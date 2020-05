Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf Baustellen in Häusern und im Straßenbau wird gearbeitet wie immer, und mancherorts hört und sieht man die Mitarbeiter von Handwerksfirmen. Teile des Handwerkes wie die Friseure, Kosmetiker und Bäcker ächzten unter den Folgen der Corona-Krise. Dies berichtet auch Michael Windmeißer, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft im Neckar-Odenwald-Kreis.

Andere Gewerke dagegen scheinen von der Krise bislang weniger stark betroffen zu sein. "Viele Innungsbetriebe in unserem Neckar-Odenwald-Kreis konnten weiterarbeiten, wenn auch mit größeren Einbußen. Bei anderen Betrieben hat sich schlicht die Auftragslage verschoben", erläutert der Geschäftsführer.

Dass die Corona-Pandemie Spuren im Handwerk hinterlässt, sagt auch Jochen Baumgärtner, Innungsobermeister für das Elektro- und Informationstechnikerhandwerk im Neckar-Odenwald-Kreis. Es gebe zwar abgesagte Aufträge, allerdings hielte sich dies rund um das Bauhandwerk aktuell in Grenzen. Die Aufträge seien dabei nicht storniert, sondern von den Kunden lediglich verschoben worden. Dass Aufträge gerade von der öffentlichen Hand zurückgestellt wurden, führt auch Geschäftsführer Windmeißer aus. Dafür hätten aber private Bedarfe vorgezogen werden können. Innungsobermeister Jochen Baumgärtner berichtet trotzdem von einer Auslastung bis etwa Ende Juni.

Beim Verkauf von Waren zeichne sich hingegen ein anderes Bild ab: In seinem Aglasterhausener Elektrohandel musste er einen Umsatzrückgang verbuchen. Und das sei kein Einzelfall. Teilweise könnten größere Konzerne zurzeit auch keine Neuwaren mehr liefern. Offenbar eine Folge des Stillstands oder der Drosselung der Produktion in den Werken der Konzerne wegen der Corona-Pandemie.

Für die besondere wirtschaftliche Lage der Friseure im Landkreis nach der Zwangspause will Michael Windmeißer sensibilisieren. Zwar konnten auch die hiesigen Friseure wieder ihre Salons öffnen (die RNZ berichtete). Dennoch gelte es, abzuwarten, wie sich die notwendigen Hygienemaßnahmen auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse letztlich auswirken. Apropos Hygienemaßnahmen: Die Einhaltung der Vorgaben sei das oberste Gebot im Handwerk. "Für uns ist es in der täglichen Arbeit sehr wichtig, dass sich Handwerksbetriebe wie Kunden an die Hygiene- und Schutzmaßnahme halten", sagt Windmeißer.

"Die Corona-Krise trifft die Innung Sanitär Heizung Klima im Neckar-Odenwald-Kreis nicht so sehr wie andere Gewerke", legt Obermeister Matthias Müller aus Schefflenz dar und begründet dies mit der Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur. "Damit sind wir als systemrelevant eingestuft worden. Dies gibt unseren Betrieben die erforderliche Sicherheit", so Müller weiter. Die Einhaltung der grundlegenden Regeln, was Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz betrifft, gelte es im Arbeitsalltag einzuhalten. So trage auch jeder Monteur von Haus aus schon Reinigungstücher bei sich. "Die ermöglichen es, nach jedem Auftrag auch unterwegs die Hände zu reinigen", erklärt der Innungsobermeister. Die Bedeutung des sanitären Handwerks betont denn auch der Obermeister, indem er sagt: "Ohne uns wäre das Händewaschen, wie wir es kennen, nicht möglich."

Abseits der Corona-Krise ist seinem Kollegen Jochen Baumgärtner wichtig, die Suche nach Fachkräften hervorzuheben: Auszubildende werden in den einzelnen Gewerken mit offenen Armen empfangen. Schließlich soll das Handwerk auch nach der Pandemie im Neckar-Odenwald-Kreis einen goldenen Boden haben.