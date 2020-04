Normalerweise ist die Außenbestuhlung auf dem Ludwigsplatz in Mosbach an einem lauen Frühlingsabend gut belegt. Zurzeit sind die einzelnen Tische draußen (und drinnen) leer. Deshalb ist die Luft bei den hiesigen Betrieben im Hotel- und Gaststättengewerbe schon ziemlich dünn, beschreibt der Dehoga-Kreisvorsitzende Paul Berberich die schwierige Lage der Branche in Zeiten von Corona. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Für viele Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe geht es in Zeiten von Corona ums Überleben. Seit Wochen nehmen sie gar nichts oder nur noch sehr wenig ein, aber Kosten wie Pacht, Strom und Wasser laufen weiter. Die Branche erlebt ihre schwerste Krise. Etwa ein Drittel der Gastronomiebetriebe im Neckar-Odenwald-Kreis befinden sich in einer existenzbedrohenden Schieflage, schätzt Paul Berberich, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands "Dehoga", im Gespräch mit der RNZ. Zahlreiche Wirte verkaufen ihr Angebot mittlerweile auch außer Haus, um wenigstens eine Einnahmequelle zu haben. "Rund 70 Prozent der reinen Gastronomen bei uns beschreiten diesen Weg", erläutert Berberich, "aber davon kann kein Mensch leben." Denn darüber könnten die Gastwirte gerade einmal zehn Prozent des sonst üblichen Umsatzes generieren, beziffert der Kreisvorsitzende. Damit die Küchen vieler Restaurants nicht für immer kalt bleiben, brauche die Branche weitere staatliche finanzielle Hilfe.

Dass sich die Große Koalition in der Nacht zum Donnerstag in Berlin auf eine vorläufige Steuersenkung in der Gastro-Branche geeinigt hat, begrüßt Berberich daher ausdrücklich. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird nach dem Willen der schwarz-roten Bundesregierung ab 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent gesenkt. "Diese Entscheidung ist für uns sehr erfreulich", betont er. Jedoch reiche dies nicht aus. "In der Gastronomiebranche sind die Gewinnmargen eh schon nicht sonderlich groß, weshalb es nicht viele liquide Rücklagen gibt."

Deshalb sei zwar die Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg gut gewesen, aber die wirtschaftlichen Engpässe seien groß. "Es ist nur ein Tropfen auf dem sehr heißen Stein", erläutert Paul Berberich. Förderkredite sind aus seiner Sicht keine Lösung, denn die Wirte würden sich nur noch weiter verschulden.

Hintergrund Die Gastronomie ist von den Einschränkungen der Corona-Krise derzeit besonders hart betroffen. Trotz Krise ist ein Großteil der Betriebe weiterhin für ihre Gäste da und bietet einen Abhol- und Lieferservice an. Besonders für die Innenstädte sind die vorhandenen Restaurants ein wichtiges Standbein für deren Attraktivität mit entsprechenden Wechselwirkungen auf den Einzelhandel. Eine aktuelle Übersicht der Mosbacher Restaurants mit Abhol- und Lieferangeboten, Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten findet sich verlinkt auf der Einstiegsseite der Homepage der Stadt unter www.mosbach.de. (stm)

Als "wichtigen Schritt in die richtige Richtung" wertet der Dehoga-Kreisvorsitzende die neue politische Entwicklung in Baden-Württemberg. Dem Tourismusminister Guido Wolf schwebt derzeit vor, den Gastronomen im Land mit weiteren Einmalzahlungen unter die Arme zu greifen. Sein Konzept, das er allerdings noch mit dem grünen Koalitionspartner abstimmen muss, sieht eine einmalige Zahlung von 3000 Euro pro Betrieb und pro rechnerischer Vollzeitstelle eine weitere Zahlung in Höhe von 2000 Euro vor. Ein Sprecher seines Ministeriums ergänzte auf RNZ-Anfrage, dass es sich um die Umsetzung eines Vorschlags von Kultusministerin Susanne Eisenmann handle. "Wir haben ein erstes Konzept in enger Abstimmung mit dem Dehoga entwickelt", sagt der Sprecher. Ein weiteres Sofortprogramm auf Landesebene würde Paul Berberich begrüßen. "Eine Umsetzung würde sehr helfen, denn mittlerweile ist die Luft schon ziemlich dünn", blickt er vorsichtig voraus.

Schließlich fallen auch in den kommenden Monaten noch Großveranstaltungen im Landkreis aus, von denen die Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe in der Vergangenheit profitiert haben. Ausdrücklich unterstützt Berberich daher den Hilferuf von "Gastroplus", der Vereinigung inhabergeführter Gasthäuser und Restaurants im Stadtgebiet von Mosbach, an die Politik (die RNZ berichtete). Besonders würdigt er die kommunalen Internetportale wie in Buchen, Mosbach und Walldürn, welche eine Übersicht der Abhol- und Lieferangebote der Gastronomiebranche bieten. "Unsere schönen Innenstädte wie beispielsweise in Walldürn, Buchen oder Mosbach leben auch von einer starken Gastronomie", appelliert er an die Politik, diesen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. Dass der Gesetzgeber bis vor einigen Tagen der Gastronomiebranche noch keine Perspektive aufgezeigt hatte, bezeichnet als Fehler. Dieser sei erkannt und revidiert worden. "Die meisten Mitglieder des Dehoga wollen gar keine übereilte Öffnung, sondern einen fairen Umgang und einen Fahrplan, wie es weitergeht", sagt Paul Berberich, der auch Mitglied im Dehoga-Landesvorstand ist. Die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter stehe an erster Stelle.

"Man hört mittlerweile, dass die Gastronomie möglicherweise am 4. Mai eingeschränkt wieder öffnen könnte. Das ist schon mal ein wertvolles Signal an uns", erklärt Paul Berberich, auch wenn sich dies jederzeit in der Corona-Krise noch ändern könne. Die Hotels auch im Landkreis bleiben für touristische Übernachtungen wohl noch länger geschlossen, vermutet er. Nun sei es aber erst einmal wichtig, abzuwarten, was die grün-schwarze Landesregierung beschließt. Der Kreisvorsitzende hofft indes auf eine weitere staatliche Finanzspritze für die Branche.