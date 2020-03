Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis."Wir müssen funktionieren." Steffen Blascheks Weisung ist klar. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach ist zuversichtlich, dass die Rettungsdienste auch in Zeiten von Corona weiterhin gut besetzt werden können. Schutzmaßnahmen hat das Deutsche Rote Kreuz in Mosbach aber trotzdem ergriffen – ebenso wie die Polizei und die Feuerwehren im Kreis. Oberste Devise aller Blaulichtorganisationen: Die Einsatzfähigkeit muss erhalten werden.

"Deshalb haben wir schon vor einer Woche die Helfer-vor-Ort-Gruppen aus der Alarmierung herausgenommen", berichtet Blaschek. Die Helfer vor Ort seien zwar wichtig. "Aber es ist eine freiwillige Leistung." Es müsse unter allen Umständen verhindert werden, dass sich die hauptamtlichen Mitarbeiter des Rettungsdienstes anstecken.

Auch andere Maßnahmen hat das Mosbacher DRK am Montag beschlossen: Erste-Hilfe-Kurse und Betreuungsgruppen werden vorerst eingestellt, auch der Kleiderladen schließt bis auf Weiteres. "Zudem gibt es Zugangsbeschränkungen zu unseren Häusern", führt Blaschek aus. Ein paar soziale Einrichtungen wolle (und müsse) man allerdings aufrecht erhalten: Den Tafelladen, den Menüservice, die Obdachloseneinzahlung und -unterkunft, die Tagespflege und auch den ambulanten Dienst. Außerdem werde versucht, jeden Krankentransport auf seine Notwendigkeit zu überprüfen. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel seien noch in ausreichender Menge vorhanden, Nachschub bereits versprochen. "Aktuell bekommen wir alle Dienste gut besetzt. Da möchte ich auch ganz ausdrücklich alle Mitarbeiter loben", sagt Steffen Blaschek. Denn neben dem Coronavirus fordere auch die normale Grippe- und Erkältungswelle deren Einsatz. "Unsere Mitarbeiter sind aber natürlich auch sehr sensibel für dieses Thema. Wenn ein Mitarbeiter irgendeinen Grund zur Annahme hat, dass er infiziert sein könnte, wird er zuhause bleiben", sagt Blaschek. Denn die Gefahr, das Virus in den Betrieb hi-nein zu tragen und diesen so lahmzulegen, sei zu groß.

Die Arbeit habe durch das Auftauchen des neuartigen Virus definitiv zugenommen. Vor allem in der Leitstelle bemerke man das – durch die Zahl der Anrufe. 4486 Anrufe schlugen hier im Januar auf, 4503 im Februar, in den ersten Tagen des März waren es bereits 1911. Tendenz steigend. "Es herrscht viel Aufklärungsbedarf", meint Blaschek. Dennoch ist der DRK-Chef in Mosbach positiv gestimmt. "Wir sind noch vor der Lage", einem eventuellen Katastrophenfall also einen Schritt voraus. "Wir als Rettungsdienst sind auf jeden Fall noch handlungsfähig, die Situation im Landkreis ist stabil."

Eine besondere Herausforderung ist auch die Schließung von Kitas und Schulen. "Viele Mitarbeiter sind auf eine gesicherte Kinderbetreuung angewiesen. Ist diese nicht gewährleistet, können sie nicht in der Altenpflege oder im Rettungsdienst arbeiten", beschreibt Steffen Blaschek ein Problem, das viele Arbeitgeber derzeit trifft. Der DRK-Kreisverband Mosbach wird seinen Mitarbeitern daher die Möglichkeit geben, ihre Kinder im Kreisverband betreuen zu lassen.

Positiv bewertet auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr im Kreis. "Dass der Einsatzbetrieb aufrecht erhalten werden kann, ist das Wichtigste", formuliert auch Kirschenlohr die Marschroute. "Deshalb wurden auch alle Versammlungen abgesagt." Ab sofort findet auch kein Ausbildungsbetrieb bei den Feuerwehren im Kreis mehr statt. "Das muss die Bürger aber nicht beunruhigen. Der Ausbildungsstand ist durch das regelmäßige Üben sehr hoch", so Kirschenlohr. Der große Vorteil des dezentralen Systems sei zudem die schiere Zahl der Wehren im Kreis: Alle 27 Gemeinden haben eine eigene Wehr, dazu kommen 114 Abteilungswehren und drei Werksfeuerwehren, die über das gesamte Kreisgebiet verteilt sind. "Wir versuchen, unsere Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, damit wir in einer Notlage helfen können. Wir sind vor der Lage", konstatiert Kirschenlohr.

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat an alle Polizeidienststellen des Landes Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Baden-Württemberg herausgegeben. "Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, nimmt leider täglich zu. Derzeit wird alles dafür getan, dass die Ausbreitung verlangsamt wird. Wir können freilich nicht ausschließen, dass auch Polizisten erkranken oder zum Beispiel wegen der Kinderbetreuung den Dienst nicht antreten können", sagt der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl. Aus diesem Grund wurde die Projektgruppe "Corona" eingerichtet. Diese beschäftigt sich intensiv damit, wie auch weiterhin sichergestellt werden kann, dass die Polizei ihre Aufgaben wahrnimmt. "Dabei geht es darum, die öffentliche Sicherheit und Ordnung in allen Lagen zu gewährleisten und unsere Beamten zu schützen", so Strobl weiter.

"Das ist eine große Aufgabe für uns. Wir müssen uns darauf einrichten und werden das auch", sagt auch der Sprecher der Polizei Heilbronn, Gerald Olma. Beispielsweise können Besprechungen, dienstliche Veranstaltungen oder Fortbildungen ausgesetzt, Dienstpläne angepasst, ein Abbau von Überstunden aufgeschoben oder auf das interne Berichtswesen verzichtet werden. Die Projektgruppe der Polizei steht im ständigen Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden, um die aktuelle Ausbreitung der Krankheit zu verfolgen und die gebotenen Schutzmaßnahmen abzustimmen. Allen Polizeibeamten werden beispielsweise in Anlehnung an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ständig aktualisierte Verhaltenshinweise für den Infektionsschutz übermittelt und die Versorgung mit entsprechender Schutzausstattung sichergestellt. "Unser alleroberstes Ziel: Wir müssen präsent sein und die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleisten", fasst es Gerald Olma zusammen.