Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Nicht nur aufgrund ihrer raschen Ausbreitung in Deutschland ist die Asiatische Tigermücke in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit geraten: Zum einen schränkt das nur drei bis zehn Millimeter große Insekt durch sein sehr aggressives und ausdauerndes Stechverhalten – auch am Tag – die Lebensqualität in betroffenen Gebieten erheblich ein. Zum anderen besitzt die Tigermücke auch die Fähigkeit, verschiedene für den Menschen relevante Krankheitserreger zu übertragen. Etwa Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren.

Doch während in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis die gestreifte Stechmückenart vehement bekämpft werden muss, ist die Lage im Neckar-Odenwald-Kreis entspannt, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt. "Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es einzelne Tigermücken in unserer Region gibt", erklärt Dr. Ulrich Bennemann, Leiter Fachdienst Veterinärwesen, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Aber dem Landratsamt ist keine massive Population bekannt, wie es in der Rheinebene der Fall ist." Koordinierte Bekämpfungsmaßnahmen wie im Nachbarlandkreis seien deshalb im hiesigen Odenwald aktuell nicht nötig, so Bennemann. Auch gegen andere Mückenarten würden keine Maßnahmen ergriffen.

"Der Odenwald ist, mal abgesehen vom Neckar, eine eher trockene, aber nicht ganz so heiße Region wie die Rheinebene. Im Mittelgebirge fühlt sich die Tigermücke, die ursprünglich in den süd- und südostasiatischen Tropen und Subtropen beheimatet ist, einfach nicht so wohl", erklärt Bennemann. Wer allerdings ein Exemplar entdecke, solle dies umgehend beim Landratsamt melden.