Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Abfallgebühr im Neckar-Odenwald-Kreis wurde neu aufgestellt, nun kommen auch die Gebührenbescheide. Die neue Abfallgebühr im Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich aus einer Grund- und Leistungsgebühr zusammen. Die Grundgebühr fällt für jeden Haushalt an, auch bei Teilnehmern von Müllgemeinschaften oder verschiedenen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Mit der Grundgebühr sollen abfallwirtschaftliche Fixkosten abgebildet werden, ähnlich den Bereitstellungskosten beim Gas- oder Stromanbieter. Hierzu zählen zum Beispiel Kosten wie die Grüngut- und Bioabfallverwertung, die Altholzentsorgung und die Problemstoffsammlung, aber auch Personalkosten, Abschreibungen und Gemeinkosten.

"Die Leistungsgebühr orientiert sich linear an der Größe der Restmülltonne und beinhaltet verschiedene Entsorgungsleistungen wie die Restmüllsammlung und -entsorgung und die Sperrmüllentsorgung", heißt es in einer Pressemitteilung der Kwin.

Die Müllgebühren im Kreis hätten sich immer unterhalb der durchschnittlichen Preissteigerungsrate entwickelt, die letzte Erhöhung war 2015. Nun sei eine Gebührenerhöhung aufgrund der Rahmenbedingungen unumgänglich. "Die Entsorgungskosten für Rest-/Sperrmüll, Bioabfall, Grüngut und Altholz sind in den vergangenen Jahren permanent gestiegen, im Zeitraum von 2014 bis 2020 um den Faktor 1,5", erklärt der Bereichsleiter Abfallwirtschaft, Thomas Gambke. Hinzu kämen weitere Kostensteigerungen für Personal, Logistik und Betriebsmittel. Gleichzeitig seien die aktuellen Markterlöse für Wertstoffe und Altpapier auf einem nahezu historischen Tief.

Zwischenzeitlich gebe es Landkreise, in denen alleine die Papiertonne mit einer Jahresgebühr von bis zu 40 Euro bepreist werde.

Das neue Gebührensystem im Neckar-Odenwald-Kreis sieht nun so aus: Für einen normalen Haushalt fällt die Grundgebühr von 94,96 Euro und die Leistungsgebühr für eine 60-Liter-Restmülltonne von 108,99 Euro an, also insgesamt 203,95 Euro. Bei einer Restmülltonne mit 80 Litern Fassungsvermögen wären es insgesamt 240,29 Euro, bei 120 Litern 312,95 Euro.

Bei Müllgemeinschaften fällt pro Haushalt die Grundgebühr an, die Leistungsgebühr für die Restmülltonne kann geteilt werden. Haushalte einer Zweier-Müllgemeinschaft zahlen somit jeweils: Bei der 60-Liter-Restmülltonne je 149,46 Euro, bei 80-Litern 167,63 Euro und bei 120-Litern 203,96 Euro.

Die neuen Gebührenbescheide mit den entsprechenden Berechtigungsnachweisen werden dieser Tage per Post an die Haushalte zugestellt. Vorausgegangen waren umfangreiche Datenerfassungen bei den Haushalten. Über 60.000 Haushalte mussten erfasst und entsprechende Aufträge im System hinterlegt werden.

Müllvermeidung sei nicht nur ökologisch das Beste, sondern hätte auch ganz handfeste ökonomische Vorteile für die Bürger. Bei einer Reduzierung der gesamten Restmüllmenge um zehn Prozent würden sich die Entsorgungskosten um rund 400.000 Euro senken lassen, schreibt die Kwin. Genauso positiv wirke eine saubere Trennung von Bioabfall und Restmüll. Für jede Tonne Bioabfall, die vom Restmüll in die Bioenergietonne verlagert werden kann, ergebe sich ein Kostenvorteil von rund 90 Euro. Hier sei ein riesiges Potenzial erkennbar.