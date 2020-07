Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Kandidatenkarussell bei den Sozialdemokraten im Landkreis kommt kräftig in Schwung. Nachdem der langjährige Landtagsabgeordnete Georg Nelius (Mosbach) auf eine erneute Bewerbung verzichtet hatte, hat nun mit der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Dorothee Schlegel eine promenierte Sozialdemokratin ihren Hut in den Ring geworfen. Mit dieser Entscheidung läuft es auf ein parteiinternes Duell mit Stadtrat Frank Heuß aus Neckarelz hinaus, der schon vor geraumer Zeit seine Ambitionen untermauert und seine Bewerbung abgegeben hat. "Es wird nun ein Wettstreit um Positionen und Inhalte", sagt Dorothee Schlegel. Überdies möchte sie auch Kreisvorsitzende der SPD Neckar-Odenwald-Kreis werden und damit das Zepter von Jürgen Graner übernehmen, der nach fast 18 Jahren nicht mehr für das Spitzenamt im SPD-Kreisverband kandidieren wird.

"Sehr gerne lebe ich im Neckar-Odenwald-Kreis. Meine Heimat und die Menschen, die hier leben, sind mir wichtig. Deshalb möchte ich mich in der Nominierungskonferenz der SPD Neckar-Odenwald als Landtagskandidatin bewerben, um unsere Region zu stärken", kommentiert Dorothee Schlegel ihren Entschluss. "Hinzu kamen die zahlreichen Gespräche in den letzten Wochen mit Menschen aus dem Kreis, die mich dazu ermutigt haben", so Schlegel weiter. Sie möchte die "gute Arbeit von Georg Nelius, Karl-Heinz Joseph und Gerd Teßmer für den Landkreis fortführen". Das werde das Land und den Landkreis zukunftsfähiger machen, ist sie überzeugt.

Ihre Schwerpunkte Familie, Frauen, Jugend und Senioren sowie das bürgerschaftliche Engagement seien insbesondere auch im Land überaus wichtige Themen, für die sich die langjährige Kreisrätin sowie Gemeinderätin in ihrer Heimatgemeinde Billigheim starkmachen will. "Seit mehr als zehn Jahren als ehrenamtliche Sportkreisvorsitzende und als Prädikantin im evangelischen Kirchenbezirk Mosbach bringe ich mich für die Belange der Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis ein", hebt Dorothee Schlegel hervor.

"Mein Politikverständnis ist weitgehend von Willy Brandt geprägt", unterstreicht Schlegel. "Wer das Bewahrenswerte bewahren will, muss verändern, was der Erneuerung bedarf." Dies sei aus ihrer Sicht aktueller denn je. Denn nicht nur die Coronakrise und die Digitalisierung forderten die Gesellschaft heraus, neue Verlässlichkeiten zu schaffen. In diesem Sinne will sie präsent und "nah bei den Menschen" sein.

Um sich um die Belange und Bedürfnisse der Menschen einzusetzen und sich für den ländlichen Raum stark zu machen, zieht es sie nach Stuttgart – in den Landtag von Baden-Württemberg.

Zwei Bewerber um eine SPD-Kandidatur: Dorothee Schlegel und Frank Heuß. Fotos: zg

Einen Fahrplan, wie und wann die oder der Kandidat(in) auserkoren werden soll, hatten die SPD-Mitglieder nach Nelius’ Entscheidung festgehalten. Demnach konnten Interessenten bis einschließlich vergangenen Freitag ihre Kandidatur einreichen. Die eingerichtete Findungskommission tagte deshalb auch am vergangenen Samstag. "Wir haben in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Persönlichkeiten Gespräche geführt", erklärt Heide Lochmann als stellvertretende Kreisvorsitzende und Mitglied der Findungskommission auf Anfrage der RNZ. Im Ergebnis gibt es die beiden Bewerbungen von Frank Heuß und Dorothee Schlegel, wie Lochmann bestätigt.

Der SPD-Kreisverband will die Nachfolgeregelung in einem mitgliederoffenen, demokratischen Verfahren gestalten. Ende August bis Anfang September wollen die Sozialdemokraten in einer Kreismitgliederversammlung ihre Landtagskandidatin oder ihren Landtagskandidaten nominieren. Jedoch könnten bis dahin noch weitere Mitglieder in den Ring steigen und ihre Bewerbungen einreichen. "Dies kann gut sein", meint Schlegel dazu. Jedoch habe sie von "keiner weiteren Bewerbung gehört".

Das Rennen um die SPD-Landtagskandidatur geht damit in die heiße Phase über, der SPD im Kreis steht ein heißer Sommer ins Haus. Der Wettstreit zwischen Dorothee Schlegel und Frank Heuß verspricht spannend zu werden.