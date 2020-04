Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Die Attraktivitätssteigerung in Stadtkernen oder die Belebung von Ortschaften ziehen oftmals weitreichende und kostenintensive Projekte nach sich. Ich freue mich deshalb, dass auch in diesem Jahr erneut eine hohe Fördersumme von über 1,5 Mio. Euro durch die Städtebauförderung von Bund und Land, in Gemeindeprojekte im Neckar-Odenwald-Kreis fließt", sagte Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL vergangene Woche in Mosbach.

1,565 Mio. Euro erhalten die Kommunen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in diesem Jahr aus der Städtebauförderung 2020. Davon gehen 900.000 Euro an Limbach, 350.000 Euro an Mudau und 315.000 Euro an Neckargerach. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch, 1. April, in Stuttgart mit.

Insgesamt stehen rund 265 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln (rund 101,9 Mio. Euro kommen vom Bund) für 396 Maßnahmen zur Verfügung. Darunter sind 44 Neumaßnahmen, 292 Maßnahmen, für die die Mittel aufgestockt werden, sowie 60 Einzelvorhaben, die im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" gefördert werden.

Damit habe man in diesem Jahr erneut ein Rekordniveau erreicht. Die Mittel ermöglichten es den Städten und Gemeinden, die Wohn- und Aufenthaltsqualität in Ortskernen zu verbessern, das Stadtbild aufzuwerten und ein zukunftssicheres Wohnumfeld zu schaffen, so Hauk. Der Förderschwerpunkt liegt in diesem Jahr in den Bereichen Wohnraumschaffung, Zentrenentwicklung und Klimaschutz. "Diese drei Schwerpunkte spiegeln sich auch in den Projekten, welche in Limbach, Mudau und Neckargerach realisiert werden", freute sich Hauk.

"Die Mittel zur Städtebauförderung fließen in Limbach in die Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung und Aktivierung von Leerständen, in den Umbau und die Erweiterung des denkmalgeschützten Rathauses sowie in die Stärkung und Belebung der Ortsmitte durch die Neugestaltung öffentlicher Plätze. Mudau erhält eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet im Bereich der Amorbacher Straße. In Neckargerach fließen die Mittel der Städtebauförderung in die Modernisierung des Montessori Kinderhauses St. Josef. Damit setzen wir vor Ort um, was wir landesweit verfolgen: unsere Kommunen lebenswert zu erhalten und zukunftsfähig zu gestalten", erläuterte Landtagsabgeordneter Manfred Kern, Kulturpolitischer Sprecher der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung.

Seit knapp 50 Jahren ist das Förderprogramm ein wichtiges Instrument in Sachen demografische Entwicklung und Wohnungsmangel, dabei wird es immer wieder an wechselnde Herausforderungen wie die Digitalisierung und den Klimaschutz angepasst.

"Die Förderprojekte in den Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises zeigen, dass die Städtebauförderung aktiv zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Identifikation einer Ortschaft beitragen. Die Vorhaben machen die Gemeinden noch ein Stück zukunftsfähiger", freut sich Peter Hauk. Weiter bringe die Förderung einen Profit für das regionale Handwerk sowie die Reduzierung des Flächenverbrauchs im Land. Flächen würden umgenutzt, innerstädtische Gebiete nachverdichtet und auf eine ortsnahe Beauftragung von Handwerkern werde geachtet, so der CDU-Politiker.

Weiter erklärt Hauk: "Land und Bund sind mit der Städtebauförderung über die vergleichsweise langen Bewilligungszeiträume, von in der Regel acht bis zwölf Jahre, langfristig verlässliche Partner der Städte und Gemeinden. Damit ist den Städten und Gemeinden auch in Krisenzeiten eine stabile und belastbare Bereitstellung der Finanzhilfen gewährt, ebenso sind Bund und Land in konjunkturell schwierigen Situationen eine unerlässliche Stütze", so Hauk.