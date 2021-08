Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Wohl der Tiere liegt Hans-Günter Lorenz am Herzen. Ehrenamtlich engagiert sich für sie schon seit vielen Jahren. An wie vielen Rettungsaktionen – seien es Vögel, Katzen oder Rehe – er schon teilgenommen hat, weiß er selbst nicht mehr. Im vergangenen Jahr hat er unter der Schirmherrschaft des Tierschutzvereins Mosbach eine Rehkitzrettung ins Leben gerufen, um vor der Mahd die Jungtiere auf Feldern aufzuspüren und so vor den Mähmaschinen retten zu können.

Rund 5000 Euro hat Lorenz bis jetzt aus eigener Tasche in die Ausrüstung investiert. Dazu gehören neben einer Drohne mit Wärmebildkamera auch Funksprechgeräte, spezielle, hochauflösende Zusatzmonitore, Akkus und Ladegeräte. "Mit einem Akku kann man etwa 25 Minuten fliegen", erzählt er. Das reicht natürlich nicht, um ein ganzes Feld nach den Kitzen abzusuchen. So kaufte Lorenz nach und nach weitere Akkus, um die Flugzeit zu verlängern. Auf etwa 75 Minuten kommt er mit seinem derzeitigen Equipment.

Vor ein paar Tagen passierte es dann: "Bei einem Testflug über einem Maisfeld stürzte die Drohne ab. Die Wetterverhältnisse waren nicht gut, und ich nehme an, die Drohne hatte zu wenig Satellitenempfang, um wieder an ihrem programmierten Abflugort zu landen. Sie kam zwar zurück in Richtung Landefeld, flog dann aber weiter in den Wald und krachte auf mein Auto", beschriebt Hans-Günter Lorenz das Unglück.

Zum Glück erlitt das teure Gerät keinen Totalschaden, wie zunächst befürchtet. Das meiste habe er versucht, selbst zu reparieren, erzählt Lorenz. Dennoch musste er die Drohne bei einer Spezialfirma in Hamburg einschicken. Auf knapp 500 Euro beliefen sich die Reparaturkosten. Geld, das Lorenz erneut aus eigener Tasche zahlte. "Die Versicherung eines solchen Geräts ist unheimlich teuer", berichtet der Tierretter. Das könne er sich als Privatmann nicht leisten. Dennoch hoffe er, ab nächstem Jahr eine Vollkaskoversicherung abschließen zu können. Doch dafür – und auch, um das Equipment noch erweitern zu können – braucht der "Helfer der Tiere in Not" nun selbst Hilfe, und zwar finanzielle. "Das Ganze ist ein Fass ohne Boden."

Um Lorenz zu unterstützen, rief Friederike Kroitzsch-Barber, die auch selbst im Rehkitzrettungsteam mitwirkt, eine Spendenaktion auf "betterplace.me" ins Leben. "Ich möchte nicht, dass Hans-Günter Lorenz auch auf diesen Kosten alleine sitzen bleibt, und deswegen bitte ich euch um Unterstützung seines Engagements", begründet sie ihren Aufruf.

Bereits vier Rehkitze und einen Greifvogel konnten Lorenz und seine Helfer in diesem Jahr vor den Mähmaschinen retten. "Das war ein tolles Erlebnis", schwärmt er. Mit neun bis elf Helfern seien sie im Einsatz gewesen, hätten die Felder durchkämmt und am frühen Morgen mithilfe der Wärmebildkamera die Tiere auf dem noch kalten Boden orten können.

Damit diese Aktionen auch zukünftig fortgesetzt werden können, bedarf es aber finanzieller Unterstützung. Denn Lorenz kann nicht mehr alles alleine stemmen. "Privater Tierschutz ist Ehrenamt, und die ehrenamtlichen Tierschützer investieren oft genug einen Haufen Zeit, Kraft, Nerven – und Geld", fasste es Kroitzsch-Barber treffend in ihrem Spendenaufruf zusammen. Zwar seien schon in den ersten Minuten der Aktion zahlreiche Spenden eingegangen, berichtet sie, jedoch würden die Kosten ja nicht abreißen.

Die Drohne ist inzwischen zwar wieder einsatzfähig, doch hätte Lorenz für sein Projekt auch gerne noch einen größeren Monitor, auf dem man die Tiere besser erkennen kann, sowie weitere Akkus, um die Felder länger abfliegen zu können. Und eine Vollkaskoversicherung. Die braucht er für die teure, lebensrettende Ausrüstung nämlich ganz dringend, wie sich zeigte.

Info: Wer Hans-Günter Lorenz und die Rehkitzrettung Mosbach unterstützen möchte, kann unter www.betterplace.me/rehkitz-retter-drohne-abgestuerzt spenden.