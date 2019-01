Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Zu Beginn des Jahres begrüßte die Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann ihre Kreistagskollegen an einem Samstagmittag zur Klausurtagung mit den Schwerpunkten Rückblick auf das Jahr 2018, inhaltliche Planung der Sitzungen und politische Diskussion zu aktuellen Themen.

In frühkindliche Bildung zu investieren, bedeutet nach Ansicht der SPD-Fraktion, allen Kindern gleichermaßen von Anfang an einen kostenlosen Zugang zu Bildung zu gewähren, und sie für ihre Zukunft zu fördern. Und zwar unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel der Eltern. "Wir wollen gebührenfreie Kitas und Qualitätsverbesserungen, denn auf den Anfang kommt es an!", fasste Heide Lochmann die Meinung der SPD- Kreistagsfraktion zusammen und fügte hinzu: "Und zwar jetzt und für jedes Kind. Sprachförderung ist notwendig und dafür braucht es Fachkräfte. Aber keine Sprachförderung, weil das Kind aus Kostengründen nicht in die Kita geht, ist nicht hinnehmbar."

Die bis 2022 vom Bund zur Verfügung gestellten 718 Millionen Euro müssten in die Zukunft aller Kinder investiert werden - durch die Abschaffung der Kita-Gebühren und Verbesserungen für das Personal. Dabei dürften die Kommunen nicht zusätzlich belastet werden.

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist der SPD-Fraktion zufolge nicht nur eine Herkulesaufgabe der Städte, sondern auch der Kommunen im ländlichen Raum. Erinnert werden sollte, auch aufgrund von Leerständen, an das Grundgesetz, das in Artikel 14 besagt: Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch soll auch zum Wohl der Allgemeinheit dienen. Zu wünschen sei, dass diesem Thema in den Gemeinden weit mehr Bedeutung zugemessen wird als bisher.

Ähnliches gelte für den ÖPNV. Kreisrat Karlheinz Graner forderte: "Es ist zwar gut gemeint, noch mehr Verkehrsanbindungen auf den Hauptstrecken zu schaffen, aber ein dichtes Netz bis in unsere Ortsteile hinein zu ermöglichen, ist weit wichtiger. Denn sonst sind Menschen ohne eigenen Pkw in den Ortsteilen weiterhin abgehängt. Neben der Verlässlichkeit der Verbindungen, muss es auch möglich sein, mit dem ÖPNV nach Hause zu kommen."

Dr. Dorothee Schlegel drückte die Entschiedenheit der SPD-Kreistagsfraktion aus, die Arbeit von "Herz statt Hetze" im Kreis zu unterstützen, die sich überaus engagiert und friedfertig für den Erhalt der demokratischen Grundordnung im Land einsetzen würden.

Großen Raum nahm auch wieder die Diskussion um die Neckar-Odenwald-Kliniken ein: "Wenn es um die Zukunft unserer Kliniken geht", so betonten die Kreisräte Norbert Bienek und Norbert Schneider, "sind wir uns unserer großen Verantwortung bewusst, der finanziellen Situation ebenso wie der medizinischen Grundversorgung, aber auch der guten Arbeitsbedingungen für das Personal."