen statt kleckern", gab er als Maßgabe vor. "Wir können den Erfolg nicht garantieren. Aber wenn es mit uns nicht klappt, klappt es mit niemandem", gab sich Volz selbstbewusst. Die Firma soll einen Entwicklungsplan vorlegen, der "zu uns passt", sagte Brötel.

Kreisrätin Amelie Pfeiffer (Grüne) wollte klarstellen: "Ich freue mich, dass es ein Thema ist." Einige der Formulierungen in der Vorlage hätten sie aber doch erstaunt. "Ich hätte mir gewünscht, dass man mit den Anbietern vor Ort spricht, bevor man ein solches Gutachten in Auftrag gibt", sagte Pfeiffer. Auch sie selbst biete seit 20 Jahren Urlaub auf dem Bauernhof an. "Ich kleckere, um es in Ihren Worten zu sagen", so Pfeiffer in Richtung Volz. Nicht alle Hotelbetreiber im Kreis seien von einem Ferienpark beziehungsweise großen Hotel im Kreis begeistert. Personal sei schon jetzt schwierig zu finden, um nur einen Punkt zu nennen. "Nützt so ein Projekt den Anbietern vor Ort?", wollte Pfeiffer wissen.

Kreisrat Karlheinz Graner (SPD) zeigte sich davon überzeugt. "Wenn wir hier einen Leuchtturm setzen, können andere profitieren", sagte er. Denn man schaffe es einfach nicht, die Reisenden mehr als zwei Tage in den Neckar-Odenwald-Kreis zu locken.

Tobias Eckert (AfD) zeigte sich überzeugt: "Wir brauchen das Gutachten." Er fragte nach dem konkreten Zeitplan. "Vier bis sechs Wochen" veranschlagte Volz für die Erstellung des Gutachtens. Dazu zählen aber auch schon Gespräche mit potenziellen Betreibern. "Denn seien Sie versichert, sie haben einiges zu bieten", meinte Volz, der auch betonte, wie wichtig der Zeitfaktor ist: "Bis es brummt, müssen wir so weit sein." Von einem geschlossenen System – wie etwa Center Parcs – rate er für die Region ab. "Entwicklung ist das Gesetz des Lebens. Und die will ich mit Ihnen vorantreiben."

Norbert Rippberger (CDU) betonte: "Ich freue mich sehr, dass wir einen Unabhängigen zurate ziehen. Die 25.000 Euro sind gut angelegt." Martin Diblik (Freie Wähler) sagte: "Wir müssen offen sein für die Chancen, die den Kreis nach vorne bringen, offen sein, für den Blick von außen und auch offen für neue Konzepte. Heute wird nicht darüber entschieden, ob ein Hotel mit 100, 200 oder 300 Zimmern gebaut werden soll. Heute machen wir einen ersten Schritt. Aber ich denke, von so einem Leuchtturm gehen Chancen für alle aus."

Wie die Chancen für einen solchen Leuchtturm im Kreis stehen, das sollen Volz & Partner nun für den Landkreis ausloten. "Daran kann, muss sich aber nicht eine Phase II anschließen, in der es dann um konkrete Betreiber- und Investorenauswahl geht", heißt es in der Vorlage. Die Phase I, die ist jetzt beschlossen. Das Ergebnis des Gutachtens kann mit Spannung erwartet werden.