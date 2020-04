Unter anderem am Bahnhof in Neckarelz (wo ein junger Mann aufs Gleisbett gestoßen wurde) zeigte sich eine „Problemgruppe“ Jugendlicher im vergangenen Jahr auffällig. Mit entsprechenden Maßnahmen hat die Polizei hier inzwischen Besserung erreicht. Überhaupt weist die gestern präsentierte Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Heilbronn einige positive Botschaften für die Region aus. Archivfoto: schat

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Eine Kriminalstatistik gibt eigentlich selten Anlass zur Freude, schließlich sammelt das Zahlenwerk all die Straftaten, die im jeweiligen Betrachtungszeitraum zu verzeichnen waren. Aus der Statistik des Polizeipräsidiums Heilbronn, das auch für den Neckar-Odenwald-Kreis zuständig ist, lässt sich dennoch Positives ablesen. Allen voran der Topwert, den die Polizei im Kreis bei der Aufklärung von Verbrechen für sich reklamieren kann: 68,1 Prozent der Fälle konnte man 2019 am Ende auch klären, das bedeutet eine Steigerung von rund drei Prozent und die höchste Aufklärungsquote im Vergleich aller 44 Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg. "Eine nochmalige Steigerung auf die wir stolz sind und mit der wir zufrieden sein können", lobt Polizeipräsident Hans Becker.

Ebenso erfreulich ist der Rückgang der Straftaten im NOK um 3,8 Prozent: So finden sich in der Polizeistatistik für das abgelaufene Jahr 4630 Delikte, 2018 waren noch 4812 Fälle registriert worden. Im Vergleich – angelegt wird hier das Maß der Straftaten je 100.000 Einwohner – zählt der Kreis zu den fünf sichersten in Baden-Württemberg.

Insgesamt waren im rund 4400 Quadratkilometer großen Einsatzbereich (mit rund 855.000 Einwohnern) des PP Heilbronn 33.308 Straftaten zu verfolgen, was einen leichten Anstieg um 0,4 Prozent bedeutet. Damit liegt das Polizeipräsidium ziemlich genau auf Landesschnitt (plus 0,3 Prozent bei den Gesamtfällen).

"Die Ergebnisse zeigen uns, dass meine Kolleginnen und Kollegen sehr gute Arbeit leisten", findet Hans Becker: "Die Veränderungen im Kriminalitätsgeschehen zeigen uns aber auch, wo wir unsere personellen Ressourcen zielgerichtet einsetzen müssen", so der Polizeipräsident weiter. Die Aufklärungsquote für das gesamte Präsidiumsgebiet liegt bei 62,4 % (plus 1,2 Prozent). Die Stadt Heilbronn erweist sich den Zahlen nach zum dritten Mal in Folge im Vergleich aller Stadtkreise Baden-Württembergs als die sicherste Großstadt.

Schon seit Jahren sinkend ist die Zahl der Diebstahlsdelikte im gesamten Zuständigkeitsbereich. Die Anzahl ging hier um 152 Fälle auf 9123 Straftaten zurück. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Rückgang dieser Delikte um 9,5 Prozent auf 1135 Fälle zu verzeichnen, 59 davon werden als Wohnungseinbruchsdiebstahl geführt (-10,2 Prozent). "Dass wir mit der Aufklärungsquote im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls über dem Landesdurchschnitt von 20,5 Prozent liegen, ist ein Resultat des seit mehreren Jahren angewandten Intensivkonzepts beim Polizeipräsidium Heilbronn", erklärt der Leiter der Kriminalpolizei Heilbronn, Thomas Schöllhammer. Der Leitende Kriminaldirektor bekräftigt, dass sich der ganzheitliche Ansatz aus Präventionsmaßnahmen, offensiver Öffentlichkeitsarbeit und akribischer Ermittlungsarbeit seit mehreren Jahren bewährt hat. Und dazu beiträgt, dass das Heilbronner Polizeipräsidium erneut einen Spitzenplatz bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls belegt.

"Wir wissen, dass nicht nur die Zahlen des Wohnungseinbruchsdiebstahls, sondern auch die Straftaten im öffentlichen Raum das Sicherheitsgefühl nachhaltig prägen. Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass die Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum deutlich zurückgegangen sind", erklärt Polizeipräsident Becker eine weitere Botschaft der Statistik. Zwar gebe es einen leichten Zuwachs bei der Straßenkriminalität, der vor allem aus einer Steigerung der Diebstahlszahlen resultiere, die Zahl der Aggressionsdelikte sei aber um 6,2 Prozent auf 1449 Fälle zurückgegangen, nachdem zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Zunahmen zu verzeichnen waren.

Vermutlich wäre die Bilanz sogar noch ein wenig besser ausgefallen, denn die Aggressionsdelikte, zu denen auch Körperverletzungen und tätliche Angriffe im öffentlichen Raum gehören, gingen fast im gesamten Zuständigkeitsbereich zurück. Zu schaffen machte der Polizei allerdings eine Jugendgruppierung aus Mosbach, die für eine Vielzahl der im Jahr 2019 dort registrierten 38 Fälle (die RNZ berichtete mehrfach) verantwortlich ist. Und somit die deutliche Steigerung in diesem Bereich im Neckar-Odenwald-Kreis quasi im Alleingang mitverursacht hat. Mit gezielten Präsenz- und Präventivmaßnahmen habe man zwischenzeitlich eine gewisse Besserung erreicht.

Bessere Zahlen als 2018 liefert die Bilanz 2019 auch bei den Straftaten gegen das Leben und gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wo ein Rückgang der Fälle von 37,5 beziehungsweise 20 Prozent zu verzeichnen ist. Dafür stimmt die Zunahme der Tatverdächtigen bei Straftaten im Kreis im Kinder- und Jugendalter höchst nachdenklich. In 89 Fällen rückten unter 14-Jährige in den Fokus polizeilicher Ermittlungen.

"Weiterhin inakzeptabel ist für mich die hohe Zahl der Straftaten gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte", beleuchtet Hans Becker ein weiteres Feld. Die Fälle der Gewalt gegen Polizeibeamte ging zwar um zehn Fälle leicht nach unten, dennoch liegt der Wert deutlich über dem Schnitt der letzten fünf Jahre. Gestiegen ist die seit 2016 statistisch erfasste Zahl der Gewalt gegen Rettungskräfte von fünf auf 15 Fälle.

Weiter präsent sind auch die Delikte "Enkeltrick" und "angeblicher Polizeibeamter". Die Betrugsfälle Enkeltrick sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen, beim falschen Polizeibeamten sind die Zahlen rückläufig. Dennoch erbeuteten die Täter(innen) fast 300.000 Euro von ihren Opfern. Die Maßnahmen des Polizeipräsidiums habe man demnach auf "eine intensive Bekämpfung dieser Phänomene" ausgerichtet. So sei man etwa gezielt an Senioren herangetreten, um für die Gefahren zu sensibilisieren. Mehrere Festnahmen und der Umstand, dass 98 Prozent der Taten im Versuchsstadium blieben, bestätigen die Polizei in ihrer Arbeit.

Apropos Bestätigung: "In der Gesamtschau bin ich mit unseren Zahlen sehr zufrieden. Wir konnten dafür sorgen, dass es in unserer Heimat sicher ist", kommentiert Polizeipräsident Becker die Kriminalstatistik. Das sei umso bedeutender, da man nach wie vor nicht optimal ausgestattet sei. "Daran wird sich bald einiges ändern", so Becker. Ab 2021 könne man sich dank starker Ausbildungsjahrgänge personell "deutlich besser aufstellen". Das Ziel ist aber für 2020 schon klar: Die Kriminalstatistik soll noch mehr positive Botschaften enthalten.