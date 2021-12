Von Heiko Schattauer

Mosbach/Mannheim. Kurzarbeit, Materialknappheit, steigende Preise, Fachkräftemangel – die Baustellen für das Handwerk gestalteten sich zuletzt vielfältig und herausfordernd. Im Gespräch mit der RNZ beleuchtet der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Klaus Hofmann, einige dieser Baustellen. Mit denen hat der Mosbacher nicht nur in seiner Funktion bei der Handwerkskammer, sondern auch als Chef der Bau- und Möbelschreinerei Faustmann in Diedesheim zu tun.

Herr Hofmann, die Kreishandwerkerschaft aus dem Neckar-Odenwald-Kreis hat sich dieser Tage offensiv in Sachen Impfen positioniert, eine Impfpflicht gefordert. Sie sehen diesen Vorstoß eher kritisch. Erklären Sie uns doch bitte kurz Ihre Einschätzung ...

Wir, die Handwerkskammer und ich persönlich, unterstützen selbstverständlich die bundesweite Impfkampagne im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Die Frage nach einer Impfpflicht sehe ich jedoch als ethische Frage an, die im Ermessen der Wissenschaft und der Politik liegt und zur Zeit ja diskutiert wird. Der Bundestag hat gerade eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen.

Klaus Hofmann. Foto: zg

Gleiches Grundthema, andere Baustelle: Was sind die großen Herausforderungen, mit denen sich das Handwerk in der Region seit Beginn der Corona-Pandemie konfrontiert sieht?

Die Probleme seit Beginn der Pandemie sind sehr vielschichtig und dynamisch. Zu Beginn waren es die Fragen nach dem Umgang mit der Kurzarbeit und die Stabilisierung der Liquidität, wie auch die Umsetzung der Landesverordnungen zur Pandemie, die sich oft, bedingt nach der Lage, änderten. Genauso schwer war die Situation bei den Betriebsschließungen verschiedener Berufszweige in den Lockdowns und die Materialknappheit der Rohstoffe und die damit verbundene stetige Preissteigerung in vielen Branchen.

Sie sprechen es an: Geraume Zeit schien es, als wäre branchenübergreifend die Mangelwirtschaft ausgebrochen, kaum noch etwas verfüg- oder lieferbar. Inzwischen sind die Schlagzeilen diesbezüglich seltener geworden. Hat sich die Lage ein wenig entspannt?

Auch hier besteht eine gewisse Dynamik am Markt. Während sich die Beschaffung und der Preis in der Holzwirtschaft entspannt, verlagern sich die Probleme immer noch z. B. auf die Bereiche Stahl-, Metall-, und Halbleiter-Produkte.

Welche Handwerksbranchen waren bzw. sind denn am stärksten von Einschränkungen und Materialknappheit betroffen?

Das sind zum einen Betriebe im Bereich der Gesundheits- und Nahrungsmittelhandwerke, die mit ihren speziellen Hygieneplänen betroffen sind, zum anderen viele Handwerkszweige wie Stahlbau, Elektro und Betriebe mit angeschlossenem Handel.

Und wie können Sie bzw. die Handwerkskammer da helfen und/oder Druck aufbauen?

In der sehr angespannten Lage der vergangenen Monate war unsere primäre Aufgabe in der Handwerkskammer, die Mitgliedsbetriebe mit einer intensiven Beratungsleistung zu betreuen. In unseren Gremien auf regionaler und bundesweiter Ebene sind wir ständig mit der Politik vernetzt und machen hier auf die Probleme des Handwerks aufmerksam.

Wie schätzen Sie allgemein die Lage im Handwerk ein? Trügt das Bild der vollen Auftragsbücher und immerzu steigenden Preise für handwerkliche Leistungen?

Das Handwerk passt sich dem Markt an. Die Auslastung in vielen Bereichen im Handwerk wird weiterhin vorhanden sein. Vor allem in den Bauhaupt- und Baunebengewerken gibt es auch in Zukunft viel zu tun. Ich denke da gerade an die Umsetzung der Klimaziele vor Ort bei den Kunden, bei denen das Handwerk eine zentrale Rolle spielt.

Auftragslage und Material sind das eine. Aber im Handwerk braucht es ja von Natur aus auch fachkundige Hände, die anpacken. Wie sieht es denn mit den Fachkräften beziehungsweise dem Nachwuchs aus?

Der Fachkräftemangel im Handwerk ist schon seit vielen Jahren bekannt und macht uns große Sorgen. Die Ausbildungszahlen spiegeln das gleiche Bild. Dieses Problem geht uns aber als ganze Gesellschaft an. Ich stelle mir die Frage, wie wir die ambitionierten Ziele z. B. im Klimaschutz umsetzen wollen, wenn die Umsetzer (das Handwerk) nicht schlagkräftig sind.

Mancher sieht in der Corona-Pandemie ja auch eine Chance – und eine gute Gelegenheit, wieder regionaler, näher, nachhaltiger zu denken und zu handeln. Kann das Handwerk von dieser Chance profitieren?

Während der Pandemie wurden viele Handwerksbetriebe sehr kreativ im Umgang mit ihren Geschäftsmodellen. Die Stärken im Handwerk liegen schon immer in der Regionalität und in der Nachhaltigkeit. Das Handwerk repariert, wartet und produziert in einer rationalen Wertschöpfungskette. Diese Merkmale kommen jetzt vielleicht erst zum Vorschein.

Sie sind Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, also für die gesamte Metropolregion mitsamt florierenden Ballungsräumen zuständig. Sie leiten aber auch einen Betrieb im ländlichen Raum, der wirtschaftlich in einer anderen Liga spielt. Wie heterogen ist ihr Kammerbereich? Oder sind im Handwerk die Unterschiede nicht so groß wie in anderen Bereichen und Branchen?

Ich meine, dass jetzt grundsätzlich die handwerklichen Betriebsstrukturen und das Tätigungsfeld gleich angesiedelt sind und es keine großen Unterschiede im Stadt- oder Landgebiet ausmacht. Ich sehe aber Vorteile im ländlichen Raum beim Verkehr und bei den Gewerbeflächen. Zudem sind wir durch die voranschreitende Digitalisierung und den Breitbandausbau überall gut vernetzt und der Standort spielt für die Betriebsführung immer weniger eine Rolle.

Nach den vergangenen fast zwei pandemiegeprägten Jahren ist es wohl nicht ganz so leicht, in die Zukunft zu blicken. Andererseits erwartet man von einem Präsidenten auch eine gewisse Weitsicht. Wie sieht die Zukunft des Handwerks in der Region aus? Bleibt der Boden golden?

Das Handwerk besteht schon über viele Hunderte von Jahren. Ich bin mir sicher, dass wir auch in dieser digitalen Revolution eine Rolle spielen werden. Wie schon erwähnt, sind wir im Handwerk die Fachkräfte, die für innovative Installationen der Gebäudetechnik zuständig sind, im Nahrungsmittelbereich unsere Gesellschaft weiter grundversorgen und viele andere Grundbedürfnisse stillen. Vielmehr sehe ich durch die Digitalisierung einen Umbruch der Arbeitsweise und große Veränderungen in unserer Arbeitswelt. Für das Handwerk ist es eine große Chance, die Digitalisierung als neues Werkzeug zu nutzen und viele neue Geschäftsmodelle dadurch zu erschließen.