Ein Softwareausfall bei der Katastrophenschutzübung „Petrus 21“ machte deutlich, dass neben einem zweiten Server auch eine analoge Darstellung der jeweiligen Lage „mit Papier an der Wand“ erforderlich ist. Ein „Glücksfall“ findet der Kreisbrandmeister. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Geübt wurde im Oktober ausgiebig. "Zum Glück", wie Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis, anmerkte. Denn momentan wäre eine derartige Katastrophenschutzübung, wie die vor einigen Wochen (wir berichteten), pandemiebedingt gar nicht möglich. Nun wurde es Zeit, ein Fazit zur "Katastrophenschutzübung Petrus 21" zu ziehen und sich vor Augen zu führen, wo noch Nachbesserungsbedarf besteht.

85 Prozent seien gut gelaufen, bei 15 Prozent müsse noch "nachgesteuert werden", brachte es Jürgen Steinbrink anschaulich auf den Punkt. Der Fachberater für Katastrophenschutz hatte die Übung gemeinsam mit seinem Sohn Christoph geplant und geleitet. "Überraschend gut" sei alles gelaufen, bemerkte auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, fügte jedoch direkt hinzu: "Wir dürfen uns jetzt aber nicht zurücklehnen." Denn einige Punkte müssen tatsächlich noch angegangen werden.

Besonders in den Bereichen der (internen) Kommunikation und der Ablauforganisation bestünde noch Handlungsbedarf, erläuterte Kirschenlohr. Die "händische Alarmierung" der Stabsmitglieder habe gezeigt, dass die Telefonketten sehr zeitintensiv gewesen seien und viele Personen gebunden hätten. "Aktuell prüfen wir die Einführung eines automatischen Alarmierungssystems. Das ist schneller und effektiver, wir sind aber noch in der Pilotphase", stellte er einen Lösungsansatz vor.

Dennoch war Kirschenlohr überrascht, wie viele Stabsmitglieder (78 Prozent) zeitnah erreicht werden konnten. "Und das an einem Montagabend um 19 Uhr. Bei einer künftigen Alarmierungsübung könnte getestet werden, wie sich das nachts oder am Wochenende verhält", relativierte er den Erfolg jedoch sogleich.

Auch bei der Koordination gibt es noch Verbesserungspotenzial. "Wir haben schnell gemerkt, dass die Kommunikation zwischen Verwaltungs- und Führungsstab noch besser vernetzt werden musste. Da haben wir jedoch schon am Tag der Übung nachjustieren können. Besprechungen der beiden Stäbe wurden am Morgen noch auf dieselbe Uhrzeit gelegt, am Nachmittag hatten wir das bereits besser koordiniert", erzählt er.

Eine weitere Schwachstelle sei das Filtern der weiterzuleitenden Informationen gewesen. So seien die Mitarbeiter des Lagezentrums förmlich von Mails überflutet worden. "Hier gilt es, die jeweiligen Zuständigkeiten und Aufgaben noch näher zu beschreiben und zu definieren", stellte Kirschenlohr fest. Derzeit würden einheitliche Formblätter für den E-Mail-Verkehr erstellt, um dies künftig zu erleichtern.

Der Personaleinsatz wird ebenfalls "kritisch geprüft". Der Führungsstableiter soll eine Assistenz bekommen, an manchen Stellen wird wohl etwas umstrukturiert. "Manchmal kann mit weniger wohl mehr erreicht werden", bemerkte der Kreisbrandmeister hierzu. Und auch mit der Zweckmäßigkeit der Räume müsse man sich noch einmal auseinandersetzen.

Besonders aufschlussreich war die technische Komponente. "Wir haben uns darauf verlassen, dass unsere Software funktioniert und nichts passiert", so Kirschenlohr. Man sei jedoch direkt eines Besseren belehrt worden. Die Software fiel während der Übung tatsächlich aus. "Ein Glücksfall", findet der Kreisbrandmeister. Denn nun wisse man, dass es diese Stelle abzusichern gilt und eine "Rückfallebene" erforderlich ist. "Gemeinsam mit der EDV beschaffen wir gerade einen zweiten Server, um alle Daten zu sichern und dort wieder aufrufen zu können. Wir sind aber auch zu dem Schluss gekommen, dass alle Einsatzlagen nicht nur digital, sondern auch analog dargestellt werden müssen." Sprich: "Oldschool" mit Papier an der Wand.

Während alle Details der Übungsergebnisse derzeit noch niedergeschrieben werden, hat Jörg Kirschenlohr schon weitere Pläne im Hinterkopf. Getreu dem Motto "Nach der Übung ist vor der Übung". Das Land Baden-Württemberg fordert alle fünf Jahre eine Katastrophenschutzübung. "Es ist jedoch der Wunsch der Teilnehmenden und der Vorschlag der Übungsleitung, dass wir so etwas alle drei Jahre veranstalten", sagt der Kreisbrandmeister. Die Kosten dafür trägt hauptsächlich der Kreis. 37.000 Euro kostete ihn die vergangene Übung, vom Land kam ein Zuschuss von 5000 Euro. Geld und Zeit sieht Kirschenlohr jedoch als "gut angelegt" an. Ebenso diverse Schulungen im Vorfeld. "Wir müssen weiter in Personal und Technik investieren", ist er überzeugt.

Was man alle drei Jahre üben wolle? "Wir haben einiges vor uns, langweilig wird es uns nicht", meinte Kirschenlohr schlicht und führte Erdbeben, Schneestürme, Hochwasser, Großbrände und Stromausfälle ins Feld, die es groß angelegt zu trainieren gelte. Auch den unwahrscheinlichen Fall eines Flugzeugabsturzes oder Bahnunfalls gelte es abzudecken. Kleinere Übungen sollen jetzt häufiger stattfinden, die Stäbe auch separat voneinander trainieren.

Ein großes Anliegen des Kreisbrandmeisters muss jedoch noch ausgearbeitet werden: "Wie kann man die Bevölkerung mit ins Boot holen? Denn rund 140.000 Einwohner können ja nicht plötzlich mitüben." Hierzu sucht der Landkreis derzeit nach Projekten, das "Papier dazu" gibt es laut Kirschenlohr jedoch noch nicht. Übungsleiter Jürgen Steinbrink hat einige Ideen dazu. Beginnend bei kleinen regelmäßigen Warnübungen über flächendeckende Informationen, Ausstellungen, Broschüren und Flyer. "Es ist wichtig, die Bevölkerung zu sensibilisieren", sagte Steinbrink.

Damit rennt er bei Kirschenlohr, einem bekennenden Sirenen-Freund, offene Türen ein. "Viele können sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man telefonisch irgendwo nicht durchkommt. Aber natürlich können Notrufe ausfallen", meint er. Daher würde man in solchen Notsituationen die Feuerwehrhäuser der Kommunen besetzen, damit hilfesuchende Bürger dort eine Anlaufstelle fänden – nur wie erreicht diese Information die Betroffenen, wenn die Infrastruktur unserer technikaffinen Zeit ausfallen sollte. "Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist noch einiges zu tun", räumt Pressesprecher Jan Egenberger ein. Gerade die jüngere Generation sei mit alten Warnsignalen nicht mehr vertraut.

Warndurchsagen seien eine Möglichkeit, befanden Egenberger und Kirschenlohr, jedoch seien Feuerwehr und Polizei bei Gefahrenlagen meist schon andernorts gebunden. Die Gemeinde Billigheim beispielsweise habe eine Sirene mit Sprachdurchsage, für so etwas sei jedoch aufgrund der kommunalen Selbstversorgung jede Gemeinde selbst verantwortlich. Man sieht: Es ist noch viel zu tun. Oder um es mit den Worten von Jörg Kirschenlohr zu sagen: "Wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen. Das Nächste steht schon an."