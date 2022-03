Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis/Gundelsheim. Dass die Pandemie der Gastronomie und Hotellerie hart zugesetzt hat, steht außer Frage. Dennoch haben viele Betriebe auch versucht, der Zwangspause etwas Positives abzugewinnen, haben renoviert, teilweise neue Konzepte ausgearbeitet. Und mancherorts ist man sogar noch einen Schritt weitergegangen, hat Pläne für die Zukunft geschmiedet, neu eröffnet, die Leitung des Betriebs in jüngere Hände gegeben oder beschlossen, sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen.

Hotel-Restaurant Burg Hornberg in Neckarzimmern

Daniel Kappes (30) und Sandro Kreis (28) haben auf der Burg Hornberg schon ihre Ausbildung gemacht. Kappes ist Restaurantfachmann, Kreis Küchenmeister und staatlich geprüfter Gastronom im Hotel- und Restaurantwesen. "Die beiden kennen die Burggastronomie auf Burg Hornberg und das tägliche Geschäft hier in- und auswendig", sagt Marcus von Gemmingen, der das Hotel-Restaurant Burg Hornberg seit 25 Jahren leitet. Nach einem Vierteljahrhundert will sich von Gemmingen nun aus dem aktiven Geschäft etwas zurückziehen. Eine GmbH wurde gegründet, Kreis und Kappes als Geschäftsführer eingesetzt.

"Die Gastronomie ist im Wandel", sind sich die drei Geschäftspartner einig und starten nun zum Frühling ein neues Betriebskonzept. "Tore auf für die jüngere Generation", erklärt von Gemmingen. Das soll mit neuen Arrangements, mehr Transparenz (beispielsweise bei Hochzeitsplanungen) und einem jungen, engagierten Team gelingen. Getragen von den Grundsätzen Regionalität, Qualität, Persönlichkeit und Fairness, wie Kappes und Kreis verdeutlichen.

Neuer Wind soll durch die alten Mauern wehen. Es wurde umgebaut und modernisiert, in allen Bereichen investiert – nicht nur für die Gäste. "Wichtig ist uns auch, ein schönes Arbeitsklima zu schaffen. Momentan werden die Personalräume neu gemacht", verraten Kreis und Kappes. Denn mit dem Team stehe und falle das Geschäft – und die Mitarbeitenden sollen sich wohlfühlen.

Schon seit einigen Jahren werde es schwieriger, Auszubildende zu finden. "Es ist nicht mehr so, dass sich die Azubis bei uns bewerben. Nun müssen sich die Betriebe regelrecht bei ihnen bewerben – und wir wollen gerne ausbilden", sagt Kappes. "Die Möglichkeit dazu gibt es in der Küche, dem Restaurant und Hotel", fügt Kreis hinzu. Nun müssten neue Anreize geschaffen werden. Daran arbeite man, wolle sich jung und modern präsentieren. Auch Praktika würden Angeboten, um den Fachkräften von morgen einen Einblick in die tägliche Arbeit zu ermöglichen.

Dass sie es schaffen, den Betrieb weiter nach vorne zu bringen, davon sind die Geschäftspartner überzeugt. "Es besteht Nachholbedarf; die Leute wollen rausgehen und Feste nachholen. Diese Möglichkeit bieten wir hier", ist von Gemmingen überzeugt.

Brecht Restaurant (noch) in Aglasterhausen

Einen lange gehegten Traum erfüllt sich nun die Familie Brecht aus Aglasterhausen. Schon lange habe man eine Vision für das gleichnamige Restaurant gehabt, die sich mitten in dem Wohngebiet, in dem sich das Lokal derweil befindet, nicht gänzlich verwirklichen ließ, erzählen Gudrun und Dieter Brecht. Ihnen fehlt dort die Gartenwirtschaft. "Gerade seit Corona ist das immer wichtiger geworden. Die Leute wollen raus und Platz haben", stellen sie fest. Der Anstoß, den Plan nun in die Tat umzusetzen, sei von dem Entschluss ihrer Kinder ausgegangen, in den elterlichen Betrieb einzusteigen.

Also wird jetzt neu gebaut. Im Gewerbegebiet Techno auf der Asbacher Höhe wartet ein 4300 Quadratmeter großes Areal auf den Spatenstich am 24. März. Der sei aber nur symbolisch; die Arbeiten hätten bereits begonnen, verrät Dieter Brecht. Auf zwei Etagen verteilt, sollen auf rund 650 Quadratmetern Restauranträume entstehen. Das Highlight wird jedoch ein "Biergarten ohne Ende" sein, wie es das Ehepaar formuliert. Allein 150 Außensitzplätze sollen geschaffen werden.

Das Ehepaar Brecht von gleichnamigen Restaurant verwirklicht den Traum vom Neubau. Foto: privat

"Einige halten uns für verrückt, einen solchen Schritt während Corona zu gehen", wissen die Brechts. Das Projekt sei jedoch von langer Hand geplant und werde auch aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bezuschusst. "Es trägt zur Grundversorgung der Region bei, schafft Arbeitsplätze und stärkt den ländlichen Raum", bringen es Gudrun und Dieter Brecht auf den Punkt. Außerdem solle den Kindern ein guter Start ermöglicht werden, bevor man sich irgendwann zurückziehe.

Mit Danielle Fuchs (25) und Patrick Brecht (36) geht das Familienunternehmen dann in die dritte Generation. 1989 übernahm Gudrun Brecht das Lokal, das damals noch "Bürgerstüble" hieß, von ihrem Schwiegervater. Seit 2018 läuft es unter dem Namen "Brecht Restaurant" (Dieter Brecht: "Die Leute haben eh immer nur gesagt, wir gehen zum Brecht"), und der Name sowie das meiste Equipment und Personal wird auch mit auf die Asbacher Höhe ziehen.

In den neuen Räumlichkeiten will man Bewährtes beibehalten, das Angebot aber auch weiter ausbauen. "Ohne den sehr guten Straßenverkauf, den wir schon immer hatten, hätte uns die Pandemie viel härter getroffen", ist sich Dieter Brecht sicher. Dieser soll daher auch im Techno bestehen bleiben, ebenso die Devise: viel Selbstgemachtes und Regionales, das bezahlbar ist. Neu hinzukommen werden ein Frühstücks- sowie Mittagstischangebot. "Wir wollen eine breite Schicht erreichen und jeden mit unserem Angebot ansprechen", ist sich die Familie einig.

Um das zu erreichen, soll es neben der Gastronomie auch Fahrradstellplätze, Elektroladesäulen, Barrierefreiheit, einen außen wie innen separaten Eventbereich und einen Spielplatz für die Kleinen geben. Dann können sie toben, während sich die Mütter bei einem Kaffee entspannen. "Ich glaube, wir haben nichts vergessen", meint Brecht. Er ist zuversichtlich, dass der Umzug im Sommer 2023 über die Bühne gehen kann und der große Traum der Familie nach "mehr Platz" endlich zur Realität wird.

Schlosshotel Horneck in Gundelsheim

Dem noch recht jungen Schlosshotel Horneck kam die Pandemie mehr als einmal in die Quere. "Ursprünglich wollten wir im Juni 2020 eröffnen. Durch die Pandemie haben sich die Bauarbeiten verzögert, und als wir dann im Oktober öffnen konnten, kam vier Wochen später der Lockdown", blickt Michel Pietralla (30), einer der Pächter des Schlosshotels, auf die Anfänge zurück.

Auf Schloss Horneck können Michel Pietralla und Philipp Hundt (v. l.) endlich durchstarten. Foto: Girgla

Er und sein Hotelmanager Philipp Hundt (34) sind sich sicher, dass sie die Anfangszeit ohne die staatlichen Hilfen nicht überstanden hätten. "Zum Glück hatten wir die GmbH schon 2019 gegründet, sonst hätten wir nicht den gleichen Anspruch auf Leistungen gehabt", erklärt Pietralla. Auch dem großzügigen Verhalten des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck, dem Besitzer und Verpächter der Räumlichkeiten, sei es zu verdanken, "dass wir noch da sind". "Der Verein hat die Fixpacht um zwei Jahre nach hinten verschoben, sodass wir nur einen Anteil dessen zahlen mussten, was wir auch umgesetzt haben", erläutert Michel Pietralla.

Auch wenn alles "sehr eng" gewesen sei, habe man die zusätzliche Zeit gut nutzen können, ist Philipp Hundt überzeugt. "Wir konnten unser Konzept weiter auf- und ausbauen sowie die letzten kleinen Baustellen beseitigen. Das hat uns bestimmt zu besseren Bewertungen verholfen, als wenn noch kleine Makel bestanden hätten", zeigt er sich optimistisch. Noch etwas wertet Hundt positiv: "Wir hatten viel mehr Zeit als bei einem regulär laufenden Betrieb, auf die Gästebewertungen und -anregungen einzugehen. So konnten wir noch in Ruhe einiges nach- und verbessern. Das wird für die Zukunft hilfreich sein." Inzwischen füllen sich die Reservierungsbücher. "Die breite Vielfalt unserer Angebote hilft da sehr", glauben Pietralla und Hundt. Denn wenn ein Businesszweig wegfalle, sei man "nicht gleich bei null".

Erfahrung in der Region haben die beiden Hotelbetriebswirte bereits seit 2015 sammeln können. Seither leiten sie die Gastronomie der Burg Guttenberg auf der anderen Flussseite über Neckarmühlbach. Von dort kommt auch das Catering für Feiern und Tagungen auf Schloss Horneck, denn die eigene Küche kann bislang nur Frühstück anbieten. Nach und nach soll das Angebot nun aber ausgebaut und erweitert werden – sofern es die Personalsituation zulässt.

"Es wird immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden", sprechen Hundt und Pietralla aus Erfahrung. Sie gehen davon aus, dass sich die gastronomische Landschaft in Deutschland in den nächsten Jahren stark verändern wird. An Konzepten, um den Personalmangel aufzufangen, arbeiten die erfahrenen Gastronomen bereits. Welche umsetzbar sein und von den Gästen angenommen werden, muss die Zukunft zeigen.

Nun blicken Pietralla und Hundt erst einmal zuversichtlich, wenn auch ob des Krieges in Europa besorgt, auf die startende Saison mit Feiern, Tagungen, Fahrradfahrern und Wanderern. Denn der vergangene Sommer habe gezeigt, dass sich die verschiedensten Gäste von dem Schloss angezogen fühlen.