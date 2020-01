Mehr Müll als in den vergangenen Jahren sammelten die Jugendlichen der Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation am Neujahrsmorgen in Neckarelz. Foto: zg

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es knallt, es ist bunt. Feuerwerk gehört für viele Menschen zu Silvester einfach dazu. Das Aufräumen am Neujahrsmorgen oder noch in der Silvesternacht ist für viele im Neckar-Odenwald-Kreis aber genauso selbstverständlich.

"Bislang sind uns keine Problemfälle bekannt", sagte der Schefflenzer Bürgermeister Rainer Houck am Donnerstag zum Thema Feuerwerk. Vor dem Jahreswechsel hatte die Gemeindeverwaltung mit einer Pressemitteilung um Rücksichtnahme gebeten – vor allem um die Einhaltung von 100 Metern Sicherheitsabstand zu Fachwerkgebäuden. "Das betrifft also unsere ganze Innenortslage", sagte Houck.

Nichtsdestotrotz: Am Kreisel in Unterschefflenz wird gerne und viel geböllert. "Im Prinzip wäre dort kein Feuerwerk zulässig." Zum Aufräumen nach der Silvesternacht sind die Bauhof-Mitarbeiter zwar explizit nicht eingeteilt, sie prüfen aber dennoch, ob alle Straßen verkehrssicher sind. "Prinzipiell funktioniert es aber, dass die Bürger den Müll selbst wegräumen", so Houck. Er gehe aber davon aus, dass das Thema Feuerwerk im Gemeinderat noch diskutiert werden wird. Houck: "So ist zumindest meine Wahrnehmung."

Auch die Bauhof-Mitarbeiter in Fahrenbach haben eigentlich Winterurlaub. Einer musste aber gestern dennoch ausrücken und den Dorfplatz in Trienz in Ordnung bringen. "Es ist natürlich schwer festzustellen, wer da jetzt seinen Müll liegen gelassen hat", erklärt Hauptamtsleiter Uwe Köbler.

"Wünschenswert wäre es schon, dass die Verursacher ihren Feuerwerksmüll auch wieder einsammeln." Dennoch fällt auch hier die Müllbilanz positiv aus: Keine Beschwerden und die Bürger sehen sich selbst in der Verantwortung, aufzuräumen.

Das Aufräumen für andere übernehmen seit 22 Jahren in Neckarelz die Mitglieder der Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation. "Wir haben festgestellt, dass dieses Jahr mehr Silvesterreste auf den Straßen zu finden waren als in den vergangenen zwei Jahren. Insgesamt haben wir 20 blaue Säcke voll bekommen", berichtet Rohan Ahmed, Leiter der Jugendgruppe in Mosbach. Bereits um 6 Uhr trafen sich die Jugendlichen, frühstückten zusammen und machten sich dann an die Aufräumarbeiten auf dem Marktplatz und am Messplatz in Neckarelz.

"Wir waren insgesamt zu elft", erzählt Rohan Ahmed. "Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass wir uns unserer Stadt zugehörig fühlen, dass wir der Stadt verbunden sind", so Ahmed weiter. "Unsere Mitglieder möchten Verantwortung übernehmen, so wie sie auch als junge Muslime in Deutschland die gesellschaftlichen Entwicklungen konstruktiv mitgestalten möchten", heißt es in der Pressemitteilung der bundesweit agierenden Ahmadiyya-Jugendorganisation.

Unterstützt werden die freiwilligen Helfer dabei vom Bauhof der Stadt Mosbach, sie stellen Schaufeln, Greifer und Müllsäcke bereit und nehmen auch das "Sammelgut" mit. Ansonsten kamen auch im Mosbacher Rathaus wenig Beschwerden an: "Es gab wohl verhältnismäßig wenig Müll in der Altstadt", berichtet Stadtsprecherin Meike Wendt. Ärgerlich ist allerdings, dass in der Pfalzgraf-Otto-Straße drei Buswartehäuschen beschädigt wurden. "Wie hoch der Sachschaden ist, wissen wir allerdings noch nicht", so Wendt.

Silvester haben die jugendlichen Ahmadiyya-Muslime übrigens trotzdem gefeiert. "Nur nicht geböllert", verrät Rohan Ahmed. Er sieht sich das Feuerwerk lieber nur an. Am Neujahrsmorgen hatte er ja dann auch genug damit zu tun ...