Entweder immunisiert oder getestet – und zwar täglich. Das gilt seit Mittwoch am Arbeitsplatz. Die Unternehmen in der Region setzen die Regel um. „Wir brauchen pragmatische Lösungen“, fasst Simone Mosca die ersten Erkenntnisse zusammen. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit Mittwoch gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel: Mitarbeiter müssen entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Die Regel wurde von Bund und Ländern beschlossen und gilt bis zum 19. März 2022.

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter vor dem Betreten der Arbeitsstätte zu kontrollieren. Auch für Baustellen, Verkehrswege, Lager- und Sanitärräume sowie Kantinen muss ein entsprechender 3G-Nachweis vorliegen. Lediglich das Homeoffice und das Arbeiten in Fahrzeugen sind von der Regel ausgenommen. Kontrolliert werden muss täglich, eine Herausforderung für die Betriebe – auch für die in der Region.

"Wir haben Anrufe ohne Ende", beschreibt Mario Klein, was bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar seit der Einführung der Regelung läuft. Dabei beziehen sich viele Anfragen auf die 3G-Regel. "Der Teufel steckt wie so oft im Detail", erklärt der Bereichsleiter Handel, Steuern, Konjunktur und Stadtentwicklung. Denn viele Unternehmer hätten offene Fragen, die es zu klären gelte. "Und natürlich bedeutet es einen enormen Aufwand für die Unternehmen, und das auf Dauer."

"Im Großen und Ganzen läuft es gut"

Fragen stellten sich etwa bei der 3G-Pflicht für Selbstständige oder Menschen, die in Filialen alleine arbeiten. "Man will den Vorgaben nachkommen, weiß aber nicht genau, wie." Grundsätzlich stehe man bei der Industrie- und Handelskammer der Regelung aber offen und positiv gestimmt gegenüber: "Denn es ist es gut, dass die Unternehmen nun Transparenz bekommen und auch der Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter nachkommen können." Jetzt müsse man 3G am Arbeitsplatz noch gut abbilden und Fragen ausräumen. "Problematisch sind allerdings die Kosten, die da auf Arbeitnehmer und Unternehmen zukommen", meint Klein.

"Im Großen und Ganzen läuft es gut", lautet das Urteil von Simone Mosca, Geschäftsführerin des gleichnamigen Unternehmens in Waldbrunn, nach den ersten Tagen mit 3G-Regel. Bereits Montag und Dienstag habe man sich auf die Kontrolle vorbereitet, datenschutzrelevante Themen abgeklärt. "Am Mittwoch haben wir dann alle Zugänge abgesperrt und ein zentrales Eingangszelt aufgebaut", berichtet Mosca: "Da herrschte natürlich noch ein bisschen Aufregung."

Der ein oder andere habe auch noch einmal losgemusst, um eine Bescheinigung über einen zertifizierten Test zu erhalten. Denn Selbsttests zählen nicht. "Wir haben aber schon gemerkt, dass wir pragmatische Lösungen brauchen", meint Mosca. Einige der Mitarbeitenden hätten sich nun auch schon dazu entschieden, sich doch noch impfen zu lassen.

Geringe Testkapazitäten

Schwierig sei für die Unternehmen vor allem, dass die Testkapazitäten massiv zurückgebaut wurden. "Das war ein Fehler", sagt die Unternehmerin. "Ein großes Lob muss ich allerdings unseren Mitarbeitern machen, die ziehen toll mit." Sie betont aber auch: "Wir müssen es kontrollieren, sonst drohen uns Strafen." Zudem wolle sie niemanden, der sich nicht habe impfen lassen, von der Impfung überzeugen. "Das ist nicht unsere Aufgabe und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden."

Auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises muss sich als Arbeitgeber an die Regelungen halten. "Alle nicht immunisierten Mitarbeiter müssen täglich einen bestätigten negativen Coronatest vorlegen. Das gilt ebenfalls für Mitarbeiter, die ihren Genesenen- oder Impfstatus nicht preisgeben möchten", erklärt Pressesprecher Jan Egenberger. Dies werde seit Mittwoch lückenlos kontrolliert. Bei Nichtvorlage des 3G-Nachweises bestehe ein Betretungsverbot für die Dienststellen.

Zur Erleichterung bietet das Landratsamt für Mitarbeiter eine eigens eingerichtete Möglichkeit an, eine Testbescheinigung an den Standorten in Mosbach und Buchen zu erlangen. Die Testkits werden von den Betroffenen selbst mitgebracht. "Beim Thema Homeoffice gibt es bereits sehr umfassende Regelungen. Soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, können die Mitarbeitenden nun auch unter der neuen Gesetzgebung großzügig in das Homeoffice gehen", so Egenberger. Es sei aber durch die Erfordernisse in einem Landratsamt (Kundenverkehr, Außentermine, Rückgriff auf Akten und Material, etc.) oft nicht durchgehend möglich.

Es wurde Klarheit geschaffen

Sabine Zimmermann, Mitglied der Geschäftsführung bei der Firma AZO in Osterburken, sagt: "Wir begrüßen diese Regelung, weil dadurch Klarheit geschaffen wurde." Die 3G-Regelung stelle eine gravierende Änderung dar: "Jetzt ist es unsere Pflicht, den Immunisierungs- oder Testnachweis einzufordern und zu kontrollieren."

Vom Beschluss bis zur Umsetzung des Gesetzes waren gerade einmal zwei Tage Zeit. "Wir empfehlen weiterhin regelmäßiges, freiwilliges Testen auch der Immunisierten. Und wir planen weitere betriebliche Impfangebote, auch Booster-Impfungen", erklärt Sabine Zimmermann. Geimpfte müssen ihren Immunisierungsnachweis vorlegen. "Für etwa 80 Prozent unserer Mitarbeiter hat sich nichts verändert. Für die Nichtimmunisierten gibt es einen höheren Aufwand: Sie kommen über einen zentralen Punkt zu AZO, an dem sie sich jeden Morgen der Kontrolle unterziehen und einen Test nachweisen müssen." Da der Anteil der Nichtgeimpften relativ gering sei und viele im mobilen Arbeiten agieren, funktioniere dieser Ablauf bereits seit Mittwoch gut. Zimmermann: "Dennoch ist das Kontrollieren mit enormem Kosten- und Personalaufwand verbunden."