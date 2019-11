Die gelbe Tonne kommt für die gelben Säcke, aber nicht jeder möchte den 240 Liter fassenden Behälter. Ein Wechsel auf eine 120-Liter-Tonne ist jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. In der Region muss die Bevölkerung langsam "Adieu" zum gelben Sack sagen. Denn dieser kommt in die (gelbe) Tonne, er wird Anfang Januar durch die 240-Liter-Behälter ersetzt. Diese Umstellung bewegte zuletzt die Bürger(innen), auch die Internetgemeinde diskutierte auf der Facebook-Seite der RNZ Neckar-Odenwald im Zuge unserer Berichterstattung über die Einführung der gelben Tonne - die genau genommen eine schwarze Tonne mit gelbem Deckel ist.

In Bewegung ist man auch bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN): Dort meldeten sich Bürger, die statt einer 240 Liter fassenden Tonne lieber einen kleineren Behälter haben wollen. Diese Möglichkeit besteht zwar, jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Einzelprüfung.

"Kleinere Tonnen, wie zum Beispiel mit 120 Liter Inhalt, sind nicht als Wahlmöglichkeit vorgesehen, sondern dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen zum Einsatz kommen", sagt Martin Hahn, Pressesprecher der AWN. Der Grund: Die Sammlung von Verpackungsmüll sei in Deutschland über die Dualen Systeme privatwirtschaftlich organisiert und sei kein Bestandteil des Gebührensystems.

Alle hierfür erforderlichen Dienstleistungen würden alle drei Jahre ausgeschrieben und entsprechend vergeben. Für den Landkreis heißt dies: Die AWN ist lediglich der Auftragnehmer dieser Dienstleistung. Und diese werde bereits in der Ausschreibung vorgegeben, daher besteht nur ein sehr beschränktes Mitspracherecht auf Seiten des Leistungserbringers, sprich der AWN.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde dem Pressesprecher zufolge gemäß Systemabstimmung als Standardmodell die 240 Liter umfassende gelbe Tonne mit 14-tägiger Abfuhr ausgeschrieben. Eine flächendeckende oder übergreifende Abfrage für Sonderlösungen war der AWN zufolge im Vorfeld weder vorgesehen noch war dies zeitlich und organisatorisch möglich.

So bleibt die Frage: Wie sollen dann die Haushalte, wie in der eng bebauten Altstadt Mosbachs, nun handeln. Eine praktikable Lösung ist die Bildung von Tonnengemeinschaften, schlägt die AWN vor. Mehrere Haushalte könnten sich eine Tonne teilen. Gerade für Mehrfamilienhäuser böte sich dies an. Bei größeren Wohneinheiten "muss nicht zwangsläufig pro Haushalt eine Verpackungstonne gestellt werden", legt der Pressesprecher dar.

Die AWN sei in Abstimmung mit den jeweiligen Hausverwaltungen, je nach Gegebenheit könnten mehrere Tonnen oder auch größere Container (1100 Liter Inhalt) gestellt werden. Bei aktuell bestehenden Müllgemeinschaften ist laut der AWN ebenfalls berücksichtigt, dass nur eine Tonne bereitgestellt wird.

"Bei absoluten Platzproblemen und geringem Anfall an Verpackungsmüll besteht auch die Möglichkeit, diesen zu sammeln und von Zeit zu Zeit kostenlos (mit Berechtigungsnachweis) am Wertstoffhof in Buchen oder Mosbach abzugeben", ergänzt Martin Hahn.

Wichtig ist dem Pressesprecher auch, dass sich die 240 Liter Behälter bereits bewährt haben - sowohl bundesweit als auch in den Pilotgemeinden in Rosenberg, Hardheim und Buchen. Faktisch sei der Stellplatzbedarf für eine 240-Liter-Tonne kaum größer als für einen 120-Liter-Behälter. "Dass diese natürlich vom Erscheinungsbild her größer wirkt und auch ist, steht außer Frage", räumt er ein.

Jedoch bestehe mit der Einführung der gelben Tonne die Möglichkeit, im Landkreis jährlich rund 4,2 Millionen gelbe Säcke und damit erhebliche Mengen an Kunststoff einzusparen. "Probleme mit aufgerissenen oder weggewehten Säcken gehören ebenfalls der Vergangenheit an", nennt der Pressesprecher als weiteren Vorteil.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises ist laut Martin Hahn bestrebt, für alle Kunden im Rahmen der Möglichkeiten eine passende Lösung zu finden. Die gelbe Tonne wird wohl noch einige Gemüter bewegen, bis sie schließlich ab Anfang kommenden Jahres zum Sammelwagen bewegt wird.