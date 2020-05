Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald_Kreis. Es ist ein politischer Paukenschlag: Georg Nelius will zur nächsten Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten. Der Landtagsabgeordnete hat nach RNZ-Informationen in einer Videokonferenz des SPD-Kreisverbandes am gestrigen Freitag erklärt, er strebe keine erneute Kandidatur an. Georg Nelius selbst wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, sondern zunächst den Kreisvorstand und die Mitglieder seiner Partei informieren.

Nelius’ politische Laufbahn hat 1984 mit seiner Wahl in den Mosbacher Stadtrat begonnen. Seit 1992 leitet er die SPD-Fraktion im Mosbacher Gemeinderat, zudem gehört er dem Kreistag an. Bei den Kommunalwahlen vor einem Jahr haben die Mosbacher ihm ihr großes Vertrauen ausgesprochen und wählten ihn mit dem besten Ergebnis über alle Parteigrenzen hinweg wieder in den Gemeinderat. Er ist damit Stimmenkönig.

Das Landtagsmandat musste er mit dem überraschenden Tod des damaligen Abgeordneten Karl-Heinz Joseph, dessen Zweitkandidat er bis dahin war, im Mai 2007 übernehmen. Bei den Wahlen in den Jahren 2011 und 2016 gelang es ihm, das Mandat für die SPD erfolgreich zu verteidigen. Nelius ist kein "Parteisoldat". Obwohl der am 28. Juli 1949 in Mosbach geborene frühere Realschullehrer seit nunmehr 50 Jahren der Sozialdemokratischen Partei angehört. Der unbequeme Kopf hat sich in den Jahren als ein kritischer Abgeordneter positioniert, der auch die Standpunkte der eigenen Partei hinterfragt.

Für den Vater von zwei erwachsenen Söhnen und Großvater zweier Enkeltöchter ist seine Familie sowie sein Freundes- und Bekanntenkreis die Kraftquelle für seine politische Arbeit. Dabei ist ihm Bürgernähe wichtig. So wird Nelius, wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, sein Landtagsmandat bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben. Auch in der Großen Kreisstadt will er die Kommunalpolitik weiterhin als Fraktionsvorsitzender der SPD mitgestalten. Überdies will er auf der politischen Bühne im Landkreis bleiben und sich als Kreisrat einbringen. Jedoch möchte der 70-jährige Mosbacher in Zukunft auch mehr Zeit für seine Familie haben. Aus diesem Grund habe er sich für diesen Schritt entschieden.

Neben dieser Nachricht, diesem Ende der Ära Nelius im Landtag, muss die Kreis-SPD eine weitere Neuerung verarbeiten: Auch sie muss sich neu aufstellen. Denn nach fast 18 Jahren an der Spitze des SPD-Kreisverbands kandidiert Jürgen Graner bei der nächsten Wahl nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden. Das hat der 44-Jährige in einer E-Mail an die Mitglieder der SPD im Landkreis bekannt gegeben. Als Grund nennt Graner seine neue Stelle in Wertheim. Im dortigen Rathaus leitet er seit November die Stabstelle "Zentrale Steuerung, politische Planung".