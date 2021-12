Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Als "Chaos, Chaos, Chaos" bezeichnete SPD-Fraktionschef Andreas Stoch das Wirrwarr der neuen Corona-Verordnung vom vergangenen Wochenende. Hart stehen die Landesregierung und besonders Sozialminister Manne Lucha derzeit wegen ihres Vorgehens in der Kritik. Um "einen Lockdown durch die Hintertür" für die Gastronomie zu verhindern, sei man sich schnell einig gewesen, die am Freitagnachmittag verkündeten Regeln aufzuweichen, hieß es von CDU-Seite – doch der Schaden war bereits angerichtet.

Am frühen Freitagabend erhielt die RNZ eine Mitteilung von Chris Meidel, dessen Eltern in Gerolzahn den "Landgasthof Linde" führen: "200 Absagen dieses Wochenende." Der Grund: Die Gäste wären zwar gerne gekommen, konnten jedoch keine Testtermine mehr bekommen. Kurz darauf hieß es dann, "Geboosterte" seien von der Testpflicht ausgenommen, und plötzlich wurde beschlossen, dass Gastronomen auch vor Ort ihre Gäste testen dürfen. Doch wo sollte man am Freitagabend noch Schnelltests für das ganze Wochenende organisieren?

Hans-Georg Thielecke vom "Brauhaus Mosbach" hatte in weiser Voraussicht schon zwei Wochen zuvor 300 Schnelltests bestellt. Am zweiten Adventswochenende hatte er davon jedoch nichts. "Die Tests hängen immer noch beim Zoll fest. Im Discounter darf man pro Haushalt nur vier Tests gleichzeitig kaufen und so habe ich einige meiner Angestellten nacheinander zum Supermarkt geschickt, um wenigstens irgendeine Möglichkeit zum Testen zu haben", verrät er. Obwohl Thielecke und Sohn Marius sich ab Freitagabend ans Telefon hängten, um ihre Gäste über die neuen Verordnungen auf dem Laufenden zu halten, waren 70 Stornierungen nicht abzuwenden. Und die sind nur die Spitze des Eisbergs: "Wir haben bei uns mal vom 16. November bis 23. Dezember durchgezählt und kommen auf 6213 Personen, die bislang abgesagt haben (Stand: 6. 12., 13 Uhr)", resümiert der stellvertretende Vorsitzende von Gastro+ in Mosbach.

Obwohl man am Samstag zwei Gesellschaften zu Gast gehabt hätte, sei jeder dritte Tisch leer geblieben, fügt Thielecke hinzu. Die Verwirrung sei einfach zu groß gewesen. Der "Supergau" kam dann am Sonntag. "Da sind wir gerade mal auf etwa acht Prozent des Umsatzes gekommen, den wir an einem normalen Sonntag erwirtschaften", nennt der Brauhaus-Chef Zahlen und fügt hinzu: "Man kann sich gar nicht vorstellen, was wir an Ware wegwerfen mussten."

Samstag 18.15 Uhr in Gerolzahn: gähnende Leere im Gastraum. Mittags hatte man noch eine Gruppe von 23 Personen zu bewirten, die es vorab geschafft hatten, ihre eigenen Schnelltests zu organisieren, und diese unter Aufsicht von Chris Meidel auf der Terrasse der Linde vornahmen. "Sonst hätten wir nur fünf Essen außer Haus gehabt", sagt Meidel, für den Abend sei an Reservierungen lediglich ein Vierertisch geblieben.

Dabei sind laut dem gelernten Koch, der in der Gastronomie seiner Eltern aufwuchs, gerade Feiertage und eben besonders auch die Adventwochenenden die umsatzstärksten Tage des Jahres. Am vergangenen Sonntag kamen aufgrund der allgemeinen Verwirrung gerade einmal zwei Gäste. Ein Ausfall, den die Gastronomen nirgends geltend machen können, da es sich laut Meidel dabei um einen "fiktiven Umsatz" handelt. "Wir können ja nicht belegen, ob die Gäste für viel Geld gegessen hätten, oder nicht. Wir wissen ja nicht, was reell hätte umgesetzt werden können. Da haben wir nur unsere Erfahrungswerte", erklärt er.

574 Stornierungen tragen seit dem 5. November im Reservierungsbuch der Linde den Vermerk "wegen Corona". Wie viele noch hinzukommen werden, ist nicht absehbar. "Meine Eltern führen die Linde im nächsten Jahr seit 40 Jahren. So viele Sorgen wie in den vergangene zwei Jahren hatten sie noch nie", führt Meidel an.

Auch im Mosbacher Brauhaus blieben am zweiten Adventswochenende zahlreiche Tische aufgrund der allgemeinen Verunsicherung unbesetzt. Foto: Marius Thielecke

"Wir sind in kürzester Zeit von einer Flut an Regelungen überrannt worden. Ich habe zu diesen durch das Internet und die sozialen Medien noch einen recht schnellen Zugang, aber gerade ältere Leute, die eben nicht zur ,Generation Smartphone’ gehören, hatten das Nachsehen." Regelrechte Telefonketten seien entstanden, um einander über die ständigen Neuerungen auf dem Laufenden zu halten. "Die Kollegen haben alle zusammengehalten, aber es kann doch nicht sein, dass wir so kaputt gemacht werden", lässt er seiner Wut freien Lauf.

Wütend sind auch Hans-Georg und Marius Thielecke. "Man sitzt in der Zwickmühle und kann überhaupt nicht planen. Dabei müssen wir doch unser Personal einteilen und die Ware bestellen." Am Freitag hätte er noch mehr zu sagen gehabt, merkt Hans-Georg Thielecke am Montag an. Nun wisse er gar nicht, was er noch sagen solle, man warte einfach auf neue Nachrichten. "Es ist die Art und Weise der Kommunikation, dieses von jetzt auf gleich, das nicht sein kann. Wir werden voll an die Wand gefahren."

Die Bestellungen hat man im Brauhaus nun zurückgefahren, Kurzarbeit ist auch wieder angemeldet. Dafür kam dieser Tage jedoch die nächste Hiobsbotschaft: Die Aufforderung, dass die Soforthilfe zurückgezahlt werden müsse. "Ich kann die 30.000 Euro, die wir bekommen haben, aber nicht einfach zurückzahlen, auch wenn ich das gerne tun würde", erklärt Hans-Georg Thielecke. "Das ist mit einem enormen Papieraufwand bis zum 19. Dezember verbunden."

Diese Aufforderung ist auch in Gerolzahn schon eingegangen. Der Grund deckt sich mit dem des Brauhauses in Mosbach: Die Soforthilfe sei nicht "existenzrelevant". Sprich: "Wir haben im Sommer zu gut gewirtschaftet", erklären Meidel und Thielecke. Nach sieben Monaten der Kurzarbeit, sei der Sommer sehr stark gewesen. "Wir sind an unsere Belastungsgrenzen gegangen. Jetzt haben wir aufs Jahr gesehen so viel Umsatz gemacht, dass die Soforthilfe zurückgezahlt werden muss", erklärt Meidel. Diese sei nämlich nur für die Grundkosten gedacht, um den Liquiditätsengpass auszugleichen.

Tanja Littig ist eine von drei Schwestern, die in Mosbach das "Hotel und Restaurant Amtsstüble" leiten. Auch dort ist die "Aufforderung zur Berechnung des möglichen Rückzahlungsbedarfs für die Soforthilfe" bereits eingegangen – mit Frist zum 19. Dezember. "Das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach unglaublich, und von unbürokratischer Hilfe kann hier definitiv nicht die Rede sein", macht Littig ihrem Ärger Luft. Es habe geheißen, egal wann man die Soforthilfe beantrage, man habe dadurch keine Nachteile zu erwarten. "Wir haben den Antrag Ende März gestellt, nun verlangt man von uns das Zahlenwerk von April bis Juni – also als wir schon wieder öffnen durften. Hier wird der Fokus nicht auf den Schließungszeitraum gelegt", berichtet sie der RNZ. Die Tilgung, um die Kredite für ihre Existenzgrundlage abzubezahlen, konnten die Schwestern für ein paar Monate aussetzen. "Das heißt ja aber nicht, dass diese Kosten weg sind. Dennoch werden sie auf die Rückzahlung nicht angerechnet. Während Versicherungsleistungen, für die man ja auch die hohen Beiträge gezahlt hat, als Einnahmen angesetzt werden", sagt Littig. Diese Erfahrung hat man auch in Gerolzahn schon so gemacht.

Wie viel die Gastronomen zurückzahlen müssen, berechne sich anhand mehrerer Faktoren, erklärt Littig. Sie, Thielecke und Meidel gehen aber alle davon aus, dass sie die Soforthilfe vollumfänglich zurückerstatten müssen. Und das mit einem Blick auf eine ungewisse Zukunft. "Das Land Bayern zum Beispiel verzichtet auf ein allgemeines Rückmeldeverfahren der Soforthilfe", gibt die Amtsstüble-Leiterin am Rande zu bedenken.

Meidel und Thielecke rechnen mit einem weiteren Lockdown, Tanja Littig schaut jetzt schon besorgt in Richtung Weihnachten. Denn auch für die Feiertage sagen Gäste bereits größere Reservierungen ab. "Wir stehen doch jetzt eh schon mitten im Lockdown durch die Hintertür – und das zur umsatzstärksten Zeit in der Gastronomie", resümiert sie.

Der Deutsche Hotel und Gaststättenverband begrüßt die "jetzt vorgenommen Korrekturen", kritisiert jedoch gleichzeitig auch scharf: "Wirtschaftlichen Schaden hat die Landesregierung mit ihrem Vorgehen dennoch angerichtet, denn aufgrund der kurzfristig verkündeten 2G-plus-Regelung und der so ausgelösten Unruhe kam es am Wochenende zu zahlreichen Absagen von Gästen und zu erheblicher Verwirrung darüber, was eigentlich gilt." Das war auch im Neckar-Odenwald-Kreis deutlich spürbar. "Eine Katastrophe", sind sich alle einig.