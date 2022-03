Heute sind die „fremden Söhne“ aus dem Garten und Haus der Schneiders nicht mehr wegzudenken. Aus den jungen Männern, die vor dem Krieg in Syrien flohen und eine neue Heimat in der Region fanden, sind enge Freunde der Familie geworden. Foto: privat

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, seit Susanne Schneiders Buch "Fremde Söhne" veröffentlicht wurde. Darin erzählt die Autorin aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ihre ganz persönliche Flüchtlingsgeschichte, wie Fremde zu Freunden, gar zu Familie wurden – über kulturelle Unterschiede hinweg. Momentan ist dieses Thema leider so aktuell wie lange nicht mehr. Nicht nur suchen zahlreichen Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz bei uns, auch aus anderen (uns) ferneren Ländern fliehen Menschen vor Gewalt und Krieg. Darauf möchte Schneider bei ihrer ersten Lesung am Dienstag, 29. März, in Kindlers Buchhandlung in Mosbach aufmerksam machen.

Frau Schneider, Sie sind ja eher zufällig zur Flüchtlingshilfe gekommen. Wie ist das passiert?

Als mein Mann und ich 2015 erfuhren, dass das Pfarrhaus, das von unserem Garten nur durch einen Zaun getrennt ist, zur Flüchtlingsunterkunft werden sollte, hielt sich unsere Begeisterung erst einmal in Grenzen. Aber dann haben wir uns mit der neuen Situation auseinandergesetzt, uns informiert und sind an einem Nachmittag einfach rübergegangen, um die neuen Nachbarn willkommen zu heißen – und wurden von deren spontaner Gastfreundschaft mehr als positiv überrascht. So wuchs der Entschluss, den Neuankömmlingen zu helfen. Und das haben wir getan.

Susanne Schneiders. Foto: Girgla ​

Einige der jungen Männer sind für Sie zu engen Freunden, sogar zu "fremden Söhnen" geworden. Wie geht es ihnen heute?

Sie sind hier gefestigt, haben eigene Wohnungen und Arbeit, einige haben eine Familie gegründet oder ihre Frauen und Kinder nachgeholt. Das waren aber schwierige Prozesse, bei denen wir auch unterstützt haben, wo wir konnten. Besonders langwierig war die Wohnungssuche, die teilweise mehr als zwei Jahre gedauert hat.

Woran lag das?

Der Wohnungsmarkt ist sowieso hart umkämpft. Wenn dann noch fremdländische Herkunft und Namen sowie kleine Kinder ins Spiel kommen, wird es noch schwerer. Immer wieder waren die Jungs mit Ablehnung konfrontiert. Finden sie dann aber Wohnungen, bauen sie meist ein gutes bis freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Nachbarschaft auf und sind in diese integriert. Die Wohnungsnot wird durch die neuen Flüchtlingsströme jetzt noch schlimmer werden. Dabei wollen die Leute ja gar keinen Luxus, sondern einfach nur ein Dach über dem Kopf.

Das Thema Flüchtlinge ist gerade leider so aktuell wie lange nicht mehr. Wie empfinden Sie das?

Das kann ich nur rein subjektiv beurteilen. Ich habe das Gefühl, dass die Akzeptanz gegenüber den Menschen, die aus der Ukraine fliehen, eine ganz andere ist. Auch Ungarn und Polen handeln diesmal vorbildlich. Das freut mich natürlich, aber ich verstehe nicht ganz, woran das liegt. Ist es wirklich, weil es diesmal vornehmlich europäische Frauen und Kinder sind, die kommen? Ich habe das Gefühl, dass man ganz anders Anteil nimmt. Dabei sind es, egal woher sie kommen, alle Menschen, die vor dem Krieg und unsagbarer Gewalt in ihren Heimatländern fliehen.

Wie könnte man dem begegnen?

Es geht nicht darum, woher jemand kommt, ob das nun Syrien, Afghanistan oder die Ukraine ist. Es sollte – überspitzt gesagt – keine Flüchtlinge "erster und zweiter Klasse" geben. Sie haben alle Unsagbares durchgemacht. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Scheu überwinden und allen eine Chance geben. Wir sollten auf die Neuankömmlinge zugehen und sie kennenlernen. Wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht, und man kann seine eigenen Konsequenzen daraus ziehen. Aber man sollte sich nicht von vornherein sperren, erst einmal Angst und Abweisung hinten anstellen und den Leuten die Hand reichen. Selbst wenn es nur ein freundlicher Gruß auf dem Weg zum Bäcker ist. Das bedeutet den Betroffenen schon viel und hilft ihnen, sich willkommen zu fühlen.

Worauf möchten Sie in Ihrer ersten Autorenlesung besonders eingehen?

Ich möchte nicht bekehren und belehren, sondern informieren. Dafür habe ich einige Stellen aus meinem Buch gezielt ausgesucht. Schöne wie traurige Erlebnisse – wie das Leben eben ist.

Und im Detail?

Eine wichtige Passage ist mir das erste Kennenlernen, der erste Abend, an dem wir uns getroffen haben. Aber auch aus Berichten aus Syrien werde ich vorlesen und hoffe, dass das etwas Verständnis für die Lage der Flüchtlinge schafft. Das ist mir ganz wichtig, denn sie sind vor krasser Gewalt geflohen und nicht, wie einige denken, weil sie es hier (wirtschaftlich) schlicht besser und einfacher hätten. Es wird aber auch eine kleine kulinarische Exkursion geben und ich will auf den Familiennachzug eingehen, den sich die meisten wohl viel einfacher vorstellen, als er wirklich ist. Eine schöne und lustige Episode soll die Verständigung werden. Da haben wir oft sehr gelacht.

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihr Buch zu schreiben?

Ich habe selbst nie geglaubt, dass ich mal ein Buch schreibe. Aber damals gab es so viele negative Berichte über Flüchtlinge, die in krassem Gegensatz zu dem standen, was wir tagtäglich mit ihnen erlebten. Dem wollte ich nicht länger tatenlos zusehen und dem Rechtsruck in Deutschland aktiv entgegentreten. Außerdem gab es 2015 nur wenig Infomaterial für Helfende. Ich wollte einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Heute hat sich einiges geändert, die Behörden sind im Umgang mit Flüchtlingen routinierter geworden. Der Papierwust hat sich zwar nicht verändert, aber zumindest ist nun einiges auch auf Arabisch, sodass die Leute immerhin wissen, was man von ihnen verlangt.

Sind Sie heute noch in der Flüchtlingshilfe aktiv?

Derzeit nicht mehr so aktiv. In dem Pfarrhaus leben jetzt hauptsächlich Afrikaner. Sie brauchen offensichtlich nicht den gleichen Umfang an Unterstützung wie damals die Syrer. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber wenn sie etwas brauchen, können sie immer kommen. Wir haben ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und einem habe ich mal bei einer Bewerbung geholfen. Aber unsere Syrer sind ja auch immer noch da. Wir halten Kontakt, helfen uns gegenseitig und besuchen uns regelmäßig. Und wenn wir mal ihre Hilfe brauchen, sind sie zur Stelle – ohne Wenn und Aber. Eines muss man sich vor Augen halten: Auch wenn jetzt neue Flüchtlinge kommen, die von damals sind noch da und ihre Situation wird durch das, was jetzt geschieht, nicht gerade leichter.

Info: Susanne Schneider liest am Dienstag, 29. März, um 19 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr) in Kindlers Buchhandlung in Mosbach aus "Fremde Söhne". Anmeldungen direkt in Kindlers Buchhandlung oder unter Tel.: 062612871. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.