Zwei Linienbusse, die im Raum Mosbach und Buchen unterwegs sind, transportieren in Zukunft nicht nur Passagiere, sondern auch wichtige Botschaften an die Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „sicher.mobil.leben“ wurden die Werbeträger für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Neckarelz von den Verantwortlichen vorgestellt. Foto: Dorothea Damm

Neckar-Odenwald-Kreis. (dda) Nicht einmal eine Stunde nach der Pressevorstellung in Neckarelz waren die beiden Busse schon auf ihren Linien unterwegs. "Unsere Busse sind ein knappes Gut und ständig auf der Straße", betonte Vertriebsmanager Michael Exner von der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN). Und genauso soll es ja sein. Denn die beiden Busse, die hier neu beklebt im Rahmen des bundesweiten Aktionstages "sicher.mobil.leben" vorgestellt wurden, sollen ihre Botschaften überall in der Metropolregion verbreiten.

In diesem Jahr steht dabei das Thema "Radfahrende im Blick" im Fokus. Und das hat einen aktuellen Grund: "Durch die Pandemie fahren so viele Leute mit dem Fahrrad wie nie zuvor. Radfahren ist ökologisch, politisch und aus gesundheitlicher Sicht im Trend", betonte Polizeipräsident Hans Becker. Wenn auch durch die Pandemie die Unfallzahlen insgesamt rückläufig waren, so zeigt sich bei den Fahrrädern durch die Zunahme der Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ein anderes Bild.

Gerade die vielen E-Bikes mit höheren Geschwindigkeiten sorgen für viele Unfälle. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn gab es mit 158 Unfällen hier ein Plus von 36,2 Prozent. Heute ist jeder vierte Verletzte im Straßenverkehr ein Fahrradfahrer. Klar, dass man sich zu diesem Thema deshalb im Neckar-Odenwald-Kreis etwas Besonderes hat einfallen lassen. Beim Aktionstag ging es zum einen um verstärkte Kontrolle und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer zu einem bestimmten Themengebiet – aber eben auch um die Prävention.

"Wir sind hier wieder mal der Vorzeige-Landkreis", freute sich Polizeipräsident Becker, denn nirgends sonst im Land sei es gelungen, ein so großes Projekt auf die Beine zu stellen. Dass dies möglich war, habe an der guten Zusammenarbeit mit dem Verein "Sicherer NOK" gelegen, als dessen Vorsitzender Landrat Dr. Achim Brötel also nicht nur den Landkreis, sondern auch den Verein vertrat. Neben einem Landeszuschuss von 2500 Euro ergänzt der Verein, der sich in besonderem Maße für die Sicherheit der Bürger vor Ort einsetzt, das Projekt mit fast 4000 Euro.

"Wir hoffen, dass möglichst viele für die guten Ra(d)tschläge empfänglich sind" betonte Brötel und mahnte gleichzeitig, dass der Straßenverkehr nur als Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer funktioniere. Alle müssten sich dabei an die Regeln halten. Und so wenden sich die Hinweise auf den Bussen auch nicht nur an die Zweiradfahrer. Zu lesen sind dort neben Hinweisen zum Fahrradhelm und der Mahnung, sich im Verkehr nicht ablenken zu lassen, auch Hinweise für Autofahrer, die auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand oder das Halteverbot auf Fahrradschutzstreifen hingewiesen werden.

"Uns geht es darum, mit der Aktion mehr Bewusstsein für ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zu schaffen", so Brötel, der gleichzeitig für die enge Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt und den örtlichen Polizeibehörden im Bereich der Sicherheit dankte. Besonders hervorgehoben wurde auch der Einsatz der Fahrradstreifen, die immer mehr Bedeutung bekommen.

In jedem Fall arbeiten die Kooperationspartner daran, dass alle sicher und gesund an ihrem Ziel ankommen. Unfallfrei. Und die beiden Busse, die im Raum Mosbach und Buchen auf verschiedenen Linien unterwegs sein werden, transportieren in Zukunft nicht nur Passagiere und im Rahmen der Fahrradmitnahme auch Räder, sondern eben auch wichtige Botschaften, die die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen.