Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Fortschrittlich, engagiert und lebenswert: "Die Metropolregion Rhein-Neckar hat unglaublich vieles zu bieten – sogar mehr, als uns bisweilen selbst bewusst ist", sagt Landrat Dr. Achim Brötel. Zwischen Hettenleidelheim im Westen und Schweinberg im Osten liegen zwar nur 160 Kilometer. "Trotzdem wissen wir aber, wenn wir ehrlich sind, nicht viel von dem jeweils anderen." Die Ausstellung "Stadt, Land, Heimat – Unsere Metropolregion" des Verbands Region Rhein-Neckar soll das ändern. Im Mosbacher Landratsamt lädt sie zu einer kurzweiligen wie interaktiven Entdeckungsreise von der Geschichte bis in die Gegenwart ein. Perfekt für Besucher der Behörde, um sich Wartezeit bis zum Termin sinnvoll zu vertreiben.

Mit 2,4 Millionen Einwohnern aus 15 Stadt- und Landkreisen in drei Bundesländern zählt die Metropolregion Rhein-Neckar nicht nur zu den stärksten Ballungsräumen in Deutschland, sondern auch zu den Entwicklungsmotoren Europas. Heute zeugen Unternehmen wie die BASF aus Ludwigshafen, Phoenix Pharma aus Mannheim, SAP aus Walldorf oder HeidelbergCement davon. Und schon in der Schule lernt jedes Kind, dass Carl Benz 1885 bei seiner Ausfahrt durch Mannheim mit seinem "Benz Patent-Motorwagen Nummer 1" das erste praxistaugliche Automobil präsentierte.

Doch wer hätte geahnt, dass auch das Spaghetti-Eis hierzulande erfunden wurde? Genauso wie die Laufmaschine als Vorgänger heutiger Fahrräder, der elektrische Fahrstuhl, das Raketenflugzeug oder der Zollstock. Gar die Demokratie fand hier, mit dem Hambacher Fest im Mai 1832, ihre Wiege in Deutschland.

Vor allem junge Menschen sollen durch die Ausstellung "Stadt, Land, Heimat" mehr über ihr Lebensumfeld erfahren. "Wir werden sie ganz gezielt auch für Schulklassen bewerben", betonte Brötel bei seiner Eröffnungsrede. Schließlich stecke hinter dem Zusammenkommen als Metropolregion eine "wirklich große Idee: nämlich Ländergrenzen zu überwinden, den Rhein als natürliche Grenze zurückzudrängen, Kräfte zu bündeln und eine Region im Interesse der Menschen gemeinsam zu entwickeln", machte der Landrat deutlich.

Dem konnte Ralph Schlusche, Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar, nur zustimmen: "Weil hier so vieles aufeinandertrifft, ist die Mischung so inspirierend. In der Metropolregion gibt es eine lebendige Start-up-Szene und Weltkonzerne, regionale Küche und Sterne-Gastronomie, traditionsreiche Weinfeste und hippe Festivals, Spitzenforschung und eine pulsierende Kulturszene." Mehr als 230 Museen, 110 Theater und Kleinkunstbühnen sowie eine fast unüberschaubare Zahl von Konzerten und Festivals füllten den regionalen Veranstaltungskalender. "Wo sonst gibt es so viel zu entdecken wie hier in unserer Metropolregion?!"

Der Neckar-Odenwald-Kreis, so Brötel, sei die "östliche Speerspitze" der Metropolregion. Neben den Vorzügen des ländlichen Raums sei der Landkreis "ohne Zweifel ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort mit einer ganzen Reihe von hervorragenden, ganz überwiegend noch inhabergeführten mittelständischen Unternehmen, die auf allen Märkten der Welt erfolgreich sind." Die Industrie und Handelskammer spreche in diesem Zusammenhang gerne von "Hidden Champions", wobei sich niemand für den Erfolg verstecken müsse, so der Landrat. Der Kreis sei "einer der Motoren der Energiewende" und stehe in der Landesliga in Sachen Klimaschutz "seit Jahren auf einem Spitzenplatz".

Auch was das Ehrenamt betrifft, kann die Metropolregion als Primus in Deutschland gesehen werden. "Gut die Hälfte der Einwohner engagiert sich ehrenamtlich – deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt", machten Daniela Hirsch und Boris Schmitt vom Verband Region Rhein-Neckar deutlich. Gemeinsam führten die beiden Ausstellungsmacher nach den Eröffnungsreden die Gäste – darunter zahlreiche Bürgermeister und Kreistagsmitglieder – durch die drei Themenbereiche "Fortschritt", "Engagiert" und "Lebenswert". Vor allem die große Landkarte zog die ersten Besucher an: Mit grünen Stickern markierten sie ihren Lieblingsort in der Metropolregion. Landrat Brötel klebte seinen auf Zwingenberg, "der Schlossfestspiele wegen".

Bis zum 17. Mai ist die Ausstellung noch im Landratsamt zu sehen. "Wäre toll, wenn bis dahin jede Kommune in unserem Kreis zu einem persönlichen Lieblingsort auserkoren wurde", so Brötel.