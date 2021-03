Die Handhabung des Impfstoffs von Biontech sei „tricky“, aber erlernbar, meint Dr. Christoph Kaltenmaier. Der Hausarzt aus Aglasterhausen impft in einer Pilotphase schon in seiner Praxis. Nach Ostern sollen auch seine Kollegen Impfstoff erhalten. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "Lasst endlich die Ärzte ran", kommentierte die Süddeutsche Zeitung erst kürzlich. Gemeint war: Lasst die Hausärztinnen und Hausärzte endlich ihre Patientinnen und Patienten gegen das Coronavirus impfen. Eine Meinung, die auch Dr. Rainer Schöchlin und Dr. Christoph Kaltenmaier vertreten. Beide führen eine Hausarztpraxis in der Region. Kaltenmaier ist zudem ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums in Mosbach und einer der Ärzte, die in einer Pilotphase schon in ihrer Praxis gegen das Coronavirus impfen (dürfen). Schöchlin ist Vorsitzender der Ärzteschaft im Neckar-Odenwald-Kreis.

"Ich fühle mich ausgeschlossen", sagt Rainer Schöchlin zu dem Prozedere, das in Deutschland für die Impfungen entwickelt wurde. "Ich hätte es logischer empfunden, wenn die Hausärzte gegen das Coronavirus impfen und nicht extra Zentren dafür aufgebaut werden müssen." Sein Kollege Kaltenmaier ist der gleichen Meinung: "Mit den geringen Impfstoffmengen, die wir zur Verfügung hatten, wäre es einfacher gewesen, in den Praxen zu impfen. Wenn wir in diesem Tempo weiter impfen, sind wir noch zwei Jahre beschäftigt", meint der Mediziner.

Rund 400 Impfzentren wurden in Deutschland aus dem Boden gestampft. Dem gegenüber stehen rund 55.000 Hausarztpraxen in ganz Deutschland. Eine ungeheure Zahl an Ärzten, die in der Woche, so Kaltenmaiers Schätzung, etwa 250 Impfungen verabreichen könnten. Pro Praxis! Das könnten mehr als 13 Millionen Impfungen pro Woche sein. Zum Vergleich: Seit Impfstart im Dezember wurden in Deutschland gerade mal 7,6 Millionen Impfdosen verabreicht.

Der Grund für den Impfbetrieb auf Probe – in Form einer Pilotphase – ist die Implementierung eines Online-Tools, mit dem die Meldung der Geimpften erfolgen soll. "Das funktioniert jetzt auch endlich", berichtet Kaltenmaier. Hintergrund des Meldeprozederes: "Es wird gewünscht, dass die Geimpften taggleich an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden." Andere Impfungen, etwa gegen Influenza, werden über die Quartalsabrechnungen an das RKI gemeldet. "Der Wunsch ist aber nun, den Impffortschritt zeitnah zu sehen." Die Aufbereitung des Impfstoffs von Biontech sei "ein bisschen tricky", aber erlernbar, meint Kaltenmaier.

"Den Eindruck, den wir bisher haben, ist: Wir werden als Kostentreiber bewertet und sind als diejenigen, die impfen, nicht nötig", sagt Rainer Schöchlin. Der Arzt findet dafür auch deutliche Worte: "Es ist eine Unverschämtheit, uns zu unterstellen, dass wir zuerst unsere Bekannten aus dem Golfklub oder Tennisverein impfen würden." Den Ärzten werde misstraut – obwohl sie in dieser Pandemie eine der wichtigsten Berufsgruppen darstellten. Kern der oft geäußerten Kritik: Ärztinnen und Ärzte würden sich nicht an die Priorisierung halten. "Dabei machen wir es bei der jährlichen Grippeschutzimpfung nicht anders." Christoph Kaltenmaier betont: "Wenn jemand priorisieren kann, dann wir Hausärzte. Wer soll es besser wissen, welche Patienten die Impfung am dringendsten brauchen?"

Das Auftreten von Hirnvenenthrombosen bei der Verwendung des Impfstoffs von Astra-Zeneca könnte das System noch einmal durcheinanderwirbeln. "Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft der Impfstoff für die Älteren sein wird", sagt Kaltenmaier. Nach Ostern soll in den Arztpraxen geimpft werden. "Ich bin skeptisch, wenn ich sehe, wie das alles bisher lief", meint Rainer Schöchlin. 20 Impfdosen pro Praxis und Woche sind für den Start in den Praxen vorgesehen. "Die Patienten rennen uns jetzt schon die Bude ein", berichten die Hausärzte. Viele Menschen würden bereits telefonisch nachfragen und Impftermine vereinbaren wollen. "Denn es gibt viele, die von uns Hausärzten geimpft werden wollen", so Kaltenmaier.

Einen Plan hat sich Rainer Schöchlin schon zurechtgelegt, wenn er Impfstoffe erhalten sollte: Während seiner festen Hausbesuchstouren wolle er zuerst seine alten und immobilen Patienten impfen. Das hat Christoph Kaltenmaier schon getan. Er sagt aber: "Man muss auch mal die Priorisierung diskutieren." Denn er selbst habe 80-jährige Patienten, die sehr fit seien, und 60-Jährige, die durch mehrere Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. "Das Alter allein ist nicht unbedingt entscheidend."

Ein Arzt kenne seine Patienten. "Die aktuelle Priorisierung ist eine politische Einteilung. Wir können aber eine medizinische Einteilung machen – und die weicht vielleicht von der politischen Einteilung ab. Es gibt einfach Patienten, die durch dieses politische Raster fallen", meint Schöchlin. Und Kaltenmaier ergänzt: "Deshalb wäre es gut, das Impfen den Hausärzten zu überlassen. Es gibt Dinge, die wir einfach besser einschätzen können als ein starres Schema es vorgibt."