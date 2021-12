Vor dem Shoppen oder dem Café-Besuch zur Schnellteststation: In den Weihnachtsferien benötigen ungeimpfte Schüler in Baden-Württemberg einen negativen Schnelltest, um bestimmte Einrichtungen zu besuchen. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb)Der Mittwoch ist ein Freudentag für alle Schüler: Nach den letzten Schulstunden des Jahres beginnen die Weihnachtsferien. Doch nicht jeder Schüler wird die unterrichtsfreie Zeit völlig unbeschwert genießen können: Die Landesregierung hat nämlich wegen Omikron die Regeln für ungeimpfte Schüler verschärft. Der Schülerausweis reicht in den Weihnachtsferien für den Besuch bestimmter Einrichtungen nicht mehr aus. Stattdessen benötigen die Schüler einen negativen Testnachweis einer offiziellen Teststation. Alternativ ist es auch möglich, dass die Eltern in Anwesenheit eines Vertreters der Einrichtung einen Schnelltest vor Ort durchführen.

So brauchen ungeimpfte Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren ab dem kommenden Montag, 27. Dezember, einen aktuellen Test, wenn sie ins Fachgeschäft, ins Kino oder ins Restaurant gehen wollen. In den Herbstferien genügte noch der Schülerausweis. Dass das Vorgehen nun geändert wurde, liege an der verschärften Situation durch die Omikron-Variante, so ein Sprecher des baden-württembergischen Kultusministeriums.

Die Weihnachtsfeiertage sind von der Neuerung noch ausgenommen: Minderjährige Schüler, die mit der Familie über Weihnachten Essen gehen, brauchen also keinen Test. Der Grund: Da die regelmäßigen Testungen in den Schulen noch bis zum heutigen Mittwoch laufen, bestehe am Wochenende noch eine relativ hohe Sicherheit, hieß es auf Anfrage der RNZ.

In den zwei Wochen zwischen dem 27. Dezember und dem 9. Januar, in denen es keine Corona-Tests in den Schulklassen gibt, ist dann für Schüler ein Schnelltest-Nachweis Voraussetzung für den Besuch von 3G-, 2G- und 2G-plus-Angeboten. Nach den Weihnachtsferien genügt für Sechs- bis 17-Jährige der Schülerausweis allerdings wieder. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt: Wahrscheinlich werden die Vorgaben dann für die ungeimpften zwölf- bis 17-jährigen Schüler verschärft.

Wir haben beim baden-württembergischen Sozialministerium nachgefragt und Antworten auf die wichtigsten Fragen von Eltern rund um die Corona-Vorgaben in den Weihnachtsferien erhalten:

Wann reicht der Schülerausweis nicht mehr als Testnachweis für öffentliche Verkehrsmittel oder Restaurantbesuche aus?

Der Schülerausweis gilt in den Weihnachtsferien nicht als Testnachweis. Da in der Woche bis zu den Weihnachtsferien noch getestet wird und die Schülerausweisregelung auch sonst am Wochenende gilt, reicht der Schülerausweis erst ab Montag, 27. Dezember, nicht mehr als Testnachweis aus. Diese Regelung gilt bis einschließlich 9. Januar. Für den ÖPNV gibt es eine bundesrechtliche Sonderregelung, nach der der Schülerausweis nur bis zum 22. Dezember ausreicht. Das bedeutet, dass für den ÖPNV bereits ab dem 23. Dezember ein Testnachweis vorgelegt werden muss.

Reichen für die Schüler in dieser Zeit Antigen-Tests oder sind PCR-Tests nötig?

Ein Testnachweis per Schnelltest ist hier ausreichend und ermöglicht nicht-immunisierten Schülerinnen und Schülern den Zugang zu 3G-, 2G- und 2G-plus-Angeboten.

Ab wann gilt der Schülerausweis für über zwölfjährige Schüler, die nicht geimpft sind, dauerhaft nicht mehr als Testnachweis?

Nach den Schulferien, also ab dem 10. Januar, gilt der Schülerausweis dann wieder als Testnachweis. Wie es damit weitergeht, wird die Landesregierung noch beraten. Wir haben aber immer gesagt, dass die Ausnahmen für Schülerinnen und Schüler mittelfristig voraussichtlich auslaufen sollen.

Gibt es angesichts des Starts der Impfungen für Fünf- bis Elfjährige auch schon einen anvisierten Zeitrahmen, wann für diese Altersstufen die Ausnahmeregelungen via Schülerausweis auslaufen könnten?

Nein.

Sollen die Testungen trotz des Auslaufens der Ausnahmeregeln für alle Altersstufen in der bisherigen Intensität an den Schulen fortgesetzt werden?

Aktuell sind an den Testungen bezüglich der Häufigkeit keine Änderungen geplant.