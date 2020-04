Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Forst und in der Landwirtschaft kennt man sich mit Krisen aus. Von Corona war noch keine Rede, da hatte man in Wald, Feld und Flur aufgrund des Klimawandels schon auf Krisenmodus umschalten müssen. Und jetzt, da das ganze Land unter den Haupt- und Nebenwirkungen des Coronavirus leidet, wird es allmählich auch in den Wäldern und auf den Feldern wieder kritisch. Der Sommer ist noch ein ganzes Stück entfernt, doch bereits Mitte/Ende April ist offensichtlich: Es ist schon wieder viel zu trocken!

Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, malt vor allem für den Wald ein düsteres Bild: "Die Wälder leiden praktisch in ganz Mitteleuropa seit zwei Jahren unter Hitze, Trockenheit, Stürmen und Borkenkäfern. Die Situation in den allermeisten Wäldern, auch in Baden-Württemberg, ist momentan sehr angespannt. Die aktuell frühsommerlichen Temperaturen, gepaart mit den fehlenden Niederschlägen, schwächen die Waldbäume und begünstigen die Borkenkäfer. Bleibt die Witterung in den nächsten Wochen weiterhin trocken-warm, wird 2020 für die Waldbesitzer und Forstleute das dritte Krisenjahr in Folge", sagt Hauk.

"Die dramatische Trockenheit erinnert uns eindringlich daran, dass wir uns trotz der Corona-Krise um unsere Wälder kümmern müssen", erklärt parallel der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig. Am Mittwoch hat der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Bundestages die Lage diskutiert, unter Gerigs Vorsitz. Wichtig sei, nicht zu verzweifeln, sondern anzupacken: "Erhebliche Mengen Schadholz müssen aus den Wäldern, damit sich der Borkenkäfer nicht weiter ausbreiten kann und der akuten Brandgefahr vorgebeugt wird", bekundet der Bundestagsabgeordnete. Bund und Länder stellen laut Gerig Finanzhilfen bereit, um Waldbesitzer zu unterstützen. "Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz sollen in diesem und in den nächsten drei Jahren rund 800 Millionen Euro ausgezahlt werden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Peter Hauk konkretisiert für Baden-Württemberg: Ein Maßnahmenpaket in Höhe von rund 29 Millionen Euro zur Bewältigung der Schäden soll Unterstützung für die Waldbesitzer bringen, Förster der Landesforstverwaltung sollen vor Ort zudem beratend helfen.

Dass der Wald akut Handlungs- und Hilfsbedarf hat, steht für Hauk außer Zweifel: Denn eins führt zum anderen – und im Wald liegende Sturmhölzer sowie das trocken-warme Frühlingswetter lassen die Borkenkäfergefahr "rasant ansteigen", so der Forstexperte.

"Sie haben den Finger in der Wunde", verdeutlicht auch Dietmar Hellmann, Leiter des Forstbezirks Odenwald, auf Nachfrage der RNZ. Der Wald leide unter der Trockenheit, die Lage sei besorgniserregend. Der starke Wind der letzten Tage haben die Oberböden sehr rasch ausgetrocknet. Das gehe im Wald zwar langsamer als auf den Feldern, "aber wir machen uns dennoch große Sorgen um die neu gepflanzten Kulturen, die ja überwiegend aus der Trockenheit der letzten Jahre und den Stürmen entstanden sind", so Hellmann. Derzeit überlege man gar, diese Pflanzungen vorübergehend auszusetzen. Und die restlichen Bäumchen stattdessen im "Einschlag" (mit Erde bedecktes Beet) zu belassen, sie den Sommer über zu bewässern und dann erst im Herbst auszupflanzen.

Auch die Waldbrandgefahr steige aktuell deutlich, erklärt der Forstdirektor. "Und der Borkenkäfer freut und vermehrt sich." Hellmann fürchtet, dass viele Fichten vertrocknen oder vom Käfer gefressen werden und das Absterben weiterer Baumarten voranschreitet. "Dazu gehören dann auch die an das ,alte’ (natürliche) Klima angepassten heimischen Hauptbaumarten Buche und Eiche." Selbst die als trockenheitsresistent geltende Kiefer sei gefährdet.

Forstleute und Waldarbeiter seien nach wie vor mit Aufräumarbeiten beschäftigt und versuchten, dem Borkenkäfer den Brutraum wegzunehmen. "Deshalb finden aktuell auch Holzerntemaßnahmen statt", erklärt Hellmann, der den Wald dennoch als Erholungsort in diesen für die Menschen schwierigen Zeiten empfiehlt. Abstand (zu anderen) und Absperrungen (wegen laufender Arbeiten) seien aber auch hier strikt einzuhalten, so der Forstdirektor.

Mit dem Borkenkäfer haben die Bauern nicht zu kämpfen, mit der Trockenheit aber sehr wohl. "Wir bräuchten dringend Regen", kann Andreas Sigmund die Wetterwünsche der Forstleute nur unterstreichen. Eine "Durchnässung" würde sich der Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald für die Felder in der Region wünschen. Denn: Die Frühjahrssaat (Hafer, Sommergerste, Mais) sei zwar aufgegangen, aber noch nicht richtig verwurzelt. Und da der von den starken Niederschlägen im Februar/März verschlammte Oberboden inzwischen "total trocken" sei, stehe es um die nötige Belüftung der Pflanzen nicht gut. Auch die Frostnächte hätten der Saat zuletzt nicht gut getan, so Sigmund, der dennoch zu relativieren weiß: Wenn man sich die Bodenkarten in Deutschland anschaue, werde deutlich, dass es bedeutend schlechtere Bedingungen gebe als in der Region. Der Wunsch nach Wasser fürs Wachstum bleibt natürlich dennoch.