Von Karl Heinz Neser

Neckar-Odenwald-Kreis. Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind am 26. Mai zur Kommunalwahl aufgerufen. Kein Wahlverfahren ist in Deutschland sowohl für den Wähler, für Parteien und Wählervereinigungen bei der Aufstellung der Listen wie für die Wahlvorstände und Gemeindeverwaltungen so kompliziert und zeitaufwendig wie das Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg.

Dafür hat der Wähler einen starken Einfluss darauf, wer in den Gemeinderat kommt. Damit sind auch "Wahlstrategen" Grenzen gesetzt, die einzelne Kandidaten auf den vorderen Plätzen besonders aussichtsreich nominieren. In vielen Gemeinden im ländlichen Raum, wo man die Kandidaten persönlich kennt, wird in alphabetischer Reihenfolge oder im "Reißverschlussverfahren" (abwechselnd ein Mann und eine Frau) nominiert, weil der Listenplatz nicht die entscheidende Rolle spielt.

In größeren Städten ist das anders, weil der Kandidat meist nur in seinem Stadtteil bekannt ist; aber auch hier stellt sich der Wähler aus den Kandidaten "seinen" Gemeinderat zusammen. Das Gegenteil dazu ist die gebundene Listenwahl (zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen), wo der Wähler eine Liste wählt und dann die Kandidaten von oben herunter gewählt sind, je nach der Anzahl der Sitze für einen Wahlvorschlag.

In Baden-Württemberg mit vielen kleinen Gemeinden ist die Kommunalwahl vor allem eine Persönlichkeitswahl, weil der Wähler seine Kandidaten nicht nur auswählen kann, sondern durch Panaschieren (sprich Stimmenübertragung von einer Liste) nicht einmal an eine Liste gebunden ist und durch das Kumulieren (sprich Stimmenhäufung bis zu drei Stimmen) zusätzlich einzelne Bewerber präferieren kann. Wer bekannt ist, hat beste Chancen. Neben der Bekanntheit durch Beruf oder Vereinstätigkeit spielt in kleineren Gemeinden auch die Größe der Verwandtschaft eine Rolle; Neubürger haben es schwerer.

Ist das Kumulieren und Panaschieren für den Wähler schon zeitaufwendig, so gilt dies erst recht für die unechte Teilortswahl, die bei der Gemeindereform vor 40 Jahren in den Eingemeindungsverträgen vereinbart wurde und das Wahlverfahren noch komplizierter macht. Daran scheitern viele Bürger - bei den letzten Gemeinderatswahlen im Landkreis immerhin fünf Prozent. Die Folge sind viele ungültige Stimmzettel vor allem in den Ortsteilen, weil dort manche Wähler meinen, sie könnten alle ihre Stimmen in ihrem Ortsteil vergeben. Oder es werden Stimmen "verschenkt".

Um dies und ein mögliches Ortsteildenken zu vermeiden, haben schon viele Gemeinden (allerdings weniger in unserem Landkreis) die unechte Teilortswahl - erstmals auch in Mosbach - aufgehoben. In drei der 27 Kreisgemeinden (Binau, Neckarzimmern und Zwingenberg) findet schon deshalb keine unechte Teilortswahl statt, da bei ihnen keine Eingemeindungen vorgenommen wurden. Aber einige Gemeinderäte haben zwischenzeitlich die Anzahl der zu wählenden Räte reduziert, da durch zahlreiche Ausgleichsmandate manches Gremium als zu groß empfunden wurde; mitunter wird es auch immer schwieriger, ausreichend Kandidaten zu finden.

Ein Blick auf die Wahlbeteiligung: Verglichen mit dem Landesergebnis von 1994 mit 66 Prozent ging sie in den letzten 20 Jahren deutlich zurück; 2014 betrug sie im Land nur noch 49 Prozent. In unserem Landkreis lag sie mit 52,8 Prozent etwas höher, ist aber auch hier stark rückläufig: Im Vergleich zur Wahl von 2009 waren es fast fünf Prozent weniger. Von Gemeinde zu Gemeinde gibt es erhebliche Unterschiede: Am höchsten war die Wahlbeteiligung wieder in Zwingenberg mit 72 Prozent, am niedrigsten wieder in Osterburken mit 44 Prozent.

Je größer die Gemeinde, desto schlechter die Wahlbeteiligung - dies gilt auch landesweit verglichen mit den Ballungszentren. Die Ursachen liegen einmal im Wertewandel der Gesellschaft, wo die Wahlpflicht nicht mehr so ohne Weiteres als staatsbürgerliche Verpflichtung wahrgenommen wird, und in der höheren Mobilität der Bevölkerung: Wer oft umzieht, identifiziert sich weniger mit "seiner" Gemeinde. Aber auch die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre trug dazu bei.

Ein kreisweiter Vergleich der Wahlergebnisse auf Gemeindeebene ist schwierig, da neben den Listen der Parteien und Freien Wähler - Letztere mit wechselnder Namensgebung - auch weitere Listen kandidieren, die von außen schwer einzuordnen sind. Bei der Kommunalwahl 2014 traten die CDU in 24, die SPD in 21, die Freien Wähler in 14 und die Grün-Alternativen in fünf Gemeinden an. In zwölf Gemeinden kandidierten Listen mit unterschiedlichster Namensgebung. Die FDP trat in keiner Gemeinde mit einer eigenen Liste an.

Auf der Basis des vom Statistischen Landesamt vorgenommenen Gliederungsschemas ergeben sich einschließlich der von den Parteien gebildeten CDU- oder SPD-Bürgerlisten folgende Werte (in Prozent): CDU 41, Wählervereinigungen 38, SPD 20. Das Gliederungsschema ist aber nur bedingt aussagefähig, weil unter Wählervereinigungen nicht nur die Freien Wähler sowie auch andere zum Teil gegen eine Freie-Wähler-Liste kandidierende Listen eingeordnet sind.

Nach der Zahl der bei der letzten Wahl 2014 erhaltenen Gemeinderatssitze, wo den Parteien die mit ihnen verbundenen Bürgerlisten, den Freien Wählern die mit diesem Namen ausgewiesenen Listen, den Grünen die Grünalternativen und Bio-Listen und den "Sonstigen" die restlichen Listen zugeordnet wurden, verteilen sich die 472 Gemeinderatssitze in den 27 Gemeinden (in Prozent): CDU 41, SPD 20, FW 16, Grüne 3, FDP 0, Sonstige 20. Danach dominiert die CDU; mit Abstand folgen SPD und Freie Wähler.

92 der 472 Gemeinderäte waren im Jahr 2014 übrigens Frauen (20 Prozent), das waren 16 Frauen mehr als fünf Jahre zuvor. In den Gemeinden gibt es also durchaus Fortschritte. Mudau war die einzige Gemeinde ohne weibliche Vertretung; am höchsten war mit 46 Prozent der Frauenanteil in Rosenberg, wo sechs der 13 Räte Frauen waren. Auf den Listen gab es dabei unterschiedliche Entwicklungen: bei den Christdemokraten mit 29 Frauen ein deutliches Plus (+ 12), bei der SPD ging die Anzahl sogar zurück auf 21 (- 5); eine leichte Zunahme gab es bei den Wählervereinigungen auf 34 (+ 5), davon gingen 16 (+ 7) auf das Konto der Freien Wähler. Überraschend auch, dass es bei den Grünen mit 8 (-1) keinen Anstieg gab.