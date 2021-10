Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Etwa ein halbes Jahr reiste das "Ourewäller Kupferfläschle" kreuz und quer durch den Neckar-Odenwald-Kreis. Nun ist es seit rund zwei Monaten verschwunden und wird – gerade von den Kindern – schmerzlich vermisst. Das Kupferfläschle, bei dem es sich um eine (wie der Name schon sagt) kupferfarbene, etwa 30 Zentimeter große Ein-Liter-Thermoskanne handelt, ist Gegenstand eines gemeindeübergreifenden Geocaching-Spiels, das in Schwarzach seinen Anfang nahm.

Während des zweiten Lockdowns hatten mehrere Initiatoren aus verschiedenen Gemeinden im Landkreis begonnen, Küchenutensilien wie Löffel, Messer oder Gabeln zu verstecken, Hinweisbilder zum Aufenthaltsort auf Facebook zu posten und die Dorfgemeinschaft danach suchen zu lassen. Wer den Gegenstand fand, musste ihn für den nächsten Suchenden an einem anderen Ort verstecken und erneut Hinweise zu diesem geben.

Eine Gruppe um den Schwarzacher Sebastian Hänel kam im nächsten Schritt auf die Idee, diese Schatzsuchen auf den gesamten Kreis auszuweiten, und initiierte die "Jagd uffs Ourewäller Kupferfläschle", das sogar seine eigene (fiktive) Historie bekam. So sollte es einst im Besitz des berühmt-berüchtigten Räubers Schinderhannes gewesen und jahrhundertelang verschollen gewesen sein.

Im März erhielt das Fläschle eine eigene Facebook-Gruppe, die heute 388 Mitglieder zählt, und begann seine Odenwald-Odyssee auf dem Katzenbuckel. Bis vor zwei Monaten, als es zwischen Höpfinger und Hardheimer Gemarkung beim ehemaligen Militärflugplatz Dornberg-Schlempertshof zuletzt gesichtet bzw. versteckt wurde. Seither fehlt jede Spur.

Am 9. September setzte Administrator Sebastian Hänel ein "Kopfgeld" aus: "Der Finder wird mit Ruhm und Ehre sowie einer kleinen Belohnung überschüttet", schrieb er in die Facebook-Gruppe – leider bislang ohne Erfolg. Also wandte er sich an die RNZ, um eine Vermisstenmeldung rauszugeben. "Das Kupferfläschle war zwischendrin immer wieder weg, ist aber auch immer wieder aufgetaucht. Nur diesmal nicht", meint er.

Natürlich könnte man ein neues Fläschchen kaufen und wieder auf die Reise schicken, doch eine Umfrage unter den Schatzsucherinnen und Schatzsuchern ergab, dass diese lieber noch etwas abwarten wollen, ob das Original nicht doch wieder auftaucht. Das Spiel einzustellen, war für keinen eine Option.

Hier überall schon wurde das Fläschchen versteckt und gefunden. Foto: zg

"Dass wir unser ursprüngliches Fläschle wiederhaben wollen, hat auch einen Grund", berichtet Hänel. Im Inneren der kleinen Kanne befinden sich nämlich ein Logbuch, in dem sich alle Finder verewigt haben sowie eine Karte des Neckar-Odenwald-Kreises mit Kreuzen an den Orten, an denen das Fundstück bereits versteckt war – ein Schatz braucht eben auch eine Schatzkarte, an dem das X einen Ort markiert ... "Natürlich wäre das Fläschle ersetzbar, aber eben nicht die Erinnerungen, die unwiederbringbar verloren wären, würde das Original nicht wieder auftauchen", erklärt Hänel.

In den letzten Monaten sei das Ourewäller Kupferfläschle manchmal zwei- bis viermal am Tag gewandert, hin und wieder habe es aber auch bis zu einer Woche gedauert, bis es gesichert werden konnte und einen neuen gut versteckten Platz fand, blickt der Administrator zurück. Gerade die Kinder seien ganz wild auf die Suche gewesen.

Nun bleibt den Schatzsuchern nichts weiter übrig, als zu warten, ob sich ihr Kleinod nicht vielleicht doch noch wieder auffinden lässt und seine Reise fortgesetzt werden kann. "Es wäre schade, wenn das Fläschle ganz weg wäre, bisher hatten wir immer Glück", meint Sebastian Hänel und appelliert an den- oder diejenigen, bei denen es sich möglicherweise befindet, es erneut der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. "Auf dem Fläschle ist auch ein weißer Aufkleber, der erklärt, dass es Bestandteil eines Spiels ist", begründet er, warum eine zufällige Verwechslung mit einem eigenen Trinkgefäß eigentlich auszuschließen ist.

Es bleibt also zu hoffen, dass die Geschichte doch noch ein gutes Ende nimmt – und das "sagenumwobene Ourewäller Kupferfläschle" nicht wieder für Jahrhunderte verschollen bleibt.

Info: Wer das Fläschle findet oder aus Versehen zu Hause vergessen hat, kann es einfach (auf Wunsch) anonym an der Mörserglocke vor dem Wildpark in Schwarzach ablegen, und es so wieder auf die Reise schicken.